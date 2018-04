Những sự thật đáng ngạc nhiên về cholesterol

Cholesterol quá thấp có hại cho cơ thể: Mọi người đều biết rằng cholesterol cao sẽ gây hại cho cơ thể nhưng cholesterol thấp cũng có thể không tốt. Các chuyên gia cho rằng cholesterol tổng số của bạn nên dưới 200 mg/dL, đó là mức trung bình cho người lớn. Cholesterol thấp dưới 160 mg/dL sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh, bao gồm cả ung thư. Tập thể dục giúp tăng cường cholesterol tốt: Các bác sĩ luôn khuyên tập thể dục, thay đổi lối sống có thể giúp giảm cholesterol tự nhiên. Hoạt động thể chất có thể làm tăng cholesterol tốt (HDL) trong cơ thể. Tập thể dục đều đặn mỗi tuần sẽ làm tăng cholesterol lipoprotein mật độ cao (HDL). Cholesterol cao có thể gây rối loạn chức năng cương dương: Lượng cholesterol cao có liên quan đến nguy cơ rối loạn chức năng cương dương, bệnh Alzheimer và suy thận. Theo một nghiên cứu, chế độ ăn uống có hàm lượng cholesterol trong thực phẩm cao có thể làm tăng nguy cơ ung thư gan. Cholesterol cao có thể là di truyền: Người ta ước tính rằng 75% cholesterol là do gen và khoảng 25% là do chế độ ăn uống. Ăn thực phẩm chứa cholesterol tốt như cá, thịt và sữa, sẽ ngăn ngừa được một số vấn đề về cholesterol. Trẻ em cũng có thể có cholesterol cao: Trẻ em có thể có lượng cholesterol xấu lớn trong cơ thể. Trẻ bị các vấn đề về cholesterol có thể do các tình trạng như béo phì, tiền sử gia đình bị đau tim hoặc tiền sử gia đình có cholesterol cao. Đổ mồ hôi có thể làm tăng cholesterol tốt: Bạn có biết rằng bạn có thể tăng mức cholesterol tốt bằng cách tập thể dục ở cường độ trung bình như chạy bộ, nó sẽ làm tăng mức cholesterol tốt. Bạn càng đổ mồ hôi thì càng giảm lượng cholesterol xấu. Cholesterol của phụ nữ thay đổi: Phụ nữ có xu hướng có mức cholesterol thấp hơn nam giới. Tuy nhiên, trong thời kỳ mang thai, mức độ cholesterol của người phụ nữ tăng lên, giúp trẻ sơ sinh phát triển trí não. Sau khi mãn kinh, mức cholesterol xấu của người phụ nữ tăng lên và giảm cholesterol tốt. Bạn không thể sống thiếu Cholesterol vì các hormone và tế bào của cơ thể cần nó để hoạt động bình thường. Nó còn được gọi là khối xây dựng cho tất cả các tế bào của cơ thể. Cholesterol giúp gan tạo ra các axit cần thiết để chuyển hóa chất béo.

