中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phẫu thuật bệnh nhân nuốt cây tăm tre vào bụng đâm thủng manh tràng

Thứ Năm, 17:47, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy (Đồng Tháp) vừa phẫu thuật thành công một ca hiếm gặp khi bệnh nhân bị tăm tre đâm thủng manh tràng. Các bác sĩ cảnh báo, nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, tình trạng này có thể đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng.

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy tiếp nhận bệnh nhân N.D.T.K (sinh năm 2009, ngụ xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp) trong tình trạng đau bụng âm ỉ vùng thượng vị, mức độ đau ngày càng tăng. Sau đó, bệnh nhân được các y, bác sĩ thăm khám, thực hiện các cận lâm sàng cần thiết và chẩn đoán viêm ruột thừa cấp, tiến hành phẫu thuật nội soi cấp cứu để cắt ruột thừa.

phau thuat benh nhan nuot cay tam tre vao bung dam thung manh trang hinh anh 1
Hình ảnh cây tăm tre đâm thủng manh tràng của bệnh nhân N.D.T.K.

Tuy nhiên, trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ quan sát thấy ruột thừa nung mủ. Đặc biệt, khi khảo sát vùng manh tràng, phát hiện một dị vật là cây tăm tre đâm thủng manh tràng (là một phần của hệ tiêu hóa, nằm ở đầu ruột già). Cây tăm tre đã được lấy ra khỏi vị trí này, kịp thời cứu sống bệnh nhân.

phau thuat benh nhan nuot cay tam tre vao bung dam thung manh trang hinh anh 2
Bệnh nhân sau khi được phẫu thuật lấy cây tăm tre ra sức khỏe phục hồi

Theo thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Trần Văn Huyền, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy, đây là trường hợp hy hữu, do là cây tăm tre nên khi phẫu thuật mới phát hiện. Trường hợp này do nuốt nguyên cây tăm tre nếu phát hiện chậm rất khó xử lý và nguy hiểm. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân dần ổn định và phục hồi.

theo_bs.cki_nguyen_hong_tru_pho_khoa_ngoai_-_lien_chuyen_khoa_benh_vien_da_khoa_thanh_vu_medic_bac_lieu_tham_kham_cho_benh_nhan_sau_hau_phau.jpg

Phẫu thuật thành công cho cụ bà 77 tuổi bị áp xe dưới cằm do xương cá

VOV.VN - Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau) vừa xử trí một ca bệnh hiếm gặp do dị vật xương cá đi sâu vào cơ dưới cằm, không thể phát hiện qua nội soi họng thông thường. Qua trường hợp này cho thấy nguy cơ dị vật đi ở vùng hầu họng có thể đi sâu và dẫn đến các biến chứng nguy hiểm.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Tag: phẫu thuật thành công bệnh nhân nuốt cây tăm tre vào bụng thủng manh tràng bệnh viện đa khoa khu vực cai lậy
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phẫu thuật thành công bệnh nhân bị đa chấn thương phức tạp

Phẫu thuật thành công bệnh nhân bị đa chấn thương phức tạp

Phẫu thuật thành công bệnh nhân bị đa chấn thương phức tạp

VOV.VN - Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu cũ), TP.HCM cho biết vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân đa chấn thương nặng, với sự hỗ trợ chuyên môn của Bệnh viện Nhân Dân Gia Định.

Phẫu thuật thành công khối u xơ tử cung gần 10 kg

Phẫu thuật thành công khối u xơ tử cung gần 10 kg

Phẫu thuật thành công khối u xơ tử cung gần 10 kg

VOV.VN - Mới đây, các bác sĩ Khoa Phụ sản theo yêu cầu - Bệnh viện Thanh Nhàn đã phẫu thuật thành công một trường hợp u xơ tử cung nặng gần 10kg, kèm theo 3 lít dịch ổ bụng, một ca bệnh hiếm gặp và có mức độ phức tạp cao.

Bệnh viện Đà Nẵng phẫu thuật thành công ca ung thư tuyến giáp xâm lấn khí quản

Bệnh viện Đà Nẵng phẫu thuật thành công ca ung thư tuyến giáp xâm lấn khí quản

Bệnh viện Đà Nẵng phẫu thuật thành công ca ung thư tuyến giáp xâm lấn khí quản

VOV.VN - Các bác sĩ khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Đà Nẵng vừa phẫu thuật thành công đối với bệnh nhân Nguyễn Thị H. (sinh năm 1953, ngụ xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị) bị ung thư tuyến giáp tiến triển, khối u xâm lấn và chèn ép khí quản nặng, di căn nhiều hạch cổ.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe