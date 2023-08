Những thực phẩm chống oxy hóa tốt nhất dành cho bệnh nhân tiểu đường

VOV.VN - Chất xơ trong hoa quả thúc đẩy cảm giác no, kiềm chế cơn thèm ăn vặt không lành mạnh. Người bị tiểu đường nên ăn hoa quả có chỉ số đường huyết tối đa ở mức 69 và càng thấp thì càng tốt.

Tiểu Mỹ/VOV.VN

Eat This, Not That và Healthshots