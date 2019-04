Những thực phẩm giúp bạn đốt cháy mỡ thừa

Mù tạt: Mù tạt có thể coi là loại gia vị lành mạnh nhất, vì nó không hề chứa đường và lại rất giàu chất chống oxy hóa. Các chuyên gia cũng cho rằng, đồ ăn cay sẽ giúp đẩy nhanh quá trình trao đổi chất 30 phút sau khi ăn. Trứng: Bạn nên ăn trứng vào bữa sáng vì trứng giàu chất chống oxy hóa, vitamin D và choline, giúp đẩy nhanh quá trình trao đổi chất. Một bữa sáng với trứng cung cấp đầy đủ protein, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Bơ: Quả bơ giàu chất xơ và chất béo không hòa tan đơn giúp bạn cảm thấy no và giảm cảm giác thèm ăn vặt. Một nghiên cứu chỉ ra rằng ăn quả bơ mỗi ngày trong vòng 4 tuần giúp giảm 1.6% mỡ bụng. Bên cạnh đó, bơ còn đẩy nhanh trao đổi chất và bổ sung năng lượng cho một ngày dài. Quế: Theo các nghiên cứu, quế kích thích sinh nhiệt và giúp đốt cháy calo, cũng như giảm sự tích tụ mỡ bụng. Một điều tuyệt vời nữa là bản thân quế đã ngọt nên bạn không cần thêm đường để dễ ăn hơn. Quả óc chó: Một nghiên cứu của Đại học Harvard cho thấy óc chó giúp giảm cơn đói và khiến bạn no lâu hơn. Nguyên nhân là do việc ăn quả óc chó có kích hoạt vùng não có liên quan đến cơn đói và khả năng kiểm soát cơn đói. Bên cạnh đó, axit béo omega-3 giúp đốt cháy mỡ nhanh hơn. Ngũ cốc nguyên hạt: Một nghiên cứu chỉ ra rằng việc ăn ngũ cốc nguyên hạt giúp tăng tốc độ giảm cân đáng kể. Ngũ cốc nguyên hạt giàu chất xơ, magie và vitamin B6. Chất xơ giúp ta cảm thấy no hơn, giảm nguy cơ ăn uống quá độ. Bưởi: Các nghiên cứu cho thấy ăn bưởi mỗi ngày trong vòng 6 tuần giúp giảm gần 3cm vòng eo. Một nghiên cứu của Nhật Bản còn cho rằng chỉ mùi hương của bưởi thôi đã kích hoạt các tế bào mỡ nâu có tác dụng đốt cháy calo đồng thời giảm cảm giác thèm ăn. Các loại quả mọng: Quả mọng chứa ít calo hơn chuối; bên cạnh đó, chúng giàu chất xơ và chất chống oxy hóa, đem lại nhiều lợi ích sức khỏe, trong đó có giảm mỡ thừa. Nghiên cứu chỉ ra rằng người trưởng thành ăn nhiều chất flanovoid (có trong dâu, việt quất, mâm xôi…) ít có nguy cơ tăng cân hơn. Ớt cayenne: Ớt cayenne là một loại gia vị tuyệt vời cho những người đang giảm cân, nhờ có chất capsaicin tạo nên vị cay của ớt. Các nghiên cứu chỉ ra rằng capsaicin giúp đẩy nhanh trao đổi chất, điều chúng ta cần khi giảm cân. Rau chân vịt (spinach): Rau chân vịt chứa ít calo và giàu dinh dưỡng, khiến đây trở thành thực phẩm hoàn hảo cho việc giảm cân. Rau chân vịt chứa folate, riboflavin, vitamin B6, magie, sắt và cả canxi. Khoai lang: Khoai lang là một thực phẩm tuyệt vời nếu bạn đang cố thỏa mãn cơn đói và giảm cân nhờ có lượng chất xơ dồi dào. Nghiên cứu chỉ ra rằng, starch (một loại chất xơ có trong khoai lang) giúp giảm nguy cơ béo phì. Cá hồi: Cá hồi là thực phẩm giàu axit béo omega-3 nhất. Các nghiên cứu cho thấy omega-3 giúp đốt cháy mỡ thừa. Bên cạnh đó, cá hồi và các loại cá béo khác (cá ngừ, cá thu) giàu protein nạc (lean protein) giúp hình thành các cơ. Thịt gà: Thịt gà chứa ít calo, giàu protein, giúp bạn giảm mỡ bụng và mỡ toàn cơ thể./.

