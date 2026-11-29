Chưa đủ bằng chứng khẳng định nhuộm tóc cá nhân gây ung thư máu

Thời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều luồng ý kiến cho rằng việc thường xuyên tẩy, nhuộm tóc có thể là nguyên nhân gây ung thư, đặc biệt là ung thư máu.

Trao đổi với Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam về chủ đề này, ThS.BS Nguyễn Duy Anh, nguyên bác sĩ Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết ung thư là bệnh lý đa yếu tố, hình thành từ sự tích lũy các đột biến gen trong thời gian dài dưới tác động của nhiều yếu tố khác nhau.

Phần lớn trường hợp liên quan đến các yếu tố không di truyền như tuổi tác, tác nhân môi trường (chất ô nhiễm, tia UV, hóa chất...), lối sống (hút thuốc, uống rượu, ít vận động, chế độ ăn không lành mạnh), tác nhân sinh học (virus, vi khuẩn...) và cả những sai sót ngẫu nhiên trong quá trình phân chia tế bào.

Chưa có đủ bằng chứng khoa học chắc chắn để khẳng định người thường xuyên nhuộm tóc có nguy cơ mắc ung thư máu cao hơn người ít hoặc không nhuộm. (Ảnh minh họa)

Theo bác sĩ, một số thành phần hóa học trong thực phẩm, mỹ phẩm hay thuốc tẩy, nhuộm tóc có thể gây hại cho cơ thể. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào hàm lượng, tần suất sử dụng và thời gian tiếp xúc. Đó là lý do nhiều chất vẫn được cơ quan quản lý cho phép sử dụng trong giới hạn hàm lượng nhất định.

Riêng với thuốc nhuộm tóc, Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) thuộc Tổ chức Y tế Thế giới xếp phơi nhiễm nghề nghiệp của thợ làm tóc vào nhóm 2A (có thể gây ung thư ở người), trong khi việc nhuộm tóc cá nhân thuộc nhóm 3 (chưa đủ bằng chứng để phân loại).

Một số nghiên cứu trước đây ghi nhận mối liên quan giữa việc dùng thuốc nhuộm màu tối trong thời gian dài, nhất là các sản phẩm trước năm 1980 khi công thức còn chứa một số amin thơm sau này đã bị loại bỏ, với u lympho không Hodgkin. Tuy nhiên, kết quả giữa các nghiên cứu chưa thống nhất.

Một nghiên cứu đoàn hệ lớn công bố trên tạp chí BMJ năm 2020, theo dõi hơn 117.000 phụ nữ trong 36 năm, cho thấy sử dụng thuốc nhuộm tóc vĩnh viễn không làm tăng nguy cơ phần lớn các loại ung thư, trong đó có ung thư máu và hệ miễn dịch. Nghiên cứu chỉ ghi nhận nguy cơ tăng ở một vài loại ung thư nhất định và cần thêm bằng chứng để khẳng định.

“Thường xuyên tẩy, nhuộm tóc có thể gây kích ứng, viêm da tiếp xúc, dị ứng và làm tổn thương tóc. Nhưng đến nay chưa có đủ bằng chứng khoa học chắc chắn để khẳng định người thường xuyên nhuộm tóc có nguy cơ mắc ung thư máu cao hơn người ít hoặc không nhuộm”, bác sĩ Nguyễn Duy Anh cho biết.

ThS.BS Nguyễn Duy Anh, nguyên bác sĩ Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh: BSCC)

Theo bác sĩ, để đánh giá nguy cơ ung thư liên quan đến thuốc nhuộm tóc, cần làm rõ mức độ và thời gian tiếp xúc. “Chẳng hạn, nguy cơ ở người nhuộm tóc 2 lần/năm có khác với người nhuộm 1-2 lần/tháng hay không? Hiện chưa có kết luận khoa học vững chắc về mối liên hệ cụ thể này”, bác sĩ nhấn mạnh.

Vậy dùng thuốc nhuộm tóc thế nào cho an toàn? Dù chưa có bằng chứng chắc chắn về nguy cơ ung thư, bác sĩ Nguyễn Duy Anh khuyến cáo người dân nên hạn chế tiếp xúc không cần thiết với hóa chất:

Lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được cấp phép lưu hành; đọc kỹ hướng dẫn và tuân thủ thời gian ủ.

Thử phản ứng dị ứng trên một vùng da nhỏ khoảng 48 giờ trước khi nhuộm.

Đeo găng tay, làm ở nơi thông thoáng; không nhuộm, tẩy khi da đầu đang trầy xước, viêm hoặc kích ứng.

Giãn khoảng cách giữa các lần nhuộm, tẩy; không kết hợp nhiều loại hóa chất cùng lúc. Người làm nghề cắt, nhuộm tóc nên dùng đồ bảo hộ (găng tay, khẩu trang) và bảo đảm thông khí nơi làm việc.

Những dấu hiệu cảnh báo ung thư máu không nên bỏ qua

Ung thư máu là nhóm bệnh ác tính của hệ tạo máu và hệ bạch huyết, gồm ba nhóm chính: bệnh bạch cầu (leukemia), u lympho (lymphoma) và đa u tủy xương. Mỗi thể bệnh có yếu tố nguy cơ và biểu hiện khác nhau.

Theo ThS.BS Nguyễn Quốc Nhật, Trưởng khoa Điều trị hóa chất, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, những biểu hiện thường gặp của ung thư máu gồm mệt mỏi kéo dài, nhiễm trùng tái diễn và chảy máu bất thường. Ngoài ra, người bệnh có thể đau nhức xương khớp, nổi hạch, gan lách to, sụt cân không rõ nguyên nhân, sốt hoặc đổ mồ hôi về đêm.

Trong đó, những vết bầm tím không rõ nguyên nhân là dấu hiệu cần đặc biệt lưu ý. Khi số lượng tiểu cầu giảm, khả năng cầm máu bị ảnh hưởng, người bệnh dễ xuất hiện vết bầm hoặc chấm, nốt xuất huyết dưới da dù không va đập mạnh. Một số trường hợp bị chảy máu cam, chảy máu chân răng hoặc chảy máu kéo dài sau những tổn thương nhỏ.

Sự suy giảm số lượng hồng cầu gây thiếu máu, biểu hiện bằng da xanh xao, nhợt nhạt, cơ thể suy nhược, chóng mặt, khó thở khi gắng sức. Trong khi đó, các tế bào bạch cầu bất thường không thực hiện hiệu quả chức năng miễn dịch, khiến cơ thể dễ bị nhiễm trùng, sốt kéo dài hoặc tái diễn nhiều lần.

Một số người bệnh bị đau xương do tế bào bất thường tăng sinh trong tủy xương. Với đa u tủy xương, người bệnh có thể bị tổn thương xương, thậm chí gãy xương dù chỉ chịu lực nhẹ.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý, đây không phải triệu chứng đặc hiệu của ung thư máu mà có thể gặp ở nhiều bệnh lý khác. Người dân không nên tự chẩn đoán dựa trên một biểu hiện đơn lẻ, nhưng cũng không được chủ quan. Khi các bất thường kéo dài, tái diễn hoặc xuất hiện đồng thời nhiều triệu chứng, cần đi khám để được làm xét nghiệm máu và chẩn đoán chính xác.

Một trong những khó khăn lớn nhất với người mắc ung thư máu là quá trình điều trị kéo dài, phức tạp, có thể mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Tùy thể bệnh và tình trạng cụ thể, người bệnh có thể được điều trị bằng hóa trị, điều trị nhắm trúng đích, liệu pháp miễn dịch hoặc ghép tế bào gốc tạo máu.

Bên cạnh ảnh hưởng về thể chất, người bệnh còn chịu áp lực lớn về kinh tế, đặc biệt với những trường hợp phải điều trị dài ngày hoặc sử dụng các phác đồ hiện đại. Mặc dù bảo hiểm y tế đã chi trả cho nhiều kỹ thuật và một số thuốc mới, người bệnh vẫn phải đồng chi trả một phần chi phí.

Dù vậy, nhờ những tiến bộ của y học, nhiều kỹ thuật hiện đại đã mở ra cơ hội lui bệnh lâu dài, thậm chí chữa khỏi cho những nhóm bệnh nhân phù hợp. Phát hiện sớm và điều trị đúng chuyên khoa vẫn là yếu tố then chốt giúp cải thiện kết quả điều trị.