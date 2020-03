Nội soi lấy 3 đoạn ống thông bỏ quên trong niệu quản suốt 3 năm

Sáng nay 18/3, bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ của bệnh viện này vừa nội soi lấy 3 đoạn ống thông JJ (Thông JJ là một ống rỗng bằng nhựa dẻo được thiết kế đặc biệt để luồn vào niệu quản) bị đứt trong niệu quản người đàn ông đã được đặt ống này đã 3 năm.

Bác sĩ đang phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân.

Đó là bệnh nhân Danh Hiệp, sinh năm 1964, ở ấp Thắng Mỹ, xã Phụng Hiệp, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang. Bệnh nhân nhập viện vì lý do tiểu máu, do sỏi thận cách đây hơn 3 năm. Tại đây, các bác sĩ kiểm tra phát hiện bệnh nhân còn ống thông JJ bên trái bị đứt thành 3 đoạn và còn có một sỏi niệu quản bên phải to khoảng 2cm.

Ngay sau đó, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật nội soi lấy sỏi ra, sau đó tán sỏi nội soi do sỏi bám vùng đầu ống thông bên trái và nội soi lên niệu quản để gắp ống thông JJ bị đứt ra an toàn khỏi cơ thể bệnh nhân.

Hình ảnh ống thống đứt 3 đọan lấy ra sau phẫu thuật.

Hiện, tình trạng sức khỏe bệnh nhân ổn định, giảm đau lưng, nước tiểu vàng trong, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.



Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Phước Lộc - Trưởng Khoa Ngoại Thận, Tiết niệu, thông thường ống thông jj đặt sau mổ sạn thận là loại ống để lưu tối đa là 3 tháng và sẽ nội soi rút ra sau mổ khoảng một vài tuần.

Bác sĩ đang thăm khám cho bệnh nhân sáng nay 18/3.

Tuy nhiên, một số trường hợp bệnh nhân không tái khám theo hẹn, thời gian để quá dài sẽ có nguy cơ tạo sỏi, thậm chí gây nhiễm trùng đường tiết niệu, ống thông bị đứt nhiều đoạn gây đau, tiểu máu và khó khăn trong việc xử trí rút ống thông. Do vậy, tất cả bệnh nhân sau phẫu thuật đường tiết niệu nên tái khám đúng hẹn theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa để được xử trí kịp thời./.