Những nguyên nhân gây ra mãn kinh sớm

Hút thuốc: Hút thuốc lá là một trong những nguyên nhân chính của mãn kinh sớm cũng như liên quan đến các vấn đề về khả năng sinh sản do các chất độc thuốc lá có ảnh hưởng đến hệ thống sinh sản và lượng hormone. Bệnh nghiện rượu: Phụ nữ nghiện rượu có thể gặp phải giai đoạn mãn kinh sớm cũng như các vấn đề sinh sản khác. Khi một người nghiện rượu, họ thường không hấp thu vitamin, chất xơ và các protein lành mạnh. Những thiếu sót về dinh dưỡng này có thể gây trở ngại cho hormone sinh sản của phụ nữ và gây ra các chứng rối loạn khác, như bệnh gan, bệnh tụy và suy dinh dưỡng. Suy dinh dưỡng cũng có thể gây ra mãn kinh sớm. Estrogen được giữ trong mô mỡ, do đó suy dinh dưỡng hay quá gầy nghĩa là cơ thể của bạn có ít estrogen hơn. Điều này dẫn đến mãn kinh sớm. Quá nhiều căng thẳng: Những phụ nữ bị căng thẳng kinh niên hoặc đang cảm thấy khó khăn trong việc đối phó với căng thẳng có thể sớm mãn kinh. Những ảnh hưởng về thể chất của stress có thể phá vỡ chu kỳ kinh nguyệt bình thường của bạn. Phẫu thuật cắt buồng trứng: Nếu buồng trứng được phẫu thuật cắt bỏ, phụ nữ sẽ tự động đi vào giai đoạn mãn kinh sớm. Tùy thuộc vào sức khoẻ của bạn, bạn có thể phải lấy cả hai buồng trứng hoặc chỉ một buồng trứng bị loại bỏ. Tuy nhiên, loại bỏ một buồng trứng cũng có thể làm giảm tổng sản lượng hormone estrogen và progesterone gây ra mãn kinh sớm. Bệnh tự miễn dịch: Một nguyên nhân khác của mãn kinh sớm là bệnh tự miễn dịch. Bệnh có thể có ảnh hưởng lớn đến hệ thống sinh sản ở phụ nữ. Ngoài ra, các bệnh tự miễn dịch như bệnh tuyến giáp và viêm khớp dạng thấp cũng liên quan đến giai đoạn mãn kinh sớm. Động kinh xuất phát từ não cũng có thể là nguyên nhân của thời kỳ mãn kinh sớm. Trong cơn co giật, các hormone nữ là estrogen và progesterone cũng bị ảnh hưởng. Não điều chỉnh các kích thích tố sinh dục và khi nó bị gián đoạn bởi động kinh, các vấn đề như rụng trứng không đều và mãn kinh sớm rất phổ biến. Hoá trị liệu: Nếu bạn đã trải qua hóa trị liệu hoặc xạ trị để diệt tế bào ung thư, có khả năng bạn sẽ trải qua giai đoạn mãn kinh sớm. Hoá trị liệu và xạ trị có thể làm hỏng buồng trứng hoặc ngừng sản xuất estrogen và gây ra giai đoạn mãn kinh sớm.

