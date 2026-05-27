English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Shipper ngất xỉu, va chạm với ô tô vì giao hàng giữa trưa nắng 40 độ

Thứ Tư, 16:37, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, các bác sĩ vừa tiếp nhận bệnh nhân N.V.Đ (nam, 21 tuổi, quê Hưng Yên), làm nghề giao hàng (shipper), nhập viện trong tình trạng đa chấn thương sau tai nạn giao thông khi đang giao hàng giữa trời nắng gắt.

Qua khai thác bệnh sử được biết, vào buổi trưa ngày 24/5 - thời điểm Hà Nội bắt đầu đợt nắng nóng gay gắt, bệnh nhân đang di chuyển ngoài trời để giao hàng thì đột ngột xuất hiện choáng váng, hoa mắt, chóng mặt. Do mất kiểm soát tay lái, anh Đ. đâm vào đuôi xe ô tô phía trước. Khi vào viện, bệnh nhân còn tỉnh nhưng mệt nhiều, buồn nôn, đồng thời có chấn thương gây biến dạng vùng đùi và bàn chân phải.

shipper ngat xiu, va cham voi o to vi giao hang giua trua nang 40 do hinh anh 1
Khoảng 1 giờ đầu sau khi xảy ra say nắng, say nóng được xem là "thời gian vàng" để xử trí. (Ảnh: BVCC)

ThS.BSNT Phạm Thanh Bằng, Khoa Cấp cứu cho biết, bệnh nhân được chẩn đoán say nắng, say nóng kèm chấn thương do mất tự chủ tay lái trong quá trình tăng thân nhiệt. Ngay khi nhập viện, ê-kíp cấp cứu đã xử trí theo phác đồ say nắng, say nóng gồm: Cởi bỏ bớt quần áo, làm mát cơ thể, truyền dịch và đưa bệnh nhân vào môi trường điều hòa, thoáng mát để hạ nhiệt. Sau khoảng 30 phút, tình trạng hoa mắt, chóng mặt giảm, bệnh nhân tỉnh táo hơn. Phần chấn thương vùng đùi và bàn chân phải được cố định, sau đó chuyển Ngoại khoa để xử trí tiếp.

Theo BS Bằng, say nóng và say nắng đều là các tình trạng cấp cứu thường gặp trong mùa hè. Nguyên nhân là cơ thể tăng thân nhiệt vượt quá khả năng điều hòa, thường xảy ra khi làm việc hoặc di chuyển lâu dưới trời nắng nóng. Người bệnh có thể mệt lả, vã mồ hôi, chóng mặt, buồn nôn, tim đập nhanh, thậm chí rối loạn ý thức.

“Trường hợp bệnh nhân Đ. là một minh chứng điển hình cho tình trạng tăng thân nhiệt nghiêm trọng do phải hoạt động ngoài trời liên tục. Với những người làm việc cường độ cao dưới trời nắng như shipper, công nhân, lao động ngoài trời… nguy cơ say nắng, say nóng rất cao. Chỉ một cơn choáng váng hoặc mất tập trung thoáng qua cũng có thể khiến người điều khiển phương tiện mất kiểm soát tay lái, dẫn tới tai nạn giao thông, tai nạn lao động nghiêm trọng”, BS Bằng nhận định.

BS Bằng nhấn mạnh thêm, nếu không được xử trí kịp thời, say nắng, say nóng có thể tiến triển nặng. Người bệnh có thể tụt huyết áp, rối loạn thần kinh, thay đổi tri giác, kích thích, mê sảng, co giật, hôn mê.

Theo BS Bằng, khoảng 1 giờ đầu sau khi xảy ra say nắng, say nóng được xem là “thời gian vàng” để xử trí. Nếu bệnh nhân không được làm mát và cấp cứu kịp thời trong giai đoạn này, nguy cơ xảy ra biến chứng thần kinh sẽ tăng rất cao.

Khi gặp người có dấu hiệu say nắng, say nóng cần:

  • Nhanh chóng đưa vào nơi thoáng mát, bóng râm hoặc phòng điều hòa; nới lỏng hoặc cởi bớt quần áo; khai thông đường thở; chườm khăn mát ở vùng cổ, nách, bẹn để hạ nhiệt từ từ.
  • Người bệnh có thể được bổ sung nước hoặc điện giải nếu còn tỉnh táo. 

Lưu ý: 

  • Không nên đưa người bệnh vào môi trường quá lạnh đột ngột để tránh ảnh hưởng đến quá trình điều hòa thân nhiệt.
  • Nếu xuất hiện các dấu hiệu như mê sảng, kích thích, vật vã, lơ mơ, co giật hoặc không tỉnh táo, cần đưa ngay đến cơ sở y tế để được cấp cứu.
  • Những người có nguy cơ cao bị say nắng, say nóng gồm: Trẻ nhỏ, người cao tuổi, người lao động ngoài trời cường độ cao, người mặc quần áo không phù hợp hoặc uống không đủ nước. Trong thời tiết nắng nóng, cần mặc quần áo rộng, sáng màu, đội mũ rộng vành, uống nước thường xuyên kể cả khi chưa khát và hạn chế làm việc liên tục quá lâu dưới trời nắng.
  • Nên nghỉ giải lao 10-15 phút sau mỗi 45 phút đến 1 tiếng lao động ngoài trời.
  • Tuyệt đối không để trẻ em hoặc bất kỳ ai trong ô tô đỗ dưới trời nắng nóng, bởi nhiệt độ trong xe có thể tăng cao chỉ trong thời gian ngắn.
ds13.jpg

Ngất giữa đồng sau 2 giờ gặt lúa dưới nắng gắt

VOV.VN - Nắng nóng gay gắt khiến nhiều người lao động ngoài trời bị say nắng, sốc nhiệt phải nhập viện cấp cứu. Tại Phú Thọ, một người đàn ông ngất giữa đồng sau hai giờ gặt lúa dưới trời nắng, trong khi một trường hợp khác rơi vào hôn mê sâu, suy đa tạng nguy kịch.

PV/VOV.VN
Tag: say nắng tai nạn do say nắng nắng nóng shipper ngất xỉu Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nắng nóng cực đoan làm gia tăng cháy rừng tại miền Bắc Ấn Độ
Nắng nóng cực đoan làm gia tăng cháy rừng tại miền Bắc Ấn Độ

VOV.VN - Sáng sớm hôm nay (27/5), một vụ cháy rừng lớn đã bùng phát tại bang Himachal Pradesh, miền Bắc Ấn Độ, trong bối cảnh nắng nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ cháy rừng tại khu vực Himalaya.

Nắng nóng cực đoan làm gia tăng cháy rừng tại miền Bắc Ấn Độ

Nắng nóng cực đoan làm gia tăng cháy rừng tại miền Bắc Ấn Độ

VOV.VN - Sáng sớm hôm nay (27/5), một vụ cháy rừng lớn đã bùng phát tại bang Himachal Pradesh, miền Bắc Ấn Độ, trong bối cảnh nắng nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ cháy rừng tại khu vực Himalaya.

Uống bia giải nhiệt ngày nắng nóng: Chuyên gia cảnh báo càng uống càng mất nước
Uống bia giải nhiệt ngày nắng nóng: Chuyên gia cảnh báo càng uống càng mất nước

VOV.VN - Dù mang lại cảm giác mát lạnh tức thì, uống bia ngày nắng nóng không giúp giải nhiệt mà còn khiến cơ thể mất nước nghiêm trọng và tăng nguy cơ vi phạm nồng độ cồn.

Uống bia giải nhiệt ngày nắng nóng: Chuyên gia cảnh báo càng uống càng mất nước

Uống bia giải nhiệt ngày nắng nóng: Chuyên gia cảnh báo càng uống càng mất nước

VOV.VN - Dù mang lại cảm giác mát lạnh tức thì, uống bia ngày nắng nóng không giúp giải nhiệt mà còn khiến cơ thể mất nước nghiêm trọng và tăng nguy cơ vi phạm nồng độ cồn.

Đột quỵ gia tăng mùa nắng nóng: Cách nhận biết sớm và xử trí kịp thời
Đột quỵ gia tăng mùa nắng nóng: Cách nhận biết sớm và xử trí kịp thời

VOV.VN - Nắng nóng cực đoan kéo dài có thể làm tăng khoảng 10% nguy cơ đột quỵ và tử vong do đột quỵ. Nhiều người xuất hiện đau đầu, chóng mặt sau khi đi nắng nhưng nghĩ chỉ là say nắng, dẫn đến nhập viện muộn và bỏ lỡ “thời gian vàng” cấp cứu.

Đột quỵ gia tăng mùa nắng nóng: Cách nhận biết sớm và xử trí kịp thời

Đột quỵ gia tăng mùa nắng nóng: Cách nhận biết sớm và xử trí kịp thời

VOV.VN - Nắng nóng cực đoan kéo dài có thể làm tăng khoảng 10% nguy cơ đột quỵ và tử vong do đột quỵ. Nhiều người xuất hiện đau đầu, chóng mặt sau khi đi nắng nhưng nghĩ chỉ là say nắng, dẫn đến nhập viện muộn và bỏ lỡ “thời gian vàng” cấp cứu.

Vì sao Bắc Bộ và miền Trung nắng nóng gay gắt vượt mốc lịch sử?
Vì sao Bắc Bộ và miền Trung nắng nóng gay gắt vượt mốc lịch sử?

VOV.VN - Đợt nắng nóng cuối tháng 5 đang khiến nhiều tỉnh thành Bắc Bộ và miền Trung như “chảo lửa”, với hàng loạt nơi ghi nhận nhiệt độ vượt 40 độ C, phá vỡ mốc lịch sử nhiều năm. Chuyên gia cho rằng ngoài vùng thấp nóng và gió phơn, hiệu ứng đảo nhiệt đô thị cũng khiến cái nóng trở nên khắc nghiệt hơn.

Vì sao Bắc Bộ và miền Trung nắng nóng gay gắt vượt mốc lịch sử?

Vì sao Bắc Bộ và miền Trung nắng nóng gay gắt vượt mốc lịch sử?

VOV.VN - Đợt nắng nóng cuối tháng 5 đang khiến nhiều tỉnh thành Bắc Bộ và miền Trung như “chảo lửa”, với hàng loạt nơi ghi nhận nhiệt độ vượt 40 độ C, phá vỡ mốc lịch sử nhiều năm. Chuyên gia cho rằng ngoài vùng thấp nóng và gió phơn, hiệu ứng đảo nhiệt đô thị cũng khiến cái nóng trở nên khắc nghiệt hơn.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe