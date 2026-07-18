Siêu thực thẩm nhỏ nhưng có võ, giúp mắt sáng, dưỡng tim không lo tăng cân

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Ngô bao tử là thực phẩm "vàng" cho hội chị em ăn kiêng nhờ hàm lượng calo cực kỳ thấp, ít hơn rất nhiều so với ngô trưởng thành. Lượng chất xơ dồi dào trong ngô bao tử khi đi vào dạ dày sẽ nở ra, làm chậm quá trình tiêu hóa và kéo dài cảm giác no bụng cho bạn.

Sử dụng ngô bao tử thay thế cho các loại tinh bột nhanh trong bữa ăn giúp bạn cắt giảm calo tự nhiên, ngăn chặn hiệu quả những cơn thèm ăn vặt.

Thúc đẩy hệ tiêu hóa khỏe mạnh và ngăn ngừa táo bón

Hàm lượng chất xơ không hòa tan phong phú trong ngô bao tử chính là "chất bôi trơn" tự nhiên vô cùng tuyệt vời cho đường ruột của bạn. Chất xơ này giúp kích thích nhu động ruột co bóp nhịp nhàng, làm mềm phân và giúp cơ thể đào thải các chất cặn bã ra ngoài dễ dàng hơn. Thường xuyên ăn ngô bao tử còn giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh vật có lợi, giúp bạn phòng ngừa chứng đầy hơi, khó tiêu và táo bón một cách an toàn.

Ngô bao tử không chỉ là một món ăn ngon mà còn là một "kho báu" dinh dưỡng mang lại nhiều công dụng bất ngờ cho cơ thể mà ít ai chú ý tới. (Ảnh minh họa: VTC News)

Tăng cường thị lực và bảo vệ đôi mắt

Ngô bao tử rất giàu các hợp chất carotenoid, đặc biệt là hai chất chống oxy hóa mạnh mẽ mang tên lutein và zeaxanthin. Bộ đôi dưỡng chất này hoạt động giống như một chiếc kính râm tự nhiên, giúp bảo vệ võng mạc của bạn khỏi tác hại của tia cực tím và ánh sáng xanh từ điện thoại. Bổ sung ngô bao tử vào thực đơn giúp nuôi dưỡng đôi mắt sáng khỏe, làm giảm đáng kể nguy cơ đục thủy tinh thể hay thoái hóa điểm vàng do tuổi tác.

Giúp kiểm soát lượng đường trong máu

Đối với những người có nguy cơ hoặc đang điều trị tiểu đường, ngô bao tử là một lựa chọn lý tưởng vì có chỉ số đường huyết (GI) rất thấp. Chất xơ có trong loại ngô này giúp điều tiết và làm chậm quá trình hấp thụ đường vào trong máu sau khi bạn ăn xong. Cơ chế này giúp ngăn chặn tình trạng đường huyết tăng vọt đột ngột, đồng thời hỗ trợ cải thiện độ nhạy insulin của cơ thể một cách tự nhiên.

Bảo vệ sức khỏe hệ tim mạch và hỗ trợ giảm cholesterol xấu

Ngô bao tử chứa lượng kali dồi dào nhưng lại hoàn toàn không chứa chất béo bão hòa hay cholesterol, cực kỳ lành mạnh cho hệ tuần hoàn. Khoáng chất kali đóng vai trò cốt lõi trong việc điều hòa huyết áp, giúp thư giãn thành mạch máu và giảm bớt áp lực co bóp cho trái tim của bạn. Bên cạnh đó, các chất xơ hòa tan trong ngô bao tử còn hỗ trợ liên kết các axit mật, giúp giảm lượng cholesterol xấu lưu thông trong máu.

Cung cấp hàm lượng folate dồi dào

Ngô bao tử là nguồn bổ sung axit folic (folate) tự nhiên vô cùng quý giá, dưỡng chất quan trọng hàng đầu cho phụ nữ trong giai đoạn mang thai. Folate đóng vai trò quyết định trong việc hình thành hệ thống thần kinh và ngăn ngừa các dị tật bẩm sinh ống thần kinh ở thai nhi ngay từ những tuần đầu.