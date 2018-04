Những điều tuyệt vời của dưa chuột khiến bạn nên ăn mỗi ngày

Bù nước và bổ sung vitamin cho cơ thể: Dưa chuột với 95% thành phần là nước nên là nguồn cung cấp độ ẩm và giúp cơ thể giải độc tố. Bạn cũng đừng quên bôi hoặc đắp dưa chuột lên da bởi lượng vitamin C ở dưa chuột có thể cung cấp đủ cho 10% nhu cầu hàng ngày sẽ rất tốt cho làn da. Giải độc: Nếu bạn dùng dưa chuột tươi hay nước áp đều có tác dụng đào thải chất dư thừa ra khỏi cơ thể. Có tác dụng kích thích các cơ quan thanh lọc của cơ thể và giúp cho quá trình đào thải chất độc nhanh hơn. Hỗ trợ tim mạch: Dưa chuột chứa hàm lượng kali cao (152mg) nên có khả năng làm hạ huyết áp. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng bổ sung kali giúp ngăn ngừa đột quỵ và giảm các bệnh về tim mạch. Phục hồi thị giác: Ngoài việc đắp các lát mỏng dưa chuột lên mắt giúp làm giảm bọng mắt, các chất dinh dưỡng trong dưa chuột còn khiến bạn có cảm giác mắt nhẹ và nhìn trong hơn. Ngăn ngừa ung thư: Dưa chuột có chứa hàm lượng cao lariciresinol, pinoresinol và secoisolariciresinol là ba vi lượng được các nhà khoa học đánh giá có khả năng ngăn ngừa ung thư vú, ung thư buồng trứng, ung thư tử cung và ung thư tuyến tiền liệt. Giảm cân: Những ai muốn giảm cân với chế độ ăn, đừng bao giờ quên dưa chuột trong các món ăn hàng ngày nhé. Trong dưa rất nhiều nước, một trong những thực phẩm có chỉ số calo thấp. Một chén dưa chuột cung cấp khoảng 13 calo, nhưng lại chứa nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa giúp cải thiện các dấu hiệu đường tiêu hóa và giúp giảm cân. Ngừa táo bón: Ăn dưa chuột thường xuyên giúp cung cấp nhiều chất xơ hỗ trợ cử động ruột hiệu quả. Đặc biệt, pectin là một loại chất xơ hòa tan có trong dưa chuột giúp làm tăng tần số chuyển động của đại tràng. Nhờ vậy, thúc đẩy nhanh chuyển động ruột đồng thời tăng cường lợi khuẩn và cải thiện hệ tiêu hóa. Tốt cho da: Vitamin E có trong dưa chuột, ngoài khả năng trung hòa độ pH tự nhiên của da, còn là phương thuốc tốt giúp chóng liền sẹo. Các chất chống oxy hóa có trong dưa chuột thúc đẩy tái tạo tế bào, giảm các tác hại do gốc tự do gây ra. Giúp hơi thở thơm mát: Hơi thở kém thơm tho thường do các vi khuẩn trong miệng gây ra, dưa chuột có thể tăng tiết nước bọt trong miệng, giúp rửa trôi các vi khuẩn gây mùi hôi trong miệng. Bạn nhai miếng dưa chuột trong khoảng 15-20 phút giúp làm sạch nướu và giảm sự có mặt các tác nhân gây bệnh. Tác dụng tốt cho các khớp: Dưa chuột cung cấp thêm silicium, có tác dụng tốt đối với khớp, tăng cường mô liên kết. Ngoài ra còn giảm nguy cơ mắc gút và viêm khớp. Giảm cholesterol máu: Trong dưa chuột chứa nhiều nước, sterols. Sterols giúp làm giảm lượng cholesterol máu. Nó ức chế quá trình oxy hóa của các động mạch và làm giảm khả năng bị tắc nghẽn. Cảm giác khó chịu khi say rượu: Bị say rượu thực sự rất khó chịu và đau đầu. Để tránh khi thức dậy bị bải hoải và đau đầu, hãy ăn vài lát dưa chuột trước khi đi ngủ. Dưa chuột chứa đủ lượng đường cùng với các vitamin nhóm B, chất điện giải và các dinh dưỡng cần thiết khác sẽ giúp bạn đỡ mệt hơn.

