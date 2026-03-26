Phẫu thuật bệnh nhân nuốt cây tăm tre vào bụng đâm thủng manh tràng

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy tiếp nhận bệnh nhân N.D.T.K (sinh năm 2009, ngụ xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp) trong tình trạng đau bụng âm ỉ vùng thượng vị, mức độ đau ngày càng tăng. Sau đó, bệnh nhân được các y, bác sĩ thăm khám, thực hiện các cận lâm sàng cần thiết và chẩn đoán viêm ruột thừa cấp, tiến hành phẫu thuật nội soi cấp cứu để cắt ruột thừa.

Hình ảnh cây tăm tre đâm thủng manh tràng của bệnh nhân N.D.T.K.

Tuy nhiên, trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ quan sát thấy ruột thừa nung mủ. Đặc biệt, khi khảo sát vùng manh tràng, phát hiện một dị vật là cây tăm tre đâm thủng manh tràng (là một phần của hệ tiêu hóa, nằm ở đầu ruột già). Cây tăm tre đã được lấy ra khỏi vị trí này, kịp thời cứu sống bệnh nhân.

Bệnh nhân sau khi được phẫu thuật lấy cây tăm tre ra sức khỏe phục hồi

Theo thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Trần Văn Huyền, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy, đây là trường hợp hy hữu, do là cây tăm tre nên khi phẫu thuật mới phát hiện. Trường hợp này do nuốt nguyên cây tăm tre nếu phát hiện chậm rất khó xử lý và nguy hiểm. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân dần ổn định và phục hồi.