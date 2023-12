Quan niệm sai lầm khiến bệnh sùi mào gà trở nặng

Theo BS Nguyễn Duy Khánh - Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt Đức, thời gian gần đây tỷ lệ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, trong đó có bệnh sùi mào gà gia tăng đáng kể, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên. Đa số các trường hợp đều do quan hệ tình dục không an toàn. Điều đáng nói, nhiều trường hợp do tâm lý e ngại, xấu hổ không đi khám sớm đã để lại nhiều biến chứng nặng nề.

BS Nguyễn Duy Khánh chia sẻ tại studio của VOV

"Mới đây tôi khám cho một trường hợp nam giới bị sùi mào gà rất nặng quang lỗ hậu môn, gây chảy máu, đau rát cho người bệnh. Nguyên nhân là do mới đầu anh này thấy chỉ nổi 1,2 nốt mụn nhỏ ở bộ phận sinh dục, không đau nên không để ý. Càng về sau các nốt này phát triển sùi to lên. Thêm vào đó anh ta lại đi khám ở các phòng khám không đảm bảo khiến cho tình trạng ngày càng nặng nề hơn", BS Khánh cho biết.

Sùi mào gà hay còn gọi là bệnh mụn cóc sinh dục là bệnh do virus gây u nhú ở người (HPV - Human papilloma virus) gây nên. Biểu hiện sùi mào gà là những nụ sùi nhỏ giống như mào gà, hoa lơ ở âm hộ, âm đạo, cổ tử cung, miệng, họng hoặc dương vật, đôi khi xung quanh lỗ hậu môn. Thời gian ủ bệnh từ vài tuần đến vài tháng. Sùi mào gà nếu không được điều trị và theo dõi sẽ có nguy cơ gây ung thư sinh dục, đặc biệt là ung thư cổ tử cung.

Sùi mào gà lây truyền qua quan hệ tình dục khi giao hợp không được bảo vệ, theo mọi hình thức, đặc biệt hình thức dương vật - hậu môn. Ngoài ra bệnh sùi mào gà còn lây nhiễm thông qua sinh hoạt hàng ngày như các tiếp xúc trên khăn tắm, bồn tắm, quần lót, hoặc cũng có thể lây qua những dụng cụ y tế chưa được khử khuẩn...

Điều đáng nói, người truyền bệnh sùi mào gà có thể đang có thương tổn da hoặc chỉ mang virus HPV mà không hề có biểu hiện lâm sàng. Nên khi quan hệ tình dục với nhiều bạn tình thì dễ lây nhiễm bệnh sùi mào gà bởi không có biểu hiện nhận biết bạn tình đang mắc bệnh.

Một sai lầm mà nhiều người dễ mắc phải đó chính là quan niệm chỉ "quan hệ ngoài" hay dùng bao cao su khi quan hệ tình dục thì không bị lây bệnh sùi mào gà là chưa hẳn đúng. Vì bệnh lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp da niêm mạc vùng sinh dục với da niêm mạc vùng sinh dục người nhiễm virus HPV.

Quan hệ chung thủy với 1 bạn tình là cách phòng tránh tốt nhất các bệnh qua đường tình dục

Chính vì lẽ đó các khuyến cáo cho bệnh sùi mào gà là chung thủy, không quan hệ tình dục với nhiều bạn tình. Và nếu có lỡ thấy nghi ngờ mắc bệnh sùi mào gà thì đừng xấu hổ hay e ngại tốt nhất hãy đến cơ sở y tế có chuyên khoa da liễu để được các bác sĩ thăm khám và tư vấn cụ thể. Không điều trị theo mách bảo, không tự ý điều trị bởi không khỏi bệnh và có nguy hại tới sức khỏe - BS Duy Khánh khuyến cáo.

Bệnh sùi mào gà có mối liên hệ mật thiết với ung thư. Khi hệ miễn dịch không đủ khỏe để tiêu diệt HPV thì sẽ bị nhiễm dần nặng lên. Sau vài năm nhiễm HPV sẽ gây biến đổi trong niêm mạc, tạo ra những tế bào bất thường, có khả năng trở thành ác tính. Nếu không được phát hiện, điều trị và theo dõi, những tế bào này phát triển thành ác tính, xâm lấn dẫn đến ung thư. Sùi mào gà nguy hiểm vì làm tăng nguy cơ ung thư cổ tử cung ở nữ.

Không phải ai bị nhiễm HPV cũng sẽ bị ung thư cổ tử cung. Nhưng ngược lại, có đến 95% các trường hợp ung thư cổ tử cung phát hiện thấy ADN của HPV. Với nam giới, bệnh cũng có thể gây ung thư dương vật nếu không được điều trị. Có khoảng 4,7-10,2% phụ nữ bị sùi mào gà ở cổ tử cung có thể tiến triển thành ung thư cổ tử cung. Khoảng 15% bệnh nhân nam bị sùi mào gà dẫn đến ung thư dương vật, 5% bệnh nhân nữ bị ung thư âm đạo, 5% bệnh nhân bị ung thư hậu môn.

Thời gian bệnh sùi mào gà biến chứng thành ung thư cổ tử cung ở mỗi người là không giống nhau. Tùy vào cơ địa, thời gian, tình trạng sức khỏe ở mỗi người mà bệnh sùi mào gà có mức độ tiến triển khác nhau. Với những người phát hiện sớm và điều trị kịp thời thì bệnh sẽ không có nguy cơ chuyển biến thành ung thư. Với những người chần chừ khám và điều trị thì chỉ trong thời gian 2-3 năm bệnh có thể biến chứng thành ung thư. Vì vậy phụ nữ cần đi khám phụ khoa định kỳ để phát hiện các dấu hiệu bất thường và điều trị kịp thời. Nam giới khi thấy có triệu chứng của bệnh cần đi khám và điều trị ngay để tránh biến chứng.