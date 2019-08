Những nguyên nhân không ngờ gây các vấn đề về hô hấp

Máy in: Tất các các loại máy in, đặc biệt là máy in laser và máy photo-copy phát ra các hạt siêu mịn khiến những ai mắc các bệnh về hô hấp khi tiếp xúc với những thiết bị này sẽ bị bệnh nặng hơn. Loại mực sử dụng trong máy in kích thích các triệu chứng hô hấp.