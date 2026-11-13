Sự phát triển mạnh mẽ của phẫu thuật nội soi ít xâm lấn và robot đang mở ra cơ hội chữa lành trọn vẹn mà không phải trải qua những cuộc đại phẫu tàn phá.

Khi thuốc chống lao không còn là lựa chọn duy nhất

Nhiều người bệnh thường mang tâm lý lo sợ khi nghe đến hai từ "phẫu thuật" và thắc mắc liệu cứ mắc lao ngoài phổi có biến chứng là bắt buộc phải lên bàn mổ? Trả lời vấn đề này, TS.BS Đỗ Đăng Hoàn – Phó trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Phổi Trung ương khẳng định: Thuốc chống lao vẫn đóng vai trò là nền tảng cốt lõi trong suốt quá trình điều trị. Phẫu thuật chỉ được chỉ định cho một tỷ lệ bệnh nhân nhất định khi tổn thương cấu trúc hoặc biến chứng không thể giải quyết đơn thuần bằng nội khoa.

Phẫu thuật nội soi và công nghệ hiện đại – “Cứu cánh” cho bệnh nhân biến chứng lao

Tuy nhiên, với những trường hợp đã có chỉ định phẫu thuật, người bệnh tuyệt đối không nên chủ quan hay né tránh. Việc hội chẩn chuyên khoa sớm để can thiệp kịp thời sẽ giúp ngăn chặn những di chứng vĩnh viễn.

Trong lao cột sống, can thiệp ngoại khoa trở thành bắt buộc khi bệnh nhân xuất hiện các dấu hiệu: đau cột sống liên tục tăng dần kháng thuốc giảm đau, gù vẹo cột sống, có khối áp xe lớn, mất vững cột sống hoặc gặp biến chứng thần kinh nghiêm trọng như yếu liệt chi, mất cảm giác, rối loạn cơ tròn.

Đối với lao màng phổi, phẫu thuật được đặt ra khi người bệnh có ổ cặn màng phổi, dày dính màng phổi, mủ màng phổi, xẹp phổi hoặc xuất hiện biến chứng rò phế quản - phổi mà điều trị nội khoa và dẫn lưu không còn đáp ứng.

Bước tiến ít xâm lấn: Tạm biệt nỗi ám ảnh "mổ mở sập sườn"

Nói về những thay đổi bước ngoặt trong phẫu thuật lao ngoài phổi những năm gần đây, TS.BS Đỗ Đăng Hoàn chia sẻ, sự ra đời của các kỹ thuật ít xâm lấn, phẫu thuật nội soi, hệ thống định vị hình ảnh (navigation) và robot hỗ trợ đã mang lại lợi ích to lớn cho người bệnh.

Trước đây, với bệnh nhân lao màng phổi có ổ cặn hay mủ, phương pháp mổ mở kinh điển thường phải tiến hành "làm sập sườn". Đây là một phẫu thuật mang tính tàn phá rất lớn, gây đau đớn nặng nề và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả thể xác lẫn tâm lý lâu dài của bệnh nhân.

"Hiện nay, tại Bệnh viện Phổi Trung ương, phẫu thuật nội soi lồng ngực (VATS) đã được áp dụng thường quy cho tất cả các trường hợp lao màng phổi và bệnh lý lồng ngực. Phẫu thuật nội soi giúp giải quyết triệt để tổn thương, người bệnh khỏi hoàn toàn và hồi phục sức khỏe rất nhanh", TS.BS Đỗ Đăng Hoàn nhấn mạnh.

Tương tự trong phẫu thuật lao cột sống, các bác sĩ hiện đã áp dụng kỹ thuật mổ giải ép thần kinh qua nội soi cột sống, nội soi lồng ngực, kết hợp định vị và robot trong phẫu thuật chỉnh hình. Ưu điểm vượt trội của các công nghệ hiện đại này là hạn chế tối đa việc xâm lấn tổn thương mô lành, giảm mất máu và rút ngắn đáng kể thời gian phục hồi cho bệnh nhân. Dù vậy, chuyên gia cũng lưu ý máy móc hiện đại chỉ là phương tiện hỗ trợ, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm của ê-kíp phẫu thuật vẫn là yếu tố quyết định hàng đầu.

Sự phát triển mạnh mẽ của phẫu thuật nội soi ít xâm lấn và robot đang mở ra cơ hội chữa lành trọn vẹn mà không phải trải qua những cuộc đại phẫu tàn phá

3 khuyến cáo "vàng" từ chuyên gia Bệnh viện Phổi Trung ương

Để phòng ngừa và ứng phó hiệu quả với bệnh lao ngoài phổi cũng như các biến chứng nguy hiểm, TS.BS Đỗ Đăng Hoàn gửi đến người bệnh và cộng đồng 3 lời khuyên quan trọng:

Thứ nhất, tuyệt đối không chủ quan với các dấu hiệu bất thường: Khi xuất hiện các triệu chứng đau dai dẳng (như đau lưng, đau khớp), ho kéo dài hoặc sưng đau bất thường không rõ nguyên nhân, người bệnh cần đi khám chuyên khoa ngay để được tầm soát, loại trừ bệnh lao.

Thứ hai, tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ điều trị: Khi đã được chẩn đoán mắc bệnh lao, người bệnh phải uống thuốc đúng liều, đủ thời gian theo hướng dẫn của bác sĩ và thực hiện tái khám định kỳ hàng tháng.

Thứ ba, xử trí biến chứng kịp thời: Ngay khi nhận thấy các dấu hiệu biến chứng (tê yếu tay chân, gù cột sống, đau bụng dữ dội...), bệnh nhân cần lập tức đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được hội chẩn và có chỉ định can thiệp ngoại khoa kịp thời, tránh tự ý điều trị hoặc trì hoãn làm mất cơ hội phục hồi.