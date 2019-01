Những triệu chứng báo hiệu căn bệnh ung thư quái ác

Có những căn bệnh ung thư có khả năng chữa khỏi cao nếu được phát hiện sớm. Bạn nên cẩn trọng nếu có bất cứ triệu chứng nào dưới đây, vì đó có thể là ung thư. Trong đó, có những dấu hiệu tưởng chừng như rất thông thường. Mệt mỏi kéo dài có thể là một triệu chứng của bệnh bạch cầu, ung thư ruột kết hoặc dạ dày. Không giống như trạng thái mệt mỏi hàng ngày, sự mệt mỏi liên quan đến ung thư sẽ không biến mất sau một giấc ngủ ngon. Giảm cân bất thường - Những người bị ung thư có thể bị giảm cân ở một số thời điểm. Nếu bạn không tăng cường độ tập thể dục hay thay đổi chế độ ăn uống, thì việc giảm cân nhanh chóng và bất thường có thể là một dấu hiệu nguy hiểm của ung thư. Bạn cần thường xuyên kiểm tra thân thể, vì một khối u hay một cục hạch xuất hiện có thể là dấu hiệu của ung thư. Bạn phải tới bệnh viện kiểm tra ngay trong trường hợp này. Tuy nhiên, bạn cũng không nên quá căng thẳng, vì đây có thể chỉ là do cơ thể bạn đang có những thay đổi đột ngột và những khối u, hạch đó là hoàn toàn lành tính. Những cơn đau liên tục xuất hiện có thể là triệu chứng của ung thư. Nếu cơn đau vô cớ xuất hiện hoặc không biến mất sau khi điều trị, thì bạn phải rất cảnh giác. Những khối u có thể nằm ở vị trí những cơn đau xuất hiện. Thường xuyên bị sốt - Hầu hết những người bị ung thư sẽ bị sốt ở một giai đoạn nào đó vì ung thư ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch. Các cơn sốt xuất hiện phổ biến hơn ở ung thư giai đoạn cuối. Song đây cũng có thể là dấu hiệu sớm của bệnh ung thư máu. Ung thư da được coi là loại ung thư phổ biến nhất và đôi khi có thể khó phát hiện ở giai đoạn đầu. Nếu bạn phát hiện nốt tàn nhang hay nốt ruồi của mình thay đổi màu sắc, kích thước… bạn cần đi khám ngay. Bên cạnh ung thư da, các bệnh ung thư khác cũng có thể gây ra những thay đổi trên da. Bạn cần chú ý đến các dấu hiệu và triệu chứng như: da sẫm màu hơn, da ngả màu vàng hơn hoặc ngứa, chảy máu... Nếu bạn bị táo bón, bị tiêu chảy liên tục hoặc chất thải bất thường, thì bạn nên tới gặp bác sĩ. Đây có thể là những dấu hiệu của ung thư ruột kết. Bạn cũng cần lưu ý các triệu chứng của ung thư bàng quang hoặc tuyến tiền liệt như đau khi đi tiểu, đi tiểu ra máu... Ho thường là chứng bệnh không đáng lo ngại. Tuy nhiên, bạn bị ho dai dẳng và các cơn ho vẫn không dứt dù đã điều trị lại là điều đáng lo ngại. Bị chảy máu bất thường luôn là điều đáng lo ngại và phải ngay lập tức đi kiểm tra. Đây cũng là triệu chứng của ung thư giai đoạn đầu. Ho ra máu, đi ngoài ra máu, đi tiểu ra máu hoặc chảy máu âm đạo đều là những dấu hiệu nguy hiểm. Chứng khó tiêu kéo dài có thể là triệu chứng của ung thư thực quản, dạ dày hoặc ung thư họng. Tuy nhiên, chứng khó tiêu xảy ra khá phổ biến, do đó, nhiều người có thể không để ý khi gặp triệu chứng này. Khi chân bị sưng to không rõ nguyên nhân, bạn nên đi khám bác sĩ lập tức./.

