Những món ăn dễ gây đầy hơi mà nhiều người không ngờ tới

Những điều cần biết về thực phẩm gây đầy hơi

Đầy hơi, chướng bụng thường do khí tích tụ trong đường ruột khi vi khuẩn lên men carbohydrate khó tiêu. Ăn quá nhanh, uống đồ có ga hoặc nuốt nhiều không khí cũng có thể khiến tình trạng nặng hơn.

Các thực phẩm dễ gây sinh khí gồm đậu, bông cải xanh, lúa mì, hành, tỏi, sữa, chất tạo ngọt như sorbitol, mannitol, xylitol. Bia, kẹo cao su, kẹo cứng và món ăn nhiều chất béo cũng có thể gây khó chịu. Không cần loại bỏ hoàn toàn những thực phẩm này, mà nên theo dõi phản ứng của cơ thể để điều chỉnh khẩu phần phù hợp.

Những thực phẩm gây đầy hơi nên tránh

Đậu

Các loại đậu giàu protein và chất xơ, nhưng đồng thời chứa một số carbohydrate khó tiêu hóa. Khi xuống đại tràng, những chất này được vi khuẩn lên men, tạo khí và gây đầy hơi. Người mắc hội chứng ruột kích thích có thể nhạy cảm hơn với nhóm thực phẩm này.

Ngâm đậu kỹ trước khi nấu, bỏ nước ngâm và nấu chín mềm có thể giúp giảm một phần các chất gây sinh khí. Nếu vẫn khó chịu, bạn có thể thử ăn lượng nhỏ hơn hoặc thay đổi nguồn protein bằng thịt nạc, trứng hay các thực phẩm phù hợp khác.

Đậu lăng

Tương tự các loại đậu khác, đậu lăng chứa chất xơ và carbohydrate có khả năng lên men trong ruột. Vì vậy, một số người có thể bị đầy hơi sau khi ăn, đặc biệt khi tiêu thụ nhiều trong một bữa.

Để hạn chế triệu chứng, nên bắt đầu với khẩu phần nhỏ, nấu chín kỹ và theo dõi phản ứng của cơ thể. Nếu đậu lăng thường xuyên gây khó chịu, bạn có thể thay thế bằng những nguồn protein dễ dung nạp hơn.

Đồ uống có ga

Khí carbon dioxide trong nước ngọt có ga và các loại đồ uống sủi bọt có thể làm tăng lượng khí trong đường tiêu hóa, gây ợ hơi hoặc cảm giác căng bụng. Uống nhanh và sử dụng nhiều đồ uống có ga cũng có thể khiến tình trạng này rõ rệt hơn.

Thay vì nước ngọt có ga, bạn nên ưu tiên nước lọc. Có thể sử dụng nước ngâm trái cây để tạo hương vị, nhưng cần hạn chế thêm nhiều đường nếu muốn kiểm soát lượng đường tiêu thụ.

Lúa mì

Lúa mì chứa gluten và các loại carbohydrate có khả năng lên men trong đường ruột, có thể gây đầy hơi ở một số người. Những người mắc bệnh celiac hoặc có vấn đề liên quan đến việc dung nạp gluten cần đặc biệt chú ý đến thực phẩm chứa thành phần này.

Nếu lúa mì khiến bạn thường xuyên khó chịu, có thể cân nhắc các lựa chọn như gạo, quinoa hoặc yến mạch không nhiễm gluten. Tuy nhiên, không phải ai bị đầy hơi sau khi ăn lúa mì cũng cần loại bỏ gluten; việc thay đổi chế độ ăn nên dựa trên nguyên nhân và khả năng dung nạp thực tế.

Các loại rau họ cải

Bông cải xanh, súp lơ, bắp cải và một số loại rau họ cải khác cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ. Tuy nhiên, chúng cũng chứa những carbohydrate có thể bị vi khuẩn đường ruột lên men, gây sinh khí.

Nấu chín rau, ăn với lượng vừa phải và chia nhỏ khẩu phần có thể giúp giảm cảm giác khó chịu. Nếu các loại rau này vẫn gây đầy hơi, bạn có thể thay đổi bằng những loại rau củ dễ dung nạp hơn như bí xanh hoặc cà rốt.

Hành tây

Hành tây chứa fructan, một loại carbohydrate thuộc nhóm FODMAP có thể lên men trong đại tràng. Ở những người nhạy cảm, đặc biệt là người mắc hội chứng ruột kích thích, chất này có thể gây đầy hơi, chướng bụng và đau bụng.

Nếu thường xuyên gặp triệu chứng sau khi ăn hành tây, bạn có thể giảm lượng sử dụng hoặc thay thế bằng các loại rau thơm, gia vị khác để tạo hương vị cho món ăn.

Lúa mạch

Lúa mạch giàu chất xơ, có lợi cho sức khỏe tiêu hóa nhưng cũng có thể làm tăng sinh khí, nhất là ở người chưa quen ăn nhiều chất xơ. Loại ngũ cốc này còn chứa gluten, do đó không phù hợp với người mắc bệnh celiac.

Bạn có thể điều chỉnh lượng lúa mạch ăn mỗi lần hoặc lựa chọn các loại ngũ cốc khác như gạo, quinoa hay yến mạch phù hợp với khả năng dung nạp. Việc tăng chất xơ nên thực hiện từ từ để hệ tiêu hóa có thời gian thích nghi.

Lúa mạch đen

Lúa mạch đen chứa nhiều chất xơ và gluten. Những thành phần này có thể khiến một số người bị đầy hơi, đặc biệt khi ăn với lượng lớn hoặc có tình trạng nhạy cảm với các carbohydrate dễ lên men.

Nếu loại ngũ cốc này gây khó chịu, bạn có thể thử gạo lứt, kiều mạch hoặc quinoa. Dù vậy, cần lưu ý rằng mức độ dung nạp phụ thuộc vào từng người và cách chế biến thực phẩm.

Các sản phẩm từ sữa

Sữa và các chế phẩm từ sữa cung cấp protein, canxi cùng nhiều dưỡng chất cần thiết. Tuy nhiên, người không dung nạp lactose có thể gặp tình trạng đầy hơi, đau bụng, tiêu chảy sau khi sử dụng do cơ thể không phân giải hiệu quả loại đường này.

Trong trường hợp đó, bạn có thể lựa chọn sữa không chứa lactose hoặc các sản phẩm thay thế phù hợp. Sữa chua và một số loại phô mai cũng có thể dễ dung nạp hơn với một số người, nhưng mức độ đáp ứng không giống nhau ở tất cả mọi người.

Táo

Táo chứa chất xơ và fructose. Khi cơ thể hấp thu fructose không hiệu quả, lượng đường còn lại trong ruột có thể bị lên men, gây sinh khí và chướng bụng.

Nếu ăn táo thường xuyên khiến bạn khó chịu, hãy thử giảm khẩu phần hoặc chuyển sang các loại trái cây khác như chuối, dâu tây hay cam, tùy khả năng dung nạp. Nấu chín táo có thể làm mềm cấu trúc quả, nhưng không loại bỏ hoàn toàn những thành phần có khả năng gây sinh khí.

Tỏi

Tỏi được sử dụng phổ biến để tăng hương vị cho món ăn, nhưng cũng chứa fructan có thể lên men trong đường ruột. Vì vậy, người nhạy cảm với nhóm carbohydrate này có thể bị đầy hơi hoặc khó chịu sau khi ăn.

Nếu gặp tình trạng trên, bạn nên giảm lượng tỏi sử dụng và thử thay thế bằng các loại rau thơm như húng quế, rau mùi tây, hẹ hoặc cỏ xạ hương. Việc lựa chọn gia vị phù hợp giúp món ăn vẫn thơm ngon mà không làm tăng nguy cơ khó chịu ở đường tiêu hóa.

Rượu đường

Rượu đường là nhóm chất tạo ngọt thường có trong kẹo không đường, kẹo cao su và nhiều sản phẩm chế biến sẵn. Một số chất thuộc nhóm này như sorbitol, mannitol và xylitol có thể không được hấp thu hoàn toàn ở ruột non, dẫn đến đầy hơi, chướng bụng hoặc tiêu chảy.

Nếu thường xuyên gặp những triệu chứng trên sau khi sử dụng sản phẩm không đường, bạn nên kiểm tra thành phần trên nhãn và hạn chế các chất tạo ngọt gây khó chịu. Stevia có thể là một lựa chọn thay thế, tùy thành phần của sản phẩm; tuy nhiên, khả năng dung nạp còn phụ thuộc vào các chất tạo ngọt hoặc phụ gia đi kèm.

Bia

Bia có thể gây đầy hơi do chứa khí carbon dioxide. Ngoài ra, carbohydrate có khả năng lên men trong một số loại bia cũng có thể làm tăng sinh khí ở đường ruột. Với người nhạy cảm với gluten, thành phần từ lúa mạch trong bia còn có thể gây vấn đề sức khỏe.

Để hạn chế đầy hơi, bạn nên giảm hoặc tránh bia nếu nhận thấy triệu chứng xuất hiện sau khi uống. Nước lọc là lựa chọn phù hợp hơn để giải khát. Các loại đồ uống có cồn khác cũng không hoàn toàn tránh được nguy cơ gây khó chịu, đồng thời có thể ảnh hưởng đến sức khỏe nếu sử dụng quá mức.

Một số mẹo để giảm chứng ợ hơi và đầy hơi

Để giảm ợ hơi và đầy hơi, bạn nên ăn chậm, nhai kỹ, hạn chế đồ uống có ga, bia, kẹo cao su và đi bộ nhẹ nhàng sau bữa ăn. Với tình trạng đầy hơi, hãy cân nhắc giảm khẩu phần các thực phẩm dễ sinh khí như đậu, bắp cải, hành tây, bông cải xanh, một số loại ngũ cốc, trái cây và nấm. Nếu nhạy cảm với lactose hoặc chất tạo ngọt như sorbitol, mannitol, xylitol, bạn nên kiểm tra thành phần thực phẩm trước khi sử dụng.

Bên cạnh đó, cần điều chỉnh lượng chất béo và chất xơ phù hợp, ghi lại những thực phẩm gây triệu chứng để tìm nguyên nhân, tránh loại bỏ quá nhiều nhóm thực phẩm cùng lúc. Nếu đầy hơi kéo dài, tái diễn thường xuyên hoặc kèm đau bụng dữ dội, nôn ói, tiêu chảy kéo dài, sụt cân không rõ nguyên nhân hay có máu trong phân, bạn nên đi khám.