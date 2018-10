Những hiểu lầm về chanh mà nhiều người vẫn tin

Nước chanh chứa đủ lượng Vitamin C cần thiết cho một ngày: Theo các chuyên gia, 1 lát chanh chỉ cung cấp 4% lượng vitamin C cần thiết, 1 quả chanh chỉ chứa có 36 %. Chúng ta không thể ăn chanh trực tiếp hay pha nước chanh quá đậm đặc để bổ sung lượng vitamin C cần thiết cho cơ thể. Do đó, bạn cần bổ sung vitamin C bằng các loại trái cây khác. Thực tế, là một quả cam mới đủ vitamin cần thiết cho 1 ngày.