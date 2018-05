Những lý do hàng đầu khiến phụ nữ tăng cân ở tuổi trung niên

Mất cân bằng nội tiết tố: Đây là lý do rõ ràng nhất tại sao phụ nữ bắt đầu tăng cân sau tuổi 40. Đây là giai đoạn mãn kinh khi buồng trứng giảm sản xuất estrogen. Khi estrogen giảm, cơ thể có xu hướng giữ lại chất béo, để nó có thể duy trì sự cân bằng nội tiết bình thường và điều này dẫn đến tăng cân. Giảm mức Progesterone: Khi phụ nữ ở kỳ mãn kinh, cơ thể giảm sản xuất progesterone. Trong khi mức độ giảm của progesterone không làm bạn tăng mỡ, chúng góp phần làm đầy hơi và giữ nước làm tăng cân nặng của bạn. Tăng sự thèm ăn: Nhờ những thay đổi trong mức độ hormone, phụ nữ sẽ thấy thường xuyên thèm ăn và đói. Điều này sẽ khiến họ ăn nhiều hơn bình thường và như chúng ta đều biết, ăn quá nhiều là một trong những lý do chính khiến tăng cân. Lão hóa: Một trong những vấn đề của lão hóa là sự trao đổi chất chậm hơn. Một khi sự trao đổi chất chậm lại, cơ thể bạn sẽ đốt cháy ít calo hơn và sẽ tích tụ chất béo không mong muốn quanh eo. Kháng insulin: Khi ở tuổi 40, nếu chế độ ăn uống của bạn bao gồm nhiều đường trắng và thực phẩm chế biến, các tế bào cơ thể sẽ trở nên đề kháng với insulin. Điều này làm cho cơ thể lưu trữ chất béo, dẫn đến tăng cân. Tất nhiên, điều này cũng sẽ dẫn đến bệnh tiểu đường loại 2. Căng thẳng: Khi phụ nữ qua tuổi 40, họ phải đương đầu với nhiều căng thẳng hơn. Họ lo lắng về con cái, sức khỏe... Khi bị căng thẳng, tuyến thượng thận sẽ tạo ra cortisol để chống lại sự căng thẳng. Thật không may, trong khi cơ thể có thể đối phó với căng thẳng, cortisol lại ngăn ngừa giảm cân, vì vậy hầu hết các nỗ lực giảm cân đều vô ích. Khi phụ nữ gần mãn kinh, họ mất khối lượng cơ nhưng giữ lại chất béo cơ thể. Ban đầu, bạn sẽ không nhận thấy sự khác biệt về trọng lượng, nhưng khi cơ thể mất nhiều khối lượng cơ hơn, sự trao đổi chất cơ bản sẽ chậm lại. Điều này bắt đầu làm tăng mỡ trên khắp cơ thể, dẫn đến tăng cân. Thiếu hoạt động thể chất thích hợp: Hầu hết phụ nữ ít chú ý tới các hoạt động thể chất chuyên sâu có thể giúp họ đốt cháy calo và giảm mỡ trong cơ thể. Đây là một lý do khiến phụ nữ tăng cân. Thói quen ăn uống kém: Một khi phụ nữ ở độ tuổi 40, cuộc sống của họ trở nên phức tạp hơn. Họ lo lắng về công việc, cha mẹ già và con cái. Họ bận rộn với các khía cạnh khác nhau của cuộc sống và nhiều phụ nữ có xu hướng bỏ bữa ăn hoặc không chú ý đến những gì họ đang ăn. Kết quả là họ quá nhiều hoặc ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn, điều này thường khiến phụ nữ tăng cân trong nháy mắt. Thuốc: Nhiều phụ nữ gắp các vấn đề sức khỏe sau tuổi 40 và bắt đầu uống thuốc theo đơn của bác sĩ. Có một số loại thuốc gây tăng cân như thuốc chống trầm cảm và chống viêm.

