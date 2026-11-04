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“Siêu ngũ cốc” cực sẵn ở chợ Việt, là vị thuốc bổ máu, ngừa bệnh cực hiệu quả

Thứ Tư, 14:00, 04/11/2026
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VOV.VN - Hạt diêm mạch (Quinoa) được ví như “vua của các loại hạt” hay “siêu thực phẩm” toàn năng. Nhờ chứa hàm lượng dinh dưỡng vượt trội cùng hàng loạt lợi ích sức khỏe, hạt diêm mạch ngày càng xuất hiện phổ biến trong bữa ăn của các gia đình hiện đại.

 

Cung cấp nguồn protein hoàn hảo

Đa phần các nguồn đạm thực vật từ ngũ cốc hay hạt thông thường đều bị thiếu hụt một hoặc hai loại axit amin thiết yếu. Ngược lại, diêm mạch lại sở hữu cấu trúc protein hoàn chỉnh không kém gì thịt, cá, trứng hay sữa. Nhờ đặc tính này, diêm mạch trở thành “cứu tinh” dinh dưỡng cho những người ăn chay trường, ăn thuần chay hoặc những người tập luyện thể thao muốn xây dựng và phục hồi cơ bắp mà không cần tiêu thụ quá nhiều đạm động vật.

Hỗ trợ giảm cân và duy trì vóc dáng lành mạnh

Nếu bạn đang trong quá trình giảm cân, hạt diêm mạch chính là người bạn đồng hành lý tưởng. Sự kết hợp giữa hàm lượng chất xơ cao và protein dồi dào giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, từ đó kéo dài cảm giác no và ngăn ngừa các cơn thèm ăn bột phát trong ngày. Đáng chú ý, diêm mạch còn giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, hỗ trợ cơ thể đốt cháy năng lượng hiệu quả hơn mà vẫn đảm bảo bạn không bị mệt mỏi hay thiếu hụt vi chất.

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Hạt diêm mạch (Quinoa) được ví như “vua của các loại hạt” hay “siêu thực phẩm” toàn năng. 

Cải thiện hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón

Hàm lượng chất xơ trong hạt diêm mạch cao hơn gấp nhiều lần so với hầu hết các loại ngũ cốc thông thường như gạo trắng hay lúa mì. Chất xơ không hòa tan trong diêm mạch đóng vai trò như một "chổi quét" tự nhiên, làm tăng khối lượng phân và kích thích nhu động ruột hoạt động trơn tru, từ đó phòng ngừa hiệu quả tình trạng táo bón. Đồng thời, lượng chất xơ hòa tan lại là nguồn thức ăn nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi, giúp duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh.

Chống lão hóa và phòng ngừa bệnh mạn tính

Hạt diêm mạch rất giàu các hợp chất thực vật flavonoid, đặc biệt là Quercetin và Kaempferol – hai chất chống oxy hóa mạnh mẽ đã được nghiên cứu chứng minh có hàm lượng cao hơn cả trong một số loại quả mọng. Các hoạt chất này có khả năng trung hòa các gốc tự do gây hại, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do căng thẳng oxy hóa. Nhờ đó, việc ăn diêm mạch thường xuyên giúp giảm viêm mãn tính, đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa sớm và phòng ngừa nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và điều hòa huyết áp

Hạt diêm mạch chứa lượng chất béo không bão hòa đơn có lợi cho tim (như axit oleic) cùng chất xơ hòa tan giúp làm giảm cholesterol xấu (LDL) trong máu mà không ảnh hưởng đến cholesterol tốt (HDL). Thêm vào đó, hàm lượng Magie dồi dào trong diêm mạch đóng vai trò quan trọng trong việc thư giãn các mạch máu, giảm áp lực lên thành mạch và hỗ trợ điều hòa huyết áp. Nhờ vậy, nguy cơ mắc các bệnh lý nguy hiểm như xơ vữa động mạch hay đột quỵ sẽ được giảm thiểu đáng kể.

Phòng ngừa thiếu máu nhờ nguồn sắt tự nhiên

Sắt là khoáng chất không thể thiếu trong quá trình sản xuất hemoglobin – thành phần chính của hồng cầu có nhiệm vụ vận chuyển oxy đi nuôi khắp cơ thể. Thiếu sắt thường dẫn đến tình trạng mệt mỏi kéo dài, hoa mắt, chóng mặt và giảm khả năng tập trung. Bổ sung hạt diêm mạch vào chế độ ăn uống hàng ngày là phương pháp tự nhiên giúp cung cấp nguồn sắt phong phú, đặc biệt vô cùng cần thiết cho phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt, thai phụ và những người theo chế độ ăn chay.

Thúc đẩy quá trình trao đổi chất và tăng cường miễn dịch

Diêm mạch là kho tàng khoáng chất với sự góp mặt của mangan, photpho, magie và kẽm với tỷ lệ rất cao. Mangan là nhân tố cốt lõi giúp kích hoạt các enzyme chuyển hóa thức ăn thành năng lượng và hỗ trợ phát triển xương, trong khi photpho và kẽm đóng vai trò then chốt trong việc duy trì cấu trúc tế bào và củng cố hệ miễn dịch. Sự phối hợp của các vi chất này giúp cơ thể luôn tràn đầy năng lượng và có khả năng đề kháng tốt trước các tác nhân gây bệnh từ môi trường.

Nuôi dưỡng làn da và mái tóc sáng khỏe từ bên trong

Không chỉ dừng lại ở sức khỏe bên trong, hạt diêm mạch còn mang lại những lợi ích tuyệt vời cho vẻ đẹp bên ngoài. Hàm lượng vitamin nhóm B phong phú giúp giảm sự tích tụ của sắc tố melanin, làm mờ các vết thâm nám và giúp da sáng mịn đều màu. Ngoài ra, sự kết hợp giữa vitamin E, kẽm và các axit amin thiết yếu giúp kích thích sản sinh collagen tự nhiên, ngăn ngừa nếp nhăn, củng cố nang tóc chắc khỏe và giảm thiểu tình trạng gãy rụng rõ rệt.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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