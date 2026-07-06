Nước trái cây ngâm đường có thực sự tốt để giải nhiệt mùa hè?

Những loại trái cây ngâm đường được ưa chuộng vào mùa hè

Nước sấu ngâm

Sấu là loại quả đặc trưng của mùa hè miền Bắc. Sau khi ngâm cùng đường và một ít gừng, sấu cho nước uống có vị chua thanh, thơm nhẹ và rất dễ uống. Đây là thức uống được nhiều gia đình tự làm để giải nhiệt trong những ngày nắng nóng.

Nước atiso đỏ ngâm

Atiso đỏ được nhiều người yêu thích nhờ màu sắc bắt mắt và vị chua ngọt hài hòa. Loại quả này còn chứa nhiều vitamin và các hợp chất chống oxy hóa. Sau khi ngâm đường, phần cánh hoa vẫn giữ được độ giòn, có thể dùng làm món ăn kèm hoặc đồ tráng miệng.

Nước mơ ngâm

Mỗi khi vào mùa mơ chín, nhiều gia đình lại chuẩn bị những hũ mơ ngâm đường hoặc ngâm muối. Nước mơ có vị chua dịu, giúp giải khát, bổ sung nước và được nhiều người sử dụng để hỗ trợ tiêu hóa trong những ngày thời tiết oi bức.

Nước trái cây ngâm đường là thức uống được nhiều người yêu thích vào mùa hè nhờ vị chua ngọt, mát lạnh

Nước dâu tằm ngâm

Dâu tằm chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn nhưng luôn là nguyên liệu được săn đón vào đầu hè. Sau khi ngâm đường, loại quả này tạo ra thức uống có vị chua ngọt tự nhiên, thơm nhẹ và có thể bảo quản để sử dụng quanh năm.

Nước chanh muối

Chanh muối là thức uống quen thuộc, có thể sử dụng trong nhiều thời điểm trong năm. Vào mùa hè, một cốc chanh muối mát lạnh giúp bù nước, giải khát sau khi hoạt động ngoài trời, đồng thời bổ sung vitamin C cho cơ thể.

Nước mận ngâm

Mận Bắc Hà, Sơn La nổi tiếng với vị chua thanh đặc trưng. Khi ngâm cùng đường, nước mận có vị chua ngọt hài hòa, hơi chát nhẹ, tạo cảm giác dễ uống và là thức uống được nhiều người lựa chọn mỗi dịp hè.

Nước quất ngâm

Quất ngâm đường hoặc ngâm muối có hương thơm dịu, vị chua nhẹ và khá dễ làm. Đây là loại nước uống phù hợp để giải khát sau khi đi nắng hoặc vận động nhiều.

Nước thanh mai ngâm

Thanh mai (dâu rừng) là loại quả được nhiều người tìm mua mỗi khi vào mùa. Sau khi ngâm đường, nước thanh mai có vị chua ngọt dịu, giúp làm dịu cảm giác oi nóng và mang đến hương vị mới lạ.

Có nên uống nước trái cây ngâm đường mỗi ngày?

Việc uống nước trái cây ngâm đường hàng ngày cần được cân nhắc tùy theo tình trạng sức khỏe và lượng sử dụng. Khi pha loãng hợp lý, loại đồ uống này giúp bổ sung nước, giải khát và cung cấp một số vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa từ các loại quả như sấu, mơ, chanh, atiso đỏ hay dâu tằm.

Tuy nhiên, do chứa nhiều đường, uống thường xuyên hoặc quá nhiều có thể làm tăng nguy cơ thừa cân, rối loạn đường huyết và ảnh hưởng đến răng miệng, đặc biệt ở người mắc đái tháo đường, béo phì hoặc đang ăn kiêng. Ngoài ra, nhiều loại nước ngâm có tính axit cao nên không nên uống khi đói; nếu bảo quản không đúng cách còn có thể lên men, nhiễm khuẩn và gây hại cho hệ tiêu hóa.

Những lưu ý khi sử dụng nước trái cây ngâm đường

Để sử dụng nước trái cây ngâm đường an toàn, không nên uống quá nhiều do hàm lượng đường khá cao, đồng thời nên pha loãng trước khi dùng để giảm lượng đường hấp thu. Tránh uống khi bụng đói vì nhiều loại nước ngâm có tính axit, dễ gây kích ứng dạ dày. Cần bảo quản trong hũ thủy tinh sạch, đậy kín và để trong ngăn mát tủ lạnh; nếu nước có mùi lạ, nổi bọt hoặc đổi màu thì không nên tiếp tục sử dụng.

Loại đồ uống này cũng không phù hợp với trẻ dưới 1 tuổi, người mắc đái tháo đường, bệnh thận, bệnh dạ dày, gout hoặc đang ăn kiêng nếu chưa có tư vấn của bác sĩ. Ngoài ra, nên chọn trái cây tươi, có nguồn gốc rõ ràng và ngâm đúng cách để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.