Tác dụng phụ của thuốc tránh thai khẩn cấp chị em nên biết

Loại viên thuốc dùng tránh thai khẩn cấp (TTKC) là loại thuốc chứa progestine liều cao, có tác dụng ngăn cản hoặc làm chậm quá trình rụng trứng, ngăn chặn việc làm tổ của trứng, làm biến đổi lớp nội mạc tử cung và có khả năng ngăn ngừa sự thụ thai. Thuốc TTKC là loại thuốc nội tiết, thuộc nhóm phải cẩn trọng khi sử dụng, dùng thuốc bừa bãi không chỉ gặp tác dụng phụ mà còn gây ra nhiều biến chứng nặng nề. Ra máu âm đạo: Khoảng 50% số phụ nữ uống thuốc tránh thai bị ra máu âm đạo ngoài kỳ kinh, hay gặp nhất trong vòng 3 tháng đầu sau khi dùng thuốc. Đến vỉ thứ 3 hiện tượng này sẽ được cải thiện và giảm đi rõ rệt, nếu có cũng không làm ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản. Tuy nhiên chị em nên đến chuyên khoa phụ khoa nếu hiện tượng chảy máu âm đạo kéo dài hơn 5 ngày. Ngực cương: Thuốc tránh thai uống có thể khiến ngực to lên hoặc cương cứng hơn. Tình trạng này thường sẽ cải thiện sau khi dùng thuốc được một vài tuần. Tuy nhiên, nếu thấy xuất hiện u cục hoặc đau kéo dài không hết thì cần đi gặp bác sĩ. Buồn nôn: Cảm giác buồn nôn nhẹ có thể xảy ra khi bắt đầu dùng thuốc. Tuy nhiên, triệu chứng buồn nôn thường tự hết sau một thời gian ngắn. Hãy gặp bác sĩ nếu bị buồn nôn nặng hoặc kéo dài. Đau đầu: Tác dụng phụ này có thể hết sau một thời gian sử dụng thuốc, tuy nhiên, bạn nên đi khám nếu thấy xuất hiện những kiểu đau đầu khác. Suy giảm thị lực: Việc dùng thuốc tránh thai lâu ngày sẽ làm giảm thị lực của mắt, triệu chứng điển hình nhất là mắt bị khô do thay đổi nội tiết tố. Từ bị khô mắt sẽ có thể kéo theo nhiều di chứng hệ lụy khác liên quan đến mắt. Kỳ nguyệt san thay đổi: Khá nhiều bạn gái sau khi dùng thuốc tránh thai khẩn cấp, chu kỳ kinh nguyệt vẫn diễn ra theo đúng thời gian trước đó. Nhưng cũng có một số bạn, kỳ nguyệt san sẽ bị chậm hoặc đến sớm hơn thông thường. Nếu nguyệt san trễ một tuần, bạn nên thử nghiệm nước tiểu, để xác minh sẽ có phải thuốc tránh thai khẩn cấp đã “thất bại”. Tăng cân: Mặc dù các nghiên cứu lâm sàng không cho thấy thuốc tránh thai uống khiến cân nặng thay đổi, song một số phụ nữ bị giữ nước nhiều hơn, nhất là ở vùng ngực và hông. Thay đổi tâm trạng: Một số phụ nữ bị trầm cảm hoặc những thay đổi cảm xúc khác trong khi uống thuốc tránh thai. Do đó cần liên hệ với bác sĩ nếu bạn thấy tâm trạng bị thay đổi trong khi dùng thuốc. Giảm ha muốn tình dục: Các chuyên gia cũng khẳng định việc sử dụng thuốc tránh thai với liều lượng thấp lâu ngày còn làm tăng cảm giác đau khi quan hệ tình dục, dễ dẫn đến bệnh viêm vùng chậu mãn tính.Sở dĩ có hiện tượng này là do nội tiết tố nữ bị biến động khiến trứng không thể rụng, lượng estrogen luôn duy trì ở mức thấp làm giảm ham muốn tình dục, dịch tiết âm đạo giảm khiến cảm giảm đau rát, khó chịu khi có giao hợp tăng lên. Nhiễm nấm âm đạo: Tác dụng phụ của thuốc tránh thai hàng ngày và thuốc tránh thai khẩn cấp đáng kể đến nhất đó chính là tình trạng nhiễm nấm ở âm đạo, thường gặp nhất là nấm candia.

