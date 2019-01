Những thay đổi của cơ thể khi bạn giảm cân

Tăng năng lượng của cơ thể: Lý do rất đơn giản, khi bạn giảm cân bạn sẽ dành nhiều năng lượng cho những việc khác. Bên cạnh đó, việc giảm cân giúp cải thiện lưu thông khí, giúp bạn nhận được nhiều oxy hơn. Cải thiện làn da: Sau khi giảm cân, làn da của bạn sẽ trở nên tươi trẻ, khoẻ mạnh, không bị bong tróc và màu da trở nên sáng hơn. Giảm đau khớp gối: Giảm cân đồng thời giúp giảm áp lực xuống chân và khớp gối. Ngoài ra, việc giảm đi lớp mỡ ở vùng bụng và nội tạng cũng giúp giảm nguy cơ bị viêm khớp và một số bệnh khác. Giảm triệu chứng của bệnh dị ứng: Khi bạn giảm cân, áp lực gây ra cho hệ hô hấp cũng giảm, do đó triệu chứng liên quan đến bệnh dị ứng cũng có thể giảm hoặc được loại bỏ hoàn toàn. Giảm đau đầu: Mặc dù béo phì không trực tiếp dẫn đến những cơm đau đầu, nhưng nó làm tăng 50% nguy cơ mắc bệnh đau nửa đầu. Do đó, giảm cân có thể làm giảm nguy cơ bị đau nửa đầu của bạn. Cải thiện trí nhớ: Nhiều nghiêm cứu đã chỉ ra rằng, việc giảm đi lượng mỡ thừa của cơ thể giúp cho não bộ hoạt động tốt hơn, tăng khả năng ghi nhớ. Giúp ngừng ngáy khi ngủ: Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, giảm 5% trọng lượng cơ thể có thể giúp bạn ngủ ngon và sâu hơn, do nguyên nhân gây ra việc bạn ngáy trong lúc ngủ chính là lớp mỡ quanh cổ khiến việc thở trở nên khó hơn./.

