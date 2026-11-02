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Sau tuổi 70, nên ăn sáng thế nào để duy trì cơ bắp và sức khỏe?

Thứ Hai, 11:27, 02/11/2026
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VOV.VN - Sau tuổi 70, nếu bữa sáng thiếu protein, người cao tuổi có nguy cơ mất cơ nhanh hơn, suy giảm sức mạnh vận động và dễ té ngã. Vậy nên lựa chọn những món ăn nào vừa giàu đạm, dễ tiêu hóa, vừa phù hợp với khả năng nhai nuốt?

Trứng gà

Trứng gà giàu protein chất lượng cao, cung cấp các axit amin thiết yếu cùng nhiều vi chất như sắt, vitamin B12, axit folic và biotin. Người trên 70 tuổi có thể ăn trứng luộc hoặc hấp mềm để dễ nhai nuốt, đồng thời điều chỉnh lượng dùng theo tình trạng sức khỏe. Người khỏe mạnh có thể bổ sung với khẩu phần phù hợp; người rối loạn lipid máu, đặc biệt có cholesterol cao, nên cân nhắc lượng trứng dựa trên chỉ số mỡ máu, nguy cơ tim mạch và chế độ ăn tổng thể.

Phở bò nạc hoặc phở gà

Phở là món ăn sáng quen thuộc, kết hợp nguồn đạm từ thịt bò hoặc thịt gà với nước dùng nóng, dễ sử dụng. Thịt bò nạc và ức gà cung cấp protein cần thiết để duy trì và phục hồi cơ bắp, góp phần bảo vệ sức mạnh vận động ở người cao tuổi.

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Để món phở phù hợp hơn với người sau tuổi 70, nên chọn phần thịt nạc, thái lát mỏng hoặc băm nhỏ để giảm khó khăn khi nhai. Có thể thêm hành, ngò và giá đỗ để tăng hương vị, đồng thời bổ sung vitamin và chất xơ, giúp bữa ăn đa dạng hơn. Người cần hạn chế muối cũng nên lưu ý lượng nước dùng và gia vị sử dụng.

Các món cháo phù hợp cho người sau tuổi 70

Thay vì chỉ ăn cháo trắng, người cao tuổi có thể lựa chọn cháo thịt, cháo cá hoặc cháo đậu để tăng lượng protein trong bữa sáng. Với kết cấu mềm, dễ nuốt, cháo cũng phù hợp với những người gặp khó khăn khi nhai hoặc có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Người chăm sóc có thể bổ sung thịt băm, cá phi lê đã lọc xương hoặc các loại đậu nấu nhừ, xay nhuyễn vào cháo. Việc kết hợp nhiều nguồn đạm không chỉ giúp đa dạng dinh dưỡng mà còn tạo điều kiện để người cao tuổi ăn uống thuận tiện hơn.

Sữa chua không đường ăn cùng yến mạch

Sữa chua không đường kết hợp yến mạch cung cấp protein, canxi và chất xơ, hỗ trợ sức khỏe đường ruột, kiểm soát cholesterol và điều hòa đường huyết. Có thể trộn yến mạch đã ngâm mềm với sữa chua, thêm quả mọng hoặc hạt chia để tăng chất xơ và chất chống oxy hóa. Người cao tuổi nên điều chỉnh độ mềm và lựa chọn nguyên liệu phù hợp với khả năng nhai nuốt, tiêu hóa.

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4 thực phẩm ăn sáng lành mạnh

VOV.VN - Một bữa sáng giàu dinh dưỡng và lành mạnh không chỉ giúp cung cấp năng lượng lâu dài trong nhiều giờ mà còn tốt cho sức khoẻ.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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