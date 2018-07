Những loại dầu ăn tốt nhất cho trái tim của bạn

Dầu ôliu: Các chuyên gia nấu ăn và chuyên gia dinh dưỡng nói rằng một trong những loại dầu lành mạnh nhất cho tim mạch là dầu ô liu, đặc biệt là dầu ô liu nguyên chất. Dầu ôliu nguyên chất chứa nhiều axit béo không bão hòa đa và một lượng lớn axit béo không bão hòa đơn, rất tổt cho sức khoẻ tim mạch. Dầu bơ: Dầu không có nhiều hương vị và do đó nó trở thành một lựa chọn tốt cho việc nấu nướng. Dầu bơ chứa các axit béo không bão hòa đơn và các axit béo không bão hòa đa và vitamin E, là một loại dầu tốt nhất cho sức khỏe tim mạch. Dầu hạt cải được chiết xuất từ hạt cải dầu có chứa một lượng chất béo không bão hòa đơn và một lượng nhỏ chất béo không no. Dầu hạt cải được biết là có ít chất béo bão hòa nhất và nó không có nhiều hương vị như một số loại dầu thực vật và dầu hạt khác. Dầu hạt lanh: Dầu hạt lanh là một nguồn cũng cấp axit alpha-linoleic tốt; nó là một trong ba axit béo omega 3. Axít béo Omega 3 giảm viêm và do đó có thể giúp giảm nguy cơ ung thư. Nó cũng có thể làm giảm các triệu chứng của viêm khớp. Dầu mè: Dầu mè có một hương vị mạnh và chứa cả các axit béo không bão hòa và cũng có lợi cho tim. Dầu quả óc chó: Loại dầu này ít được cùng vào việc nấu nướng. Tuy nhiên, nó có tỷ lệ các axit béo omega 3 và axit béo omega 6 tốt, giúp giảm viêm. Dầu quả óc chó có thể ăn cùng với bánh kếp, kem hoặc trái cây. Dầu đậu phộng: Dầu đậu phộng rất giàu axít béo không bão hòa đơn, giúp giảm mức độ cholesterol xấu trong cơ thể, từ đó ngăn ngừa nguy cơ tim và bệnh mạch vành. Những loại dầu nên hạn chế sử dụng cho người bệnh tim Dầu dừa: Không giống như các loại dầu khác, dầu dừa có hàm lượng chất béo bão hòa cao. Nó cũng có một lượng lớn các axit béo chuỗi trung bình làm cho cơ thể khó chuyển hóa. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, những người có cholesterol cao nên tránh ăn dầu dừa. Dầu thực vật: Hầu hết các loại dầu thực vật được bán trên thị trường là một sự pha trộn của cải dầu, đậu tương, dầu hướng dương và dầu cọ. Các loại dầu thực vật này đều đã qua chế biến và thiếu hương vị, chất dinh dưỡng. Dầu cọ: Dầu cọ có hàm lượng chất béo bão hòa cao và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, những người mắc bệnh tiểu đường không nên tiêu thụ chất béo bão hòa và tránh ăn dầu cọ.

