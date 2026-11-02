Rối loạn chức năng sàn chậu khiến người phụ nữ thường xuyên phải đóng bỉm

Thường xuyên phải đóng bỉm vì són tiểu

Khoảng 3 năm gần đây, chị M. (42 tuổi, ở Hà Nội) có biểu hiện són tiểu. Chỉ cần ho hay hoạt động mạnh, chị cũng bị són tiểu nên thường xuyên phải đóng bỉm. Chị còn phải điều trị viêm đường tiết niệu nhiều lần.

Đến khám tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, chị mới biết nguyên nhân gây són tiểu và được chuyển đến Khoa Phục hồi chức năng điều trị. Tại đây, chị được hướng dẫn các bài tập làm khỏe cơ sàn chậu kết hợp tập với máy phản hồi sinh học.

BSCKII Nguyễn Thị Ninh Thùy, Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, sau 2 tuần điều trị, số lần són tiểu của chị M. giảm. Người bệnh tiếp tục được đánh giá, xây dựng phác đồ phù hợp với từng giai đoạn điều trị. Sau 1 tháng, tình trạng són tiểu cải thiện đến 80%.

BSCKII Nguyễn Thị Ninh Thùy, Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khám và tư vấn cho người bệnh

Một trường hợp khác là anh H. (29 tuổi, ở Bắc Ninh), bị táo bón nhiều năm. Anh cho biết, thường 2-3 ngày mới đại tiện một lần, đôi khi phải dùng thuốc để đi dễ hơn. Táo bón ngày càng nặng, không đáp ứng với thuốc khiến anh thường xuyên căng thẳng, mất ngủ. Đến khi không còn cảm giác buồn đại tiện, chỉ thấy bụng đau tức, sờ vùng bụng dưới thấy cứng, anh mới hốt hoảng đến Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để điều trị.

Theo bác sĩ Thùy, qua thăm khám, anh H. có dấu hiệu co cơ thắt trực tràng và sa trực tràng độ 2. Người bệnh được chỉ định tập thư giãn cơ sàn chậu kết hợp với máy phản hồi sinh học. Sau 3 tuần trị liệu, anh bắt đầu có cảm giác muốn đại tiện, đồng thời cảm nhận rõ cơ vùng hậu môn không còn co thắt như trước. Sau 1,5 tháng, anh tự đại tiện 2 ngày/lần, ngủ sâu hơn, ăn ngon miệng hơn, giảm mệt mỏi và căng thẳng.

Dễ bỏ qua triệu chứng, chậm trễ điều trị

Bác sĩ Thùy cho biết, rối loạn chức năng sàn chậu (PFD) là tình trạng các cơ và mô liên kết ở đáy khung chậu, nơi nâng đỡ bàng quang, tử cung và trực tràng, bị suy yếu, căng cứng quá mức hoặc phối hợp co - giãn sai cách. Các triệu chứng rất đa dạng, gồm són tiểu, són phân, đại tiện không tự chủ, táo bón, nhiễm khuẩn tiết niệu, rối loạn chức năng tình dục… Tình trạng này không chỉ xảy ra ở người lớn tuổi.

Theo bác sĩ Thùy, đây là vấn đề phổ biến nhưng thường bị xem nhẹ. Nhiều người có tâm lý e ngại hoặc coi các triệu chứng là một phần tất yếu của quá trình lão hóa nên chậm tìm kiếm sự trợ giúp y tế. Việc chẩn đoán và điều trị phục hồi chức năng muộn có thể khiến biến chứng nặng hơn, dẫn đến phải can thiệp phẫu thuật phức tạp.

Chẳng hạn, người bị sa trực tràng nếu không được điều trị kịp thời có thể đối mặt với tình trạng són phân không thể phục hồi. Sa trực tràng kéo dài trên 4 năm còn làm tăng tỷ lệ tái phát sau này do sàn chậu đã suy yếu nghiêm trọng. Các triệu chứng sàn chậu phức tạp cũng có thể gây lo âu, trầm cảm.

Khi mức độ nghiêm trọng của bệnh qua các thang điểm đánh giá vượt ngưỡng và những biện pháp điều trị bảo tồn không còn hiệu quả, phẫu thuật thường trở thành lựa chọn cuối cùng.

Bác sĩ Thùy cho hay, thực tế lâm sàng cho thấy rối loạn chức năng sàn chậu thường diễn biến âm ỉ, với những triệu chứng dễ bị bỏ qua. Nhiều người chỉ đến khám khi biến chứng đã ảnh hưởng lớn đến chất lượng sống, thậm chí phải phẫu thuật. Nếu được phát hiện sớm và quản lý chặt chẽ, người bệnh có thể được điều trị phục hồi chức năng kịp thời, nâng cao hiệu quả điều trị, cải thiện chất lượng sống và tiết kiệm chi phí.

Phục hồi chức năng sớm giúp cải thiện triệu chứng

Theo bác sĩ Thùy, phục hồi chức năng sớm được khuyến cáo là lựa chọn điều trị bảo tồn đầu tiên cho hầu hết các rối loạn sàn chậu nhờ tính an toàn và hiệu quả cao. Can thiệp sớm giúp cải thiện sức mạnh, sức bền và khả năng phối hợp của các cơ, từ đó nâng cao vị trí nghỉ của tử cung, bàng quang và trực tràng, giảm triệu chứng và cải thiện chất lượng sống.

Phục hồi chức năng là lựa chọn điều trị bảo tồn đầu tiên cho hầu hết các rối loạn sàn chậu nhờ tính an toàn và hiệu quả cao

Các bài tập làm khỏe cơ sàn chậu là phương pháp nền tảng nhằm tăng cường sức mạnh và khả năng nâng đỡ của các cấu trúc sàn chậu. Tập luyện đúng cách giúp cơ sàn chậu co bóp hiệu quả hơn để ngăn rò rỉ nước tiểu và hỗ trợ các cơ quan trong vùng chậu.

Bác sĩ Thùy dẫn các nghiên cứu cho thấy, phụ nữ tập luyện cơ sàn chậu có khả năng khỏi bệnh hoặc cải thiện triệu chứng són tiểu cao gấp 6 lần so với nhóm không điều trị. Bên cạnh đó, kích thích điện thần kinh cơ là công cụ hỗ trợ quan trọng đối với hơn 30% phụ nữ không thể tự nhận biết và thực hiện co thắt cơ sàn chậu hiệu quả.

"Phương pháp này sử dụng các xung điện tác động lên sợi thần kinh, kích thích co cơ thụ động, giúp người bệnh nhận biết và rèn luyện lại các cơ bị yếu hoặc mất chức năng. Đây là công cụ phục hồi chức năng ít xâm lấn và ít rủi ro hơn so với phẫu thuật", vị chuyên gia cho hay.

Một phương pháp khác là phản hồi sinh học, sử dụng thiết bị cảm biến để ghi lại và hiển thị hoạt động sinh lý của cơ sàn chậu trên màn hình. Thông qua quan sát trực tiếp các tín hiệu, người bệnh học cách phối hợp co và giãn cơ chính xác.

Theo bác sĩ Thùy, phương pháp này đặc biệt hiệu quả trong điều trị táo bón do rối loạn hiệp đồng cơ sàn chậu, són phân và các tình trạng sa cơ quan chậu mức độ nhẹ đến trung bình. Việc tập luyện cũng giúp người bệnh tăng sự tự tin và động lực trong quá trình điều trị.

Bác sĩ khuyến cáo, khi có những dấu hiệu như tiểu khó, táo bón, đau vùng chậu hoặc đau khi quan hệ tình dục, người bệnh nên gặp bác sĩ sớm để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Ước tính cứ 3 phụ nữ có 1 người gặp rối loạn chức năng sàn chậu Theo bác sĩ Thùy, ước tính cứ 3 phụ nữ thì có 1 người gặp tình trạng này trong suốt cuộc đời. Sa cơ quan chậu và giãn sàn chậu rất phổ biến ở phụ nữ lớn tuổi đã qua nhiều lần sinh nở, ảnh hưởng đến khoảng 16% phụ nữ trong độ tuổi 40-56. Trong một số nghiên cứu quần thể, tỷ lệ són phân có thể lên tới gần 60%, đặc biệt cao hơn ở phụ nữ do những chấn thương trong quá trình sinh con qua đường âm đạo.