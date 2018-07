Những công dụng của bia ít người ngờ tới

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim: Một nghiên cứu được tiến hành tại Ý phát hiện ra rằng những người uống một ly bia mỗi ngày giảm 31% nguy cơ mắc bệnh tim. Điều này là do bia chứa lượng lớn chất chống oxy hóa tự nhiên được gọi là phenol. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng cho thấy nguy cơ mắc bệnh tim tăng lên ở những người uống nhiều bia hơn. Ngăn ngừa bệnh Alzheimer: Có lẽ một trong những lợi ích sức khỏe đáng chú ý nhất của bia là khả năng bảo vệ, chống lại bệnh Alzheimer. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Loyola, Đại học Y khoa Chicago Stritch đã phân tích một số nghiên cứu và kết luận rằng những người uống bia vừa phải ít có khả năng phát triển các dạng mất trí nhớ và suy giảm nhận thức khác bao gồm cả bệnh Alzheimer. Hàm lượng silic trong bia bảo vệ não khỏi những tác động có hại của một lượng lớn nhôm trong cơ thể, đó là một trong những nguyên nhân có thể gây ra bệnh Alzheimer. Giảm nguy cơ tiểu đường: Đây là một lợi ích đáng kể khác của việc uống bia. Theo một nghiên cứu của Harvard vào khoảng năm 2011, những người uống 1-2 ly bia mỗi ngày giảm 25% nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2. Hàm lượng cồn trong bia làm tăng độ nhạy insulin, giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Hơn nữa, bia là một nguồn chất xơ hòa tan tốt đóng một vai trò quan trọng trong chế độ ăn uống lành mạnh của những người bị bệnh tiểu đường. Ngăn ngừa sỏi thận: Một nghiên cứu được tiến hành ở Phần Lan cho thấy mức tiêu thụ bia trung bình hàng ngày có thể làm giảm nguy cơ phát triển sỏi thận tới 40%. Nó là do hàm lượng nước cao của bia (khoảng 93%) giúp làm sạch độc tố ra khỏi cơ thể và giữ cho thận hoạt động tốt. Ngoài ra, các hợp chất được sử dụng trong sản xuất bia giúp làm chậm sự giải phóng canxi từ xương, do đó ngăn ngừa sự tích tụ canxi bị mất trong thận dưới dạng sỏi. Giảm thiểu nguy cơ ung thư: Bia có chứa một chất chống oxy hóa quan trọng được gọi là xanthohumol. Xanthohumol có đặc tính chống ung thư mạnh mẽ giúp chống lại các enzym gây ung thư trong cơ thể. Cụ thể, uống bia vừa phải ngăn ngừa một phản ứng hóa học nhất định có thể dẫn đến ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới. Bia cũng đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ bị ung thư vú ở phụ nữ. Giảm mức cholesterol: Lúa mạch được sử dụng trong sản xuất bia có chứa một loại chất xơ hòa tan được gọi là beta-glucans đã được chứng minh là giúp giảm mức cholesterol. Kiểm soát huyết áp: Theo một nghiên cứu của Harvard cho thấy phụ nữ ở độ tuổi 25 đến 40 uống bia vừa phải ít có khả năng mắc huyết áp cao hơn so với những phụ nữ uống rượu hoặc đồ uống có cồn khác. Tăng cường xương: Bia chứa hàm lượng silicon khá lớn, đây là một nguyên tố có liên quan đến sức khỏe của xương. Một nghiên cứu được tiến hành tại Tufts vào năm 2009 đã xác định rằng những người lớn tuổi uống một hoặc hai ly bia hàng ngày có mật độ xương cao hơn. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng uống quá nhiều bia một ngày làm tăng nguy cơ gãy xương. Trị gàu: Một thực tế thú vị, bia được coi là một trong những phương pháp điều trị tự nhiên tốt nhất để trị gàu nhờ hàm lượng men và vitamin B cao. Chỉ cần gội đầu bằng một chai bia 2-3 lần một tuần để loại bỏ gàu và làm cho mái tóc mềm mại và sáng bóng hơn. Giảm nguy cơ đột quỵ: Các nghiên cứu của Hiệp hội đột quỵ Mỹ đã chỉ ra rằng những người uống một lượng bia vừa phải có thể giảm nguy cơ đột quỵ tới 50%. Các nhà nghiên cứu tại Trường Y tế Công cộng Harvard giải thích rằng bia giúp ngăn ngừa cục máu đông ngăn chặn lưu lượng máu đến tim, cổ và não, là nguyên nhân hàng đầu gây ra đột quỵ do thiếu máu cục bộ. Tuy nhiên, khi bạn uống bia vừa phải, động mạch của bạn trở nên linh hoạt và lưu lượng máu cải thiện đáng kể.

