Mới đây, trên trang cá nhân, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, chia sẻ câu chuyện về một người bạn thân, quê miền Nam nhưng chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Trong một lần gặp gỡ, người này khoe vừa được bác sĩ của một bệnh viện nổi tiếng tại Hà Nội đến tận nhà truyền thuốc với mục đích giúp cơ thể trẻ và khỏe hơn.

Mỗi lần truyền có giá 16 triệu đồng, thực hiện định kỳ mỗi tháng một lần. Người bạn cho rằng việc chi gần 200 triệu đồng mỗi năm để chăm sóc sức khỏe là khoản tiền không đáng kể so với thu nhập của mình. Tuy nhiên, khi nghe PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu phân tích, người này không khỏi giật mình.

Theo ông Hiếu, hiếm có bác sĩ được đào tạo bài bản nào lại dám đánh đổi sự nghiệp để trực tiếp truyền thuốc kiếm tiền tại nhà người dân. Bên cạnh đó, mức giá 16 triệu đồng cũng đặt ra nhiều nghi vấn. Nếu là liệu pháp tế bào gốc hoặc hỗ trợ miễn dịch, mức giá này quá thấp. Ngược lại, nếu chỉ truyền các chất điện giải hoặc vitamin tổng hợp thì lại quá đắt. Đáng chú ý, khi ông Hiếu liên hệ với đồng nghiệp tại bệnh viện mà người bạn nhắc đến, không ai biết thông tin về trường hợp này.

Thời gian gần đây, khái niệm "longevity" (y học trường thọ) xuất hiện ngày càng phổ biến (Ảnh: ChatGPT)

Từ câu chuyện trên, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu đề cập đến xu hướng sử dụng các phương pháp được quảng cáo có khả năng kéo dài tuổi thọ, trẻ hóa cơ thể đang được nhiều người quan tâm. Theo ông, thời gian gần đây, khái niệm "longevity" (y học trường thọ) xuất hiện ngày càng phổ biến. Những người có điều kiện kinh tế tìm đến các liệu pháp truyền NAD+, uống NMN hoặc thực hiện xét nghiệm tuổi sinh học để xác định cơ thể đang già hay trẻ hơn so với tuổi thực.

Trong khi đó, một bộ phận người dân lựa chọn truyền vitamin, truyền thuốc được quảng cáo có tác dụng "thải độc gan" hoặc làm sạch đại tràng. Thậm chí, có những gói tế bào gốc được giới thiệu là công nghệ Nhật Bản với công dụng trẻ hóa cơ thể.

Truyền thuốc bổ não không có tác dụng phòng đột quỵ như nhiều người nghĩ

Đề cập đến việc truyền thuốc bổ não để phòng ngừa đột quỵ, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu cho biết, hiện chưa có loại thuốc hướng thần kinh đường tiêm truyền, thường được gọi là thuốc bổ não, được chứng minh có khả năng phòng ngừa đột quỵ ở người khỏe mạnh.

Ngay cả những loại thuốc bổ não được sử dụng phổ biến tại Việt Nam và một số quốc gia châu Á, châu Âu, khi được đánh giá qua các nghiên cứu tổng hợp trên bệnh nhân đột quỵ cấp cũng chưa cho thấy lợi ích rõ ràng.

Theo ông Hiếu, nếu người đang bị đột quỵ còn chưa được chứng minh hưởng lợi thì việc truyền những loại thuốc này cho người khỏe mạnh với mục đích phòng bệnh càng thiếu cơ sở khoa học. Đáng lo ngại, việc truyền thuốc tại nhà còn tiềm ẩn nguy cơ sốc phản vệ, nhiễm trùng, viêm tĩnh mạch và các biến chứng khác.

Tuy nhiên, điều khiến chuyên gia lo lắng nhất là tâm lý chủ quan của người sử dụng. Sau khi truyền thuốc, nhiều người có thể cho rằng bản thân đã được bảo vệ khỏi đột quỵ nên bỏ bê việc sử dụng thuốc điều trị huyết áp, mỡ máu hoặc thuốc chống đông.

Trong khi đó, theo PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, đây mới là những loại thuốc thực sự có vai trò trong phòng ngừa đột quỵ.

Truyền NAD+, uống NMN và tế bào gốc có thực sự giúp trẻ hóa?

Đối với các phương pháp đang được quan tâm như truyền NAD+, uống NMN hoặc xét nghiệm tuổi sinh học, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu cho rằng cần nhìn nhận một cách công bằng.

NAD+ (Nicotinamide Adenine Dinucleotide) là coenzym tham gia điều hòa nhiều quá trình liên quan đến lão hóa và chuyển hóa. Trong khi đó, NMN (Nicotinamide Mononucleotide) là tiền chất của NAD, tham gia vào quá trình tạo năng lượng và sửa chữa tế bào.

Theo chuyên gia, đây đều là những hướng nghiên cứu khoa học nghiêm túc, từng ghi nhận một số kết quả đáng chú ý trên động vật thí nghiệm. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu trên động vật không đồng nghĩa với hiệu quả tương tự ở người. Đến nay, dữ liệu nghiên cứu trên người vẫn còn hạn chế, chưa đủ cơ sở để khẳng định các phương pháp này có thể giúp kéo dài tuổi thọ hoặc cải thiện sức khỏe.

Đối với xét nghiệm tuổi sinh học, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu cho rằng, dù kết quả cho thấy cơ thể già hay trẻ hơn tuổi thực, những khuyến nghị cuối cùng vẫn xoay quanh chế độ ăn uống, vận động và nghỉ ngơi hợp lý.

Đây đều là những nguyên tắc chăm sóc sức khỏe mà mỗi người có thể thực hiện mà không cần đến các xét nghiệm đắt tiền. Liên quan đến các liệu pháp "thải độc", ông Hiếu nhấn mạnh cơ thể con người vốn đã có hệ thống đào thải tự nhiên rất hiệu quả là gan và thận. Khi truyền vitamin tan trong nước vượt quá nhu cầu, phần lớn lượng dư thừa sẽ được đào thải qua nước tiểu. Chuyên gia ví von đây chẳng khác nào tạo ra "nước tiểu đắt tiền". Trong khi đó, việc thụt rửa đại tràng khi không có chỉ định y khoa có thể gây rối loạn điện giải, thậm chí làm tổn thương ruột.

Theo PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, muốn bảo vệ gan, biện pháp hiệu quả nhất là hạn chế rượu bia và tránh sử dụng các loại thuốc không rõ nguồn gốc. Đối với liệu pháp tế bào gốc, chuyên gia dẫn lại kinh nghiệm nghiên cứu của bản thân cách đây hơn 10 năm. Thời điểm đó, nhiều nghiên cứu được triển khai nhằm sử dụng tế bào gốc điều trị cho bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim, với kỳ vọng thay thế những tế bào cơ tim đã chết.

Nhóm nghiên cứu của ông cũng tham gia thực hiện, nhưng kết quả ban đầu trên người khá khiêm tốn. Tình hình nghiên cứu trên thế giới cũng tương tự, thậm chí có phòng thí nghiệm danh tiếng phải rút hàng loạt bài báo khoa học.

Hiện nay, liệu pháp tế bào gốc đã được cấp phép trong lĩnh vực tạo máu. Ghép tế bào gốc tạo máu cũng trở thành phương pháp điều trị chuẩn đối với một số bệnh máu ác tính từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu lưu ý, đây đều là những bệnh lý nghiêm trọng, có chỉ định điều trị rõ ràng, được thực hiện tại các bệnh viện chuyên sâu và người bệnh vẫn cần tiếp tục được theo dõi trong nhiều năm.

Đối với việc sử dụng tế bào gốc nhằm mục đích trẻ hóa, theo ông Hiếu, đến nay chưa có quốc gia nào phê duyệt, kể cả Nhật Bản. Một số phòng khám tại Nhật Bản được phép cung cấp dịch vụ theo cơ chế đăng ký, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc hiệu quả của phương pháp đã được khoa học chứng minh. Ông cũng đề cập đến những chuyến du lịch nước ngoài kết hợp truyền tế bào gốc trẻ hóa, trong đó phần lớn khách hàng là người nước ngoài.

Muốn sống thọ, cần quan tâm đến ba chỉ số sức khỏe

Thay vì tìm đến những liệu pháp trẻ hóa đắt tiền, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu cho rằng mỗi người nên tập trung vào các biện pháp đã được chứng minh có lợi cho sức khỏe.

Theo ông, bệnh tim mạch và đột quỵ vẫn là những nguyên nhân tử vong hàng đầu. Vì vậy, bảo vệ hệ mạch máu chính là một trong những yếu tố quan trọng để duy trì tuổi thọ.

Mỗi người cần biết và kiểm soát ba chỉ số sức khỏe quan trọng gồm huyết áp, mỡ máu và đường máu, cố gắng duy trì các chỉ số này trong ngưỡng an toàn. Bên cạnh đó, việc vận động đều đặn hằng ngày giúp duy trì sức bền tim phổi và khối lượng cơ. Theo nhiều nghiên cứu được chuyên gia đề cập, đây là những yếu tố có khả năng dự báo tuổi thọ rất mạnh.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu lưu ý, người cao tuổi thường dễ rơi vào vòng luẩn quẩn do đau khớp gối, cổ chân nên ngại vận động. Càng ít đi lại, cơ chân càng yếu, tình trạng đau tăng lên và lâu dần có thể dẫn đến mất khả năng đi lại. Với những trường hợp đau cơ xương khớp hoặc hạn chế vận động, chuyên gia khuyến cáo không nên cố chịu đau nhưng cũng không nên bỏ tập. Thay vào đó, người bệnh cần đến khám bác sĩ chuyên khoa để được đánh giá và hướng dẫn tập vật lý trị liệu theo chương trình phù hợp với tình trạng sức khỏe, tương tự một đơn thuốc được thiết kế riêng.

Theo ông, giữ được sức mạnh đôi chân cũng chính là giữ được khả năng vận động khi về già. Một vấn đề khác được PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu nhấn mạnh là khám sức khỏe định kỳ và tầm soát ung thư. Đối với nhiều loại ung thư thường gặp, nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm, tỷ lệ sống trên 5 năm có thể rất cao. Chuyên gia cho rằng, số tiền dành cho một lần truyền thuốc trẻ hóa có thể đủ để thực hiện nhiều đợt tầm soát sức khỏe. Tuy nhiên, việc tầm soát cũng cần được thực hiện đúng cách.

Chia sẻ về bản thân, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu cho biết, dù đã ở độ tuổi U60, ông chưa từng truyền NAD+ hay thực hiện xét nghiệm tuổi sinh học. Ông duy trì khám sức khỏe định kỳ mỗi năm một lần. Điều ông chú trọng nhất trong chăm sóc sức khỏe cá nhân là cố gắng đạt mục tiêu đi bộ 10.000 bước mỗi ngày. Năm 2025, số bước đi bộ trung bình của ông đạt 8.267 bước/ngày. Đến thời điểm chia sẻ, mức trung bình năm 2026 vẫn gần tương đương năm trước. Dù mong muốn tăng số bước đi bộ trung bình lên mức tăng trưởng hai con số trong năm nay, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu cho rằng nhiều khả năng ông sẽ phải tiếp tục đặt mục tiêu này cho năm sau.