Những thực phẩm không nên ăn sống

Khoai tây: Thông thường, nhiều người thích ăn sống các loại rau củ. Tuy nhiên, không phải tất cả các loại rau đều an toàn khi ăn sống và khoai tây là một trong số đó. Ăn sống khoai tây có thể gây ra đầy bụng, khó tiêu hóa, đau đầu và buồn nôn. Vì khoai tây sống có thể chứa độc tố solanine gây hại cho cơ thể. Đậu là nguồn cung cấp chất đạm và chất chống oxy hoá tốt khi chúng được chế biến đúng cách. Tuy nhiên, nếu ăn sống đậu rất có thể sẽ bị buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy và các vấn đề tiêu hóa khác. Sữa: Phần lớn chúng ta đều uống sữa đã được thanh trùng nhưng nhiều người thích uống sữa tươi, ngay sau khi lấy nó từ bò, điều này có thể không an toàn cho sức khoẻ. Sữa tươi có thể chứa các vi khuẩn như E. coli, salmonella... có thể gây ra một số bệnh vi khuẩn ở người. Bông cải xanh: Bông cải xanh là một loại rau rất giàu chất dinh dưỡng và có nhiều lợi ích về sức khoẻ. Tuy nhiên, bông cải xanh tươi chứa các loại đường không dễ tiêu hóa và có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa khác. Ôliu: Dầu ô liu được nhiều người yêu thích vì hương vị thơm ngon, độc đáo của chúng. Tuy nhiên, dùng dầu ôliu chưa qua chế biến, lấy trực tiếp từ cây có thể có hại cho sức khoẻ, vì chúng chứa một hợp chất được gọi là oleuropein, có thể gây ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng. Nấm đã trở thành một món ăn ưa thích của hầu hết mọi người nhưng nó cũng không an toàn khi ăn sống. Vì nấm chứa các vi khuẩn có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa và ngộ độc thực phẩm khi ăn. Thịt lợn: Thịt lợn sống có thể chứa sán dây, là một ký sinh trùng có thể xâm nhập vào cơ thể người và gây ra các biến chứng nghiêm trọng về sức khoẻ, thậm chí cả tử vong. Trứng: Một số người có thói quen thêm lòng đỏ trứng sống vào món ăn của họ, để món ăn có một hương vị độc đáo. Điều này cũng có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ của nghiêm trọng, vì lòng đỏ trứng có thể chứa salmonella và các vi khuẩn khác, có thể gây ra một số bệnh nhiễm khuẩn.

