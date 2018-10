Thai phụ bị xuất huyết dưới nhện nguy kịch được cứu sống kịp thời

Một thai phụ mang thai ở tuần thứ 37 bị xuất huyết dưới nhện, một bệnh lý vỡ túi phình động mạch não nguy hiểm vừa được can thiệp mổ bắt con và cứu sống kịp thời tại Đại học Y Dược TPHCM.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân

Mang thai ở tuần thứ 37, chị N.T.N, 33 tuổi ngụ Quận 4, TPHCM xuất hiện những triệu chứng đau đầu, chóng mặt dữ dội. Đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, các bác sĩ chẩn đoán thai phụ bị xuất huyết dưới nhện, một bệnh lý vỡ túi phình động mạch não nguy hiểm.

Sau khi hội chẩn và cân nhắc các nguy cơ, các bác sĩ đã quyết định chủ động mổ lấy thai ở tuần thứ 37 và tiếp tục can thiệp mạch máu não điều trị cho chị N. sau sinh để giữ an toàn cho cả mẹ và thai nhi.

Khi đã mổ bắt con thành công, người bệnh được thực hiện chụp DSA để xác định vị trí túi phình động mạch não sau và được can thiệp bít túi phình tại chỗ. Sau đó, Chị N. tiếp tục được điều trị hồi sức, chống co thắt mạch và dẫn lưu thắt lưng để hạn chế dãn não thất. Hiện người bệnh đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt trở lại, còn đau đầu nhưng đã bớt nhiều so với lúc mới nhập viện và được chỉ định xuất viện sau 3 tuần điều trị.

Bác sĩ Trần Quốc Tuấn – Khoa Ngoại Thần kinh Bệnh viện Đại học Y Dược cho biết: “Xuất huyết dưới nhện rất nguy hiểm, bởi ở giai đoạn túi phình động mạch não chưa lớn và chưa vỡ thì người bệnh hầu như không có triệu chứng gì. Các túi phình mạch máu náo chỉ có thể phát hiện dựa trên các chẩn đoán hình ảnh học. Nếu túi phình to, chưa vỡ thì có thể gây triệu chứng yếu liệt chi, liệt vận động mắt hoặc mờ mắt do chèn ép dây thần kinh. Khi túi phình vỡ gây xuất huyết khoang nội sọ, người bệnh sẽ đau đầu đột ngột dữ dội, cổ cứng, nặng hơn có thể kèm rối loạn tri giác như lơ mơ, hôn mê và động kinh.”

Các chuyên gia cũng khuyến cáo thân nhân trực hệ, như cha mẹ, anh chị em, con cái của những người bệnh có túi phình động mạch não nên được tầm soát để chẩn đoán túi phình nội sọ sớm, tránh nguy cơ nguy hiểm tính mạng về sau./.

