VOV.VN - Theo một số nghiên cứu, người bệnh béo phì có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 cao gấp 6 lần so với những người có cân nặng bình thường. Dưới đây là những thực phẩm giúp đánh tan mỡ bụng, ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Diệp Thảo/VOV.VN

Eat This, Not That