English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nước lá đu đủ có thực sự tốt cho sức khỏe như lời đồn?

Thứ Hai, 09:26, 22/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nước lá đu đủ từ lâu được dân gian sử dụng như một loại thảo dược hỗ trợ sức khỏe. Loại nước này được cho là giúp cải thiện tiêu hóa, tăng cường đề kháng, tuy nhiên người dùng cần hiểu rõ công dụng và lưu ý khi sử dụng để đảm bảo an toàn.

Nước lá đu đủ là gì?

Nước lá đu đủ là dung dịch được tạo ra bằng cách đun hoặc hãm lá đu đủ với nước. Trong kinh nghiệm dân gian, loại lá này được xếp vào nhóm thảo dược hỗ trợ nhiều vấn đề sức khỏe. Khi đun nấu, các hoạt chất trong lá sẽ hòa tan vào nước, giúp cơ thể dễ hấp thu hơn. Vì vậy, nhiều người lựa chọn sử dụng như một biện pháp hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tại nhà, bên cạnh chế độ ăn uống và sinh hoạt hàng ngày.

Thành phần dinh dưỡng trong lá đu đủ

Lá đu đủ chứa nhiều dưỡng chất và hợp chất sinh học có lợi như vitamin A, C, E giúp tăng cường miễn dịch, chống oxy hóa; enzyme papain hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy hơi; flavonoid giúp bảo vệ tế bào, giảm viêm và alkaloid góp phần tạo nên một số tác dụng hỗ trợ sức khỏe theo kinh nghiệm dân gian.

nuoc la du du co thuc su tot cho suc khoe nhu loi don hinh anh 1
Nước lá đu đủ từ lâu được dân gian sử dụng như một loại thảo dược hỗ trợ sức khỏe

Các cách sử dụng lá đu đủ phổ biến

Trong đời sống, lá đu đủ được sử dụng theo nhiều cách như đun nước uống, xay lấy nước cốt hoặc chế biến thành các món ăn dân dã, bài thuốc truyền thống. Tuy nhiên, nước lá đu đủ thường có vị đắng nên cần chế biến phù hợp để dễ sử dụng.

Uống nước lá đu đủ có tác dụng gì?

Nhờ chứa nhiều vitamin, enzyme và hợp chất chống oxy hóa, nước lá đu đủ có thể mang lại một số lợi ích cho sức khỏe khi sử dụng đúng cách như hỗ trợ tăng tiểu cầu, cải thiện tiêu hóa, tăng cường miễn dịch, bảo vệ làn da và góp phần nâng cao sức khỏe tổng thể.

Những đối tượng không nên sử dụng nước lá đu đủ

Mặc dù mang lại một số lợi ích cho sức khỏe, nước lá đu đủ không phù hợp với tất cả mọi người. Phụ nữ mang thai, người bị huyết áp thấp, người đang sử dụng thuốc điều trị hoặc dị ứng với latex nên thận trọng và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

Một số lưu ý khi uống nước lá đu đủ

Để sử dụng nước lá đu đủ an toàn, người dùng không nên uống quá nhiều, cần tham khảo ý kiến bác sĩ nếu đang mắc bệnh hoặc dùng thuốc điều trị, đồng thời không sử dụng loại nước này để thay thế các phương pháp điều trị y khoa.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khám phá tác dụng của nước lá đu đủ đối với cơ thể
Khám phá tác dụng của nước lá đu đủ đối với cơ thể

VOV.VN - Đu đủ là loại cây quen thuộc với người Việt, không chỉ quả thơm ngon mà lá đu đủ cũng mang nhiều lợi ích sức khỏe. Nước lá đu đủ được sử dụng trong nhiều bài thuốc dân gian, giúp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị một số vấn đề sức khỏe.

Khám phá tác dụng của nước lá đu đủ đối với cơ thể

Khám phá tác dụng của nước lá đu đủ đối với cơ thể

VOV.VN - Đu đủ là loại cây quen thuộc với người Việt, không chỉ quả thơm ngon mà lá đu đủ cũng mang nhiều lợi ích sức khỏe. Nước lá đu đủ được sử dụng trong nhiều bài thuốc dân gian, giúp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị một số vấn đề sức khỏe.

Điều gì xảy ra khi bạn uống nước lá đu đủ 3 lần/tuần
Điều gì xảy ra khi bạn uống nước lá đu đủ 3 lần/tuần

VOV.VN - Uống nước lá đu đủ 3 lần/tuần có thể giúp kiểm soát bệnh tiểu đường và tăng cường khả năng miễn dịch.

Điều gì xảy ra khi bạn uống nước lá đu đủ 3 lần/tuần

Điều gì xảy ra khi bạn uống nước lá đu đủ 3 lần/tuần

VOV.VN - Uống nước lá đu đủ 3 lần/tuần có thể giúp kiểm soát bệnh tiểu đường và tăng cường khả năng miễn dịch.

Thực hư thông tin lá đu đủ chữa ung thư: Sự thật không phải ai cũng biết
Thực hư thông tin lá đu đủ chữa ung thư: Sự thật không phải ai cũng biết

VOV.VN - Thông tin lá đu đủ chữa ung thư đang lan truyền rộng rãi, nhưng đến nay chưa có bằng chứng khoa học chứng minh hiệu quả. Việc tin theo phương pháp này có thể khiến người bệnh bỏ lỡ cơ hội điều trị đúng cách.

Thực hư thông tin lá đu đủ chữa ung thư: Sự thật không phải ai cũng biết

Thực hư thông tin lá đu đủ chữa ung thư: Sự thật không phải ai cũng biết

VOV.VN - Thông tin lá đu đủ chữa ung thư đang lan truyền rộng rãi, nhưng đến nay chưa có bằng chứng khoa học chứng minh hiệu quả. Việc tin theo phương pháp này có thể khiến người bệnh bỏ lỡ cơ hội điều trị đúng cách.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe