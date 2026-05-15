Siêu thực phẩm ăn vào dẻo quánh, vị đậm lại cực tốt cho sức khỏe và sắc đẹp

Thứ Sáu, 14:00, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Khác với sữa chua thông thường, sữa chua Hy Lạp đã được tách bỏ phần váng sữa (nước lỏng), tạo nên kết cấu đặc mịn, dẻo quánh và hương vị đậm đà. Không chỉ ngon miệng, đây còn là nguồn dinh dưỡng vàng cho sức khỏe.

Cải thiện sức khỏe xương

Sữa chua Hy Lạp là nguồn cung cấp canxi dồi dào, rất quan trọng cho xương chắc khỏe. Canxi là khoáng chất phổ biến nhất trong cơ thể, và phần lớn nằm trong bộ xương. Bổ sung đủ canxi giúp ngăn ngừa loãng xương bằng cách giữ cho xương chắc khỏe hơn và ít bị gãy hơn.

Sức khỏe hệ tiêu hóa tốt hơn

Sữa chua Hy Lạp là sản phẩm chứa probiotic. Những lợi khuẩn này có thể giúp hỗ trợ các vi khuẩn có lợi đã có sẵn trong hệ tiêu hóa của bạn. Việc tiêu thụ các sản phẩm probiotic như sữa chua Hy Lạp có thể cải thiện khả năng xử lý nhiều loại thực phẩm khác nhau của hệ tiêu hóa. Chúng cũng có thể giúp duy trì sự đều đặn của nhu động ruột.

Sữa chua Hy Lạp đã được tách bỏ phần váng sữa (nước lỏng), tạo nên kết cấu đặc mịn, dẻo quánh và hương vị đậm đà.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Sữa chua Hy Lạp được chứng minh là giúp giảm mức cholesterol và triglyceride, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Cholesterol và triglyceride có thể làm cứng hoặc tắc nghẽn động mạch theo thời gian, dẫn đến bệnh tim mạch hoặc xơ vữa động mạch . Bằng cách kiểm soát cholesterol, sữa chua Hy Lạp có thể giúp bạn tránh hoặc làm chậm quá trình tiến triển của bệnh tim mạch .

Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Việc tiêu thụ sữa chua Hy Lạp có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Một phân tích gần đây của 11 nghiên cứu cho thấy rằng ăn sữa chua thường xuyên có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 lên đến 14%. Cần thêm nhiều nghiên cứu để hiểu rõ hơn lý do tại sao điều này xảy ra, nhưng bằng chứng về mối liên hệ này rất hứa hẹn.

Hỗ trợ giảm cân và giữ dáng

Một trong những lợi ích lớn nhất của sữa chua Hy Lạp là hàm lượng protein cao. Protein giúp bạn cảm thấy no, từ đó giúp bạn dễ dàng ăn ít calo hơn trong suốt cả ngày. Một số nghiên cứu cho thấy sữa chua Hy Lạp cũng có thể giúp điều chỉnh hormone gây thèm ăn và giúp bạn no lâu hơn. Kết hợp món này với các thực phẩm giàu chất xơ như trái cây hoặc hạt chia sẽ giúp bạn no lâu hơn.

Tăng cường sức khỏe tinh thần

Các nghiên cứu gần đây cho thấy mối liên hệ giữa Probiotics và tâm trạng. Một đường ruột khỏe mạnh nhờ lợi khuẩn trong sữa chua Hy Lạp có thể giúp giảm căng thẳng, lo âu và cải thiện tinh thần đáng kể.

Để tận dụng tối đa lợi ích, bạn nên:

  • Chọn sữa chua loại nguyên chất: Tránh các loại có pha sẵn hương liệu hoặc đường tinh luyện.
  • Kết hợp cùng trái cây và các loại hạt: Kết hợp với dâu tây, việt quất, hạt chia hoặc yến mạch để có bữa sáng hoàn hảo.
  • Thay thế các loại sốt béo: Bạn có thể dùng sữa chua Hy Lạp thay cho sốt Mayonnaise hoặc kem tươi trong các món Salad hay làm bánh để giảm lượng Calo.

Mặc dù rất tốt, nhưng hãy kiểm tra nhãn mác để đảm bảo sản phẩm không chứa chất bảo quản hoặc chất làm đầy (như tinh bột bắp) để giữ nguyên giá trị thuần khiết nhất.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Uống nước râu ngô liên tục cơ thể sẽ thay đổi ra sao?

VOV.VN - Râu ngô là thức uống giải nhiệt quen thuộc trong mùa hè nhờ tác dụng thanh nhiệt, mát gan. Tuy nhiên, nhiều người vẫn băn khoăn liệu uống nước râu ngô thường xuyên có thực sự tốt hay có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe nếu lạm dụng.

Không chỉ giúp giải khát, uống nước dừa còn có loạt lợi ích sức khỏe bất ngờ này

VOV.VN - Nước dừa từ lâu đã được ví như thuốc bổ từ thiên nhiên, không chỉ bởi hương vị thanh mát mà còn nhờ bảng thành phần dinh dưỡng cực kỳ ấn tượng. Dưới đây là những lợi ích sức khỏe tuyệt vời của nước dừa mà bạn không nên bỏ qua.

Ăn quá nhiều cà chua có khiến da ngả vàng?

VOV.VN - Cà chua giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe, nhưng việc ăn quá nhiều trong thời gian dài có thể khiến da ngả vàng nhẹ. Hiện tượng này có đáng lo hay chỉ là phản ứng tạm thời của cơ thể là thắc mắc của không ít người.

