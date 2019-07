Những dấu hiệu báo động khi bạn không uống đủ nước

Tăng cân - Có thể nghe hơi khác thường, nhưng việc uống không đủ nước có thể khiến cơ thể bị giữ nước để tránh bị mất nước, dẫn tới việc tăng cân tạm thời. Mất năng lượng - Bạn cảm thấy mệt mỏi? Hãy bỏ qua caffein và thay bằng nước. Ngay cả khi bạn bị mất nước nhẹ cũng có thể làm tụt mức năng lượng của bạn. Mất tập trung - Cơ thể có 80% là nước và chức năng của não cũng phụ thuộc nhiều vào nước. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, uống đủ nước sẽ giúp ngăn ngừa suy giảm trí nhớ và mất tấp trung. Tăng nguy cơ đột quỵ - Nếu thiếu nước, bạn sẽ lâu phục phồi trước các cơn đột quỵ, thậm chí còn khiến tình trạng tồi tệ hơn. Cảm giác ốm yếu - Một số nghiên cứu chỉ ra rằng, thiếu nước có thể ảnh hướng tới tâm trạng và gây ra sự mệt mỏi cùng những cơn đau đầu. Khiến bạn cảm thấy đói hơn - Mọi người hay nhầm cơn đói với cơn khát. Nếu bụng phát ra tiếng kêu, tốt nhất là nên uống một chút nước. Hãy thử uống nước và đợi khoảng 20 phút rồi hãy ăn chút gì đó. Trao đổi chất kém - Uống ít nước có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới kế hoạch giảm cân của bạn. Một số nghiên cứu cho thấy, sau khi uống 2 cốc nước, tỷ lệ trao đổi chất sẽ tăng khoảng 30%. Các nghiên cứu ước tính, uống thêm khoảng 1,5 lít nước mỗi ngày sẽ đốt cháy thêm 17.400 calo mỗi năm, tương đương giảm khoảng 2,2 kg. Bị đau đầu - Trước khi tìm đến thuốc đau đầu, hãy thử uống nước. Một số nghiên cứu trước đây đã đề cập việc thiếu nước có thể dẫn tới đau đầu. Da xấu - Nước giúp cho làn da của bạn được căng bóng, vì thế, bạn có thể tưởng tượng được làn da sẽ thế nào khi bị thiếu nước. Thiếu nước, colagen bắt đầu gãy và dính vào nhau, khiến các nếp nhăn trở nên rõ hơn. Ảnh hưởng hoạt động thể chất - Cơ thể bạn không thể chuyển hóa carb một cách hiệu quả thành năng lượng nếu thiếu nước. Không chỉ hoạt động thể chất bị ảnh hưởng, thiếu nước có thể sẽ làm chậm quá trình đốt cháy mỡ thừa. Thận hoạt động kém - Nếu muốn thận hoạt động hiệu quả, bạn cần nước để làm loãng máu. Nếu không đủ nước, thận sẽ phải hoạt động nặng nhọc hơn. Ngoài ra, không uống đủ nước cũng có khả năng gây sỏi thận. Ảnh hưởng tới tim - Khi thiếu nước, tim sẽ phải hoạt động nhiều hơn để duy trì lưu thông máu. Nếu không được cấp đủ nước, trái tim của bạn không thể hoạt động hiệu quả dẫn tới máu lưu thông lên não kém và có thể gây choáng hay ngất xỉu. Suy giảm chức năng cương dương ở nam giới - Khó tin ư? Thực sự là nếu không uống đủ nước, cơ thể sẽ sản sinh ra nhiều angiotensin, một loại hormon phổ biến ở những người nam giới thường gặp vấn đề về tình trạng cương dương. Ngừng khóc - Thiếu nước có thể khiến bạn không thể rơi lệ, tất nhiên là chỉ về mặt thể chất chứ không phải về mặt cảm xúc. Tuyến lệ sẽ bị suy giảm khi cơ thể bị thiếu nước. Nước tiểu đổi màu - Nếu muốn biết cơ thể có đủ nước hay không, hãy thử kiểm tra nước tiểu. Nếu không đủ nước, nước tiểu sẽ chuyển sang màu vàng đậm. Nếu bị thiếu nước nghiêm trọng, bạn thậm chí còn không đi tiểu./.

CTV Chi Mai/VOV.VN (biên dịch)

Theo Eat this, Not that