Quả mơ mang lại cho bạn những lợi ích bất ngờ

Giảm táo bón: Quả mơ có nhiều chất xơ và rất tốt cho hoạt động của ruột. Những người bị táo bón được khuyên ăn trái mơ vì tính chất nhuận tràng của nó. Hàm lượng chất xơ trong quả mơ kích thích các chất lỏng dạ dày và tiêu hóa giúp hấp thụ các chất dinh dưỡng và phá vỡ thực phẩm, làm cho việc xử lý dễ dàng hơn. Nguồn bổ sung Vitamin A: Mơ là một nguồn cung cấp vitamin A tuyệt vời, giúp duy trì sức khoẻ mắt và cải thiện thị lực. Vitamin A cũng tăng cường hệ miễn dịch và ngăn ngừa bất kỳ loại gốc tự do nào tấn công hệ miễn dịch. Beta-carotene có trong quả mơ cũng làm giảm nguy cơ phát triển các bệnh nghiêm trọng về mắt. Tốt cho tim: Quả mơ chứa đầy chất xơ giúp làm tăng cholesterol tốt (HDL) và giảm cholesterol xấu (LDL) cho trái tim khỏe mạnh. Ngoài ra, trái cây chứa kali cân bằng các mức độ điện phân trong cơ thể. Tăng cường xương: Quả mơ có một lượng đáng kể canxi, sắt, đồng, mangan và phốt pho cần thiết cho sự phát triển của xương. Ăn loại trái cây này hàng ngày sẽ ngăn ngừa loãng xương, thúc đẩy sự phát triển xương, và ngăn ngừa các bệnh liên quan đến tuổi tác. Tốt cho máu: Mơ giàu chất sắt giúp sản xuất ra các tế bào hồng cầu và ngăn ngừa các bệnh về máu. Quả mơ giúp duy trì mức chất lỏng trong cơ thể vì chúng chứa hai khoáng chất thiết yếu như kali và natri. Những khoáng chất này duy trì sự cân bằng chất lỏng trong cơ thể và phân phối năng lượng tới các bộ phận khác nhau của cơ quan và cơ. Đồng thời cải thiện sự trao đổi chất và giảm bớt chứng chuột rút cơ. Bệnh nhân bị sốt có thể uống nước ép quả mơ vì nó chứa tất cả các khoáng chất thiết yếu và vitamin có thể giúp giải độc cơ thể Các chất làm dịu và chống viêm trong quả mơ có thể làm giảm viêm và cũng làm giảm sốt. Tốt cho làn da: Mơ có vitamin C, vitamin A và phytonutrients giúp cho làn da mềm mại. Các chất chống oxy hoá có trong quả mơ cũng có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa. Nó cũng sẽ điều trị chứng rối loạn da như eczema, phát ban da và các bệnh liên quan đến da khác. Ngăn ngừa ung thư: Quả mơ chứa carotenoid và các hợp chất chống oxy hoá khác giúp ngăn ngừa ung thư. Những chất chống oxy hoá này ngăn ngừa tổn thương gốc tự do xâm nhập vào cơ thể và phá huỷ các tế bào ung thư. Giảm cân: Mơ là một loại trái cây có hàm lượng calo thấp sẽ tạo ra một sự bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn kiêng. 100 gram quả mơ chứa 45 calo. Chất xơ không hòa tan có trong quả mơ sẽ giữ cho dạ dày của bạn đầy đủ trong một khoảng thời gian dài hơn và do đó hỗ trợ giảm cân.

