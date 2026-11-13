English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phẫu thuật nội soi và công nghệ hiện đại – “Cứu cánh” cho bệnh nhân biến chứng lao

Thứ Sáu, 08:00, 13/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dù điều trị nội khoa bằng thuốc chống lao vẫn là nền tảng bắt buộc, nhưng với những tổn thương đã gây cặn mủ màng phổi, vẹo cột sống hay chèn ép thần kinh, phẫu thuật ngoại khoa chính là "chìa khóa" quyết định khả năng bình phục của bệnh nhân.

 

Sự phát triển mạnh mẽ của phẫu thuật nội soi ít xâm lấn và robot đang mở ra cơ hội chữa lành trọn vẹn mà không phải trải qua những cuộc đại phẫu tàn phá.

Khi thuốc chống lao không còn là lựa chọn duy nhất

Nhiều người bệnh thường mang tâm lý lo sợ khi nghe đến hai từ "phẫu thuật" và thắc mắc liệu cứ mắc lao ngoài phổi có biến chứng là bắt buộc phải lên bàn mổ? Trả lời vấn đề này, TS.BS Đỗ Đăng Hoàn – Phó trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Phổi Trung ương khẳng định: Thuốc chống lao vẫn đóng vai trò là nền tảng cốt lõi trong suốt quá trình điều trị. Phẫu thuật chỉ được chỉ định cho một tỷ lệ bệnh nhân nhất định khi tổn thương cấu trúc hoặc biến chứng không thể giải quyết đơn thuần bằng nội khoa.

phau thuat noi soi va cong nghe hien dai cuu canh cho benh nhan bien chung lao hinh anh 1
Phẫu thuật nội soi và công nghệ hiện đại – “Cứu cánh” cho bệnh nhân biến chứng lao

Tuy nhiên, với những trường hợp đã có chỉ định phẫu thuật, người bệnh tuyệt đối không nên chủ quan hay né tránh. Việc hội chẩn chuyên khoa sớm để can thiệp kịp thời sẽ giúp ngăn chặn những di chứng vĩnh viễn.

Trong lao cột sống, can thiệp ngoại khoa trở thành bắt buộc khi bệnh nhân xuất hiện các dấu hiệu: đau cột sống liên tục tăng dần kháng thuốc giảm đau, gù vẹo cột sống, có khối áp xe lớn, mất vững cột sống hoặc gặp biến chứng thần kinh nghiêm trọng như yếu liệt chi, mất cảm giác, rối loạn cơ tròn.

Đối với lao màng phổi, phẫu thuật được đặt ra khi người bệnh có ổ cặn màng phổi, dày dính màng phổi, mủ màng phổi, xẹp phổi hoặc xuất hiện biến chứng rò phế quản - phổi mà điều trị nội khoa và dẫn lưu không còn đáp ứng.

Bước tiến ít xâm lấn: Tạm biệt nỗi ám ảnh "mổ mở sập sườn"

Nói về những thay đổi bước ngoặt trong phẫu thuật lao ngoài phổi những năm gần đây, TS.BS Đỗ Đăng Hoàn chia sẻ, sự ra đời của các kỹ thuật ít xâm lấn, phẫu thuật nội soi, hệ thống định vị hình ảnh (navigation) và robot hỗ trợ đã mang lại lợi ích to lớn cho người bệnh.

Trước đây, với bệnh nhân lao màng phổi có ổ cặn hay mủ, phương pháp mổ mở kinh điển thường phải tiến hành "làm sập sườn". Đây là một phẫu thuật mang tính tàn phá rất lớn, gây đau đớn nặng nề và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả thể xác lẫn tâm lý lâu dài của bệnh nhân.

"Hiện nay, tại Bệnh viện Phổi Trung ương, phẫu thuật nội soi lồng ngực (VATS) đã được áp dụng thường quy cho tất cả các trường hợp lao màng phổi và bệnh lý lồng ngực. Phẫu thuật nội soi giúp giải quyết triệt để tổn thương, người bệnh khỏi hoàn toàn và hồi phục sức khỏe rất nhanh", TS.BS Đỗ Đăng Hoàn nhấn mạnh.

Tương tự trong phẫu thuật lao cột sống, các bác sĩ hiện đã áp dụng kỹ thuật mổ giải ép thần kinh qua nội soi cột sống, nội soi lồng ngực, kết hợp định vị và robot trong phẫu thuật chỉnh hình. Ưu điểm vượt trội của các công nghệ hiện đại này là hạn chế tối đa việc xâm lấn tổn thương mô lành, giảm mất máu và rút ngắn đáng kể thời gian phục hồi cho bệnh nhân. Dù vậy, chuyên gia cũng lưu ý máy móc hiện đại chỉ là phương tiện hỗ trợ, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm của ê-kíp phẫu thuật vẫn là yếu tố quyết định hàng đầu.

phau thuat noi soi va cong nghe hien dai cuu canh cho benh nhan bien chung lao hinh anh 2
Sự phát triển mạnh mẽ của phẫu thuật nội soi ít xâm lấn và robot đang mở ra cơ hội chữa lành trọn vẹn mà không phải trải qua những cuộc đại phẫu tàn phá

3 khuyến cáo "vàng" từ chuyên gia Bệnh viện Phổi Trung ương

Để phòng ngừa và ứng phó hiệu quả với bệnh lao ngoài phổi cũng như các biến chứng nguy hiểm, TS.BS Đỗ Đăng Hoàn gửi đến người bệnh và cộng đồng 3 lời khuyên quan trọng:

Thứ nhất, tuyệt đối không chủ quan với các dấu hiệu bất thường: Khi xuất hiện các triệu chứng đau dai dẳng (như đau lưng, đau khớp), ho kéo dài hoặc sưng đau bất thường không rõ nguyên nhân, người bệnh cần đi khám chuyên khoa ngay để được tầm soát, loại trừ bệnh lao.

Thứ hai, tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ điều trị: Khi đã được chẩn đoán mắc bệnh lao, người bệnh phải uống thuốc đúng liều, đủ thời gian theo hướng dẫn của bác sĩ và thực hiện tái khám định kỳ hàng tháng.

Thứ ba, xử trí biến chứng kịp thời: Ngay khi nhận thấy các dấu hiệu biến chứng (tê yếu tay chân, gù cột sống, đau bụng dữ dội...), bệnh nhân cần lập tức đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được hội chẩn và có chỉ định can thiệp ngoại khoa kịp thời, tránh tự ý điều trị hoặc trì hoãn làm mất cơ hội phục hồi.

bs-do-dang-hoan.jpg

Lao ngoài phổi: Nhận diện biến chứng và vai trò của ngoại khoa

VOV.VN - Nhắc đến bệnh lao, nhiều người thường nghĩ ngay đến lao phổi. Tuy nhiên, vi khuẩn lao có thể gây bệnh ở nhiều cơ quan khác trong cơ thể, được gọi chung là lao ngoài phổi, như lao hạch, lao màng phổi, lao xương – khớp, lao cột sống, lao màng não, lao ổ bụng…

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bỏ trị lao phổi, hút thuốc kéo dài: Hồi chuông cảnh báo từ ca suy hô hấp nặng
Bỏ trị lao phổi, hút thuốc kéo dài: Hồi chuông cảnh báo từ ca suy hô hấp nặng

VOV.VN - Bệnh nhân H.K.C. (73 tuổi, Hà Nội) được đưa vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng suy hô hấp nặng, thể trạng suy kiệt kéo dài.

Bỏ trị lao phổi, hút thuốc kéo dài: Hồi chuông cảnh báo từ ca suy hô hấp nặng

Bỏ trị lao phổi, hút thuốc kéo dài: Hồi chuông cảnh báo từ ca suy hô hấp nặng

VOV.VN - Bệnh nhân H.K.C. (73 tuổi, Hà Nội) được đưa vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng suy hô hấp nặng, thể trạng suy kiệt kéo dài.

Ứng dụng kỹ thuật cao trong chẩn đoán, điều trị và kiểm soát tốt lao và bệnh phổi
Ứng dụng kỹ thuật cao trong chẩn đoán, điều trị và kiểm soát tốt lao và bệnh phổi

VOV.VN - Việc ứng dụng Kỹ thuật cao trong chẩn đoán, điều trị lao bệnh phổi giúp chẩn đoán nhanh, chính xác, rút ngắn thời gian, giảm chi phí, hỗ trợ điều trị trúng đích, hiệu quả hơn và tăng khả năng kiểm soát dịch bệnh.

Ứng dụng kỹ thuật cao trong chẩn đoán, điều trị và kiểm soát tốt lao và bệnh phổi

Ứng dụng kỹ thuật cao trong chẩn đoán, điều trị và kiểm soát tốt lao và bệnh phổi

VOV.VN - Việc ứng dụng Kỹ thuật cao trong chẩn đoán, điều trị lao bệnh phổi giúp chẩn đoán nhanh, chính xác, rút ngắn thời gian, giảm chi phí, hỗ trợ điều trị trúng đích, hiệu quả hơn và tăng khả năng kiểm soát dịch bệnh.

Đánh giá hoạt động khám sàng lọc lao và mô hình phối hợp y tế công - tư
Đánh giá hoạt động khám sàng lọc lao và mô hình phối hợp y tế công - tư

VOV.VN - Đoàn giám sát Chương trình Chống lao Quốc gia (CTCLQG) đã có buổi làm việc đánh giá công tác phòng, chống lao, trọng tâm là hoạt động khám sàng lọc lao trong cộng đồng tại Bệnh viện Phổi thành phố Huế và triển khai mô hình phối hợp y tế công – tư (PPM) tại Bệnh viện Trung ương Huế vào ngày 12/12/2025.

Đánh giá hoạt động khám sàng lọc lao và mô hình phối hợp y tế công - tư

Đánh giá hoạt động khám sàng lọc lao và mô hình phối hợp y tế công - tư

VOV.VN - Đoàn giám sát Chương trình Chống lao Quốc gia (CTCLQG) đã có buổi làm việc đánh giá công tác phòng, chống lao, trọng tâm là hoạt động khám sàng lọc lao trong cộng đồng tại Bệnh viện Phổi thành phố Huế và triển khai mô hình phối hợp y tế công – tư (PPM) tại Bệnh viện Trung ương Huế vào ngày 12/12/2025.

 
ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe