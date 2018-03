Những loại đồ uống sẽ giúp bạn thư giãn, xua tan căng thẳng

Sữa ấm: Một ly sữa ấm vào cuối ngày làm việc căng thẳng là một thức uống hoàn hảo để thư giãn. Thần kinh của bạn sẽ bình tĩnh và thư giãn do các axit amin như tryptophan có trong sữa có tác dụng làm dịu cơ thể. Trà xanh: Trà xanh là một loại đồ uống lành mạnh, phổ biến đối với những người đang giảm cân. Nhưng ngoài ra, trà xanh được biết đến có thể giảm mức độ căng thẳng. Nó chứa một hợp chất được gọi là L-theanine, giúp làm tập trung, đồng thời giảm căng thẳng. Nước dừa: Nước dừa là một nguồn cung cấp tuyệt vời magiê và kali giúp thư giãn cơ bắp của bạn. Nó cũng có những năng lực thúc đẩy năng lượng để giúp bạn ngủ ngon hơn. Ngoài ra, nước dừa cũng giàu vitamin B giúp giảm căng thẳng và hạ huyết áp. Nước anh đào: Theo các nghiên cứu được ghi nhận, uống nước anh đào mang lại lợi ích đáng kinh ngạc cho cơ thể. Nó làm giảm chứng viêm kết hợp với bệnh tim, ngăn ngừa viêm khớp, giảm cholesterol, hỗ trợ khớp khỏe mạnh và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Trà thảo mộc: Các loại trà thảo dược có thể giúp làm giảm căng thẳng và lo lắng khi nó không chứa caffeine. Một số loại trà thảo dược bạn có thể uống là trà oolong, trà matcha, trà Darjeeling, trà Masala, trà Assam, trà xanh,... Nước ép tươi: Nước quả tươi là một cách dễ dàng để giảm căng thẳng vì lượng vitamin và khoáng chất cao. Các trái cây giàu chất dinh dưỡng và rau có chứa chất chống oxy hoá và các hợp chất thiết yếu khác có thể giúp bạn tránh xa căng thẳng. Bạn có thể thêm nước ép trái cây tươi vào chế độ ăn uống hàng ngày để đánh bại căng thẳng. Sinh tố bơ và hạt chia giàu vitamin B, rất tốt cho thần kinh và tế bào não. Mặt khác, hạt chia là một nguồn magiê rất lớn, đây là một khoáng chất cần thiết để giảm căng thẳng. Sinh tố chuối là một thức uống tuyệt vời nếu bạn đang có quá nhiều căng thẳng. Nó nhẹ nhàng, ngon miệng và chứa đầy kali, magiê và các khoáng chất quan trọng khác. Magiê là chất khoáng tốt nhất có thể làm giảm căng thẳng. Trà thảo dược Valerian có tác dụng an thần tốt. Điều này giúp giảm căng thẳng và lo lắng. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng trà Valerian làm tăng số lượng các hợp chất trong não điều chỉnh căng thẳng và lo lắng và do đó giúp giảm bớt các triệu chứng này.

