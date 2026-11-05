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“Siêu thực phẩm” vừa lạ vừa quen, cực giàu dinh dưỡng, bổ từ trong ra ngoài

Thứ Năm, 05:45, 05/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đậu tuyết được đánh giá là một "siêu thực phẩm" giàu vitamin, chất xơ và khoáng chất thiết yếu.

 

Hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên

Đậu tuyết là nguồn cung cấp vitamin C (axit ascorbic) cực kỳ phong phú, khi một khẩu phần ăn nhỏ đã có thể đáp ứng gần một nửa nhu cầu hàng ngày của cơ thể. Vitamin C đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc kích thích sản xuất và tối ưu hóa chức năng của các tế bào bạch cầu – lực lượng nòng cốt bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh từ môi trường bên ngoài.

Không dừng lại ở đó, hàm lượng chất chống oxy hóa cao trong đậu tuyết còn giúp làm giảm căng thẳng oxy hóa, hỗ trợ làm lành nhanh chóng các tổn thương mô và giúp cơ thể phục hồi thể trạng nhanh hơn sau khi ốm.

sieu thuc pham vua la vua quen, cuc giau dinh duong, bo tu trong ra ngoai hinh anh 1
Đậu tuyết là loại rau củ quen thuộc trong các bữa ăn gia đình nhờ vị ngọt thanh tự nhiên và độ giòn sần sật đặc trưng.

Tốt cho hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón

Khác với nhiều loại đậu chỉ ăn hạt, đậu tuyết được thưởng thức trọn vẹn cả phần vỏ mềm, mang lại lượng chất xơ không hòa tan và hòa tan vô cùng dồi dào. Chất xơ không hòa tan đóng vai trò làm tăng khối lượng chất thải và kích thích nhu động ruột co bóp đều đặn, từ đó giúp đẩy thức ăn di chuyển dễ dàng qua đường tiêu hóa và ngăn ngừa hiệu quả chứng táo bón mãn tính.

Trong khi đó, lượng chất xơ hòa tan lại trở thành nguồn thức ăn (prebiotics) lý tưởng nuôi dưỡng hệ vi sinh vật có lợi trong đại tràng, duy trì sự cân bằng của môi trường ruột và hạn chế tối đa các rối loạn tiêu hóa thường gặp như chướng bụng hay đầy hơi.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch, điều hòa huyết áp

Việc bổ sung đậu tuyết thường xuyên vào chế độ ăn là giải pháp tự nhiên tuyệt vời để bảo vệ hệ tim mạch luôn khỏe mạnh. Loại đậu này chứa hàm lượng kali và magie đáng kể – hai khoáng chất đóng vai trò then chốt trong việc thư giãn các thành mạch máu, làm giảm áp lực lên động mạch và hỗ trợ điều hòa huyết áp ở mức ổn định.

Bên cạnh đó, các chất xơ hòa tan cùng nhóm hợp chất flavonoid trong đậu tuyết có khả năng liên kết với axit mật để đào thải cholesterol xấu (LDL) ra khỏi cơ thể, ngăn chặn quá trình hình thành các mảng xơ vữa động mạch và giảm thiểu nguy cơ đột quỵ hay đột quỵ do bệnh tim gây ra.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả

Đối với những ai đang trong quá trình giảm cân hoặc duy trì vóc dáng thon gọn, đậu tuyết chính là một sự lựa chọn thực phẩm không thể bỏ qua. Đậu tuyết sở hữu tỷ lệ calo cực kỳ thấp nhưng lại có mật độ dinh dưỡng cao, kết hợp giữa hai thành phần quan trọng là chất xơ và protein thực vật. Sự kết hợp này giúp làm chậm quá trình rỗng của dạ dày, kéo dài cảm giác no và ngăn ngừa hiệu quả các cơn thèm ăn bộc phát giữa các bữa chính. 

Củng cố xương chắc khỏe 

Không chỉ chăm sóc sức khỏe bên trong, đậu tuyết còn mang lại những công dụng tuyệt vời cho hệ xương khớp và vẻ đẹp làn da. Hàm lượng vitamin K dồi dào trong đậu tuyết tham gia trực tiếp vào quá trình kích hoạt osteocalcin – một loại protein giúp liên kết canxi chặt chẽ vào cấu trúc xương, từ đó tăng mật độ xương và giảm nguy cơ loãng xương khi tuổi tác tăng cao. 

Tốt cho thị lực

Đậu tuyết là nguồn cung cấp vitamin A cùng các tiền chất beta-carotene vô cùng dồi dào – hai dưỡng chất thiết yếu đóng vai trò sống còn đối với sức khỏe đôi mắt. Vitamin A là thành phần cấu tạo nên rhodopsin, một loại protein trong võng mạc giúp mắt dễ dàng thích nghi và duy trì thị lực sắc nét ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc ban đêm. 

Khi đi vào cơ thể, các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ này hoạt động như một lớp màng bảo vệ tự nhiên, giúp trung hòa các gốc tự do hình thành do ánh sáng xanh từ thiết bị điện tử và tia UV. Cơ chế này ngăn chặn hiệu quả tình trạng stress oxy hóa tại võng mạc, từ đó làm giảm đáng kể nguy cơ thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác (AMD) và làm chậm tiến trình phát triển của bệnh đục thủy tinh thể.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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