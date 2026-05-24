Phát hiện thêm một lợi ích sức khoẻ đáng kinh ngạc của chuối với sức khoẻ

Chuối nổi tiếng là loại quả giàu kali, một chất điện giải quan trọng cho sự cân bằng chất lỏng, dẫn truyền thần kinh và co cơ. Tuy nhiên, lợi ích của chuối không chỉ dừng lại ở việc bổ sung năng lượng hay khoáng chất.

Ví dụ, ăn chuối thường xuyên giúp duy trì huyết áp khỏe mạnh vì kali trong chuối giúp cơ thể loại bỏ lượng natri dư thừa qua thận. Điều này làm giảm tình trạng giữ nước và giảm áp lực lên thành mạch máu. Ăn chuối thường xuyên cũng giúp tiêu hóa tốt hơn nhờ hàm lượng chất xơ trong quả, giúp giảm cân dễ dàng hơn và hỗ trợ hệ miễn dịch.

Tạp chí Parade dẫn thông tin từ các chuyên gia tim mạch và dinh dưỡng cho biết, ăn chuối thường xuyên còn có thể giảm mỡ máu. Đây là thông tin đáng chú ý, bởi cholesterol cao kéo dài có thể làm tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ và bệnh tim.

“Chuối là một loại thực phẩm tuyệt vời góp phần hỗ trợ duy trì mức cholesterol khỏe mạnh như một phần của chế độ ăn uống cân bằng”, bác sĩ Nadim Geloo, chuyên khoa tim mạch can thiệp tại Mỹ, cho biết. Ông giải thích rằng điều này là do chuối chứa nhiều chất xơ hòa tan, giúp giảm cholesterol LDL hay còn gọi là cholesterol "xấu", kiểm soát huyết áp.

Bác sĩ Sean Mendez, chuyên gia tim mạch tại Bệnh viện NewYork-Presbyterian Brooklyn Methodist và Trung tâm Y tế Weill Cornell, cho biết chất xơ hòa tan không bị phân giải bởi các enzyme tiêu hóa của con người. Ông giải thích rằng điều này cho phép nó liên kết với các axit mật được tạo ra từ cholesterol, giữ cholesterol lại trong ruột và ngăn chặn quá trình tái hấp thu thông thường vào cơ thể. Quá trình này loại bỏ cholesterol ra khỏi cơ thể, từ đó làm giảm tổng lượng cholesterol và cholesterol LDL.

Ngoài hàm lượng chất xơ hòa tan cao, chuối còn có hàm lượng chất béo bão hòa rất thấp, điều này cũng giúp duy trì mức cholesterol ổn định.

“Chuối cũng chứa các chất chống oxy hóa, bao gồm vitamin C và nhiều hóa chất thực vật khác nhau, giúp chống lại stress oxy hóa và tình trạng viêm trong cơ thể, cả hai đều có thể liên quan đến các biến chứng liên quan đến cholesterol”, bác sĩ Geloo cho biết thêm.

Gabrielle Gambino, chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng người Mỹ, lưu ý rằng chuối chín tới chứa nhiều chất xơ hơn chuối chín kỹ. Vì vậy, nếu muốn tận dụng nhiều chất xơ hòa tan hơn, có thể chọn chuối chưa chín quá mềm.

Theo một nghiên cứu khoa học ăn từ 250 đến 500 gram chuối mỗi ngày (khoảng bằng một quả chuối lớn) trong 12 tuần đã cải thiện tỷ lệ cholesterol LDL/HDL lên 11%, một con số khá đáng kể đối với một loại thực phẩm.

Mặc dù chuối là thực phẩm tốt cho tim mạch, Gambino cảnh báo không nên ăn quá nhiều vì chúng chứa lượng đường tự nhiên cao. Giống như hầu hết các loại thực phẩm khác, tốt nhất là nên ăn chuối ở mức độ vừa phải, không nên ăn quá một quả mỗi ngày.