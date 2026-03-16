Sốt, viêm họng tưởng nhẹ, nữ sinh 16 tuổi bị “siêu vi khuẩn” tấn công não, tim

Gia đình cháu Đ.T.N (16 tuổi, ở Sơn La) không thể ngờ rằng những cơn húng hắng ho và sốt cao của con gái lại là khởi đầu cho một cuộc chiến sinh tử.

Ban đầu, N xuất hiện các cơn sốt cao tới 40 độ C kèm rét run nhiều lần trong ngày. Người bệnh được đưa tới bệnh viện địa phương và được chẩn đoán viêm họng cấp, điều trị kháng sinh trong 5 ngày. Tuy nhiên, sau điều trị, tình trạng không cải thiện, N vẫn sốt cao liên tục, mệt mỏi li bì, tri giác không tỉnh táo, trên da xuất hiện nốt ban rải rác chủ yếu ở đầu chi. Bệnh nhân sau đó được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Quốc tế cho biết: N nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng toàn thân rất rõ rệt, sốt cao liên tục từ 39 - 40°C; mạch nhanh (130 lần/phút), huyết áp thấp (95/50 mmHg). Đặc biệt, người bệnh xuất hiện các nốt tổn thương Janeway - các nốt xuất huyết không đau ở lòng bàn tay, bàn chân. Đây là dấu hiệu điển hình gợi ý viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn.

Nữ sinh 16 tuổi ở Sơn La rơi vào tình trạng nguy kịch khi “siêu vi khuẩn” tụ cầu vàng kháng thuốc tấn công hàng loạt cơ quan gây viêm phổi (Ảnh: BVCC)

Kết quả cấy máu khẳng định, người bệnh dương tính với vi khuẩn tụ cầu vàng kháng Methicillin (MRSA). Đây là loại vi khuẩn nguy hiểm, có khả năng kháng nhiều loại kháng sinh thông thường. Các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh đã gây tổn thương đa cơ quan. Khi nghe tim có tiếng thổi tâm thu 3/6 tại mỏm. Siêu âm tim phát hiện các mảnh sùi, hở van hai lá nặng với hai dòng hở lệch tâm (4mm và 5mm). Không chỉ gây tổn thương ở tim, vi khuẩn còn gây biến chứng nhiều cơ quan khác, trong đó có viêm phổi do tụ cầu. Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ cho thấy, tổn thương nhồi máu não rải rác hai bán cầu, kèm xuất huyết tiểu não khiến bệnh nhân mất thăng bằng và liệt cơ lực tay phải (mức 3/5).

Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm trùng huyết do tụ cầu vàng MRSA, viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn cấp, nhồi máu não kèm xuất huyết nội sọ, viêm phổi thứ phát trên nền bệnh nhân có tiền sử hở van hai lá (phát hiện tháng 6/2025).

Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn khẩn cấp với các chuyên gia cao cấp của bệnh viện. Một phác đồ kháng sinh mạnh, đặc hiệu cho MRSA đã được thiết lập.

Sau 3 ngày điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Chỉ số nhiễm trùng (CRP) đã giảm ngoạn mục từ mức nguy hiểm trên 200 mg/L xuống còn 10 mg/L. Bệnh nhân cắt sốt hoàn toàn, người tỉnh táo, đi lại được, tay phải hết liệt, tiểu não phục hồi chức năng. Kết quả siêu âm tim kiểm tra cho thấy khối sùi trên van đã giảm kích thước. Hình ảnh chụp cộng hưởng từ não mới nhất không còn ghi nhận các tổn thương trước đó.

Theo BS Nguyễn Thị Ngọc Ánh, điểm đặc biệt của ca bệnh này là bệnh nhân không có tổn thương ngoài da hay mụn nhọt - con đường xâm nhập thông thường của tụ cầu vàng. Do đó, nhiều khả năng vi khuẩn đã xâm nhập qua các tổn thương nhỏ ở niêm mạc miệng - họng.

Chính vì vậy, người dân không nên chủ quan khi xuất hiện sốt cao liên tục nhiều ngày không đáp ứng điều trị thông thường, cần nghĩ đến các kịch bản nhiễm khuẩn nặng hơn. Không nên bỏ qua những dấu hiệu tổn thương dù là nhỏ nhất, đặc biệt là các tổn thương nhỏ ở lòng bàn tay, bàn chân hoặc các biểu hiện yếu tay chân, mất thăng bằng. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo nhiễm khuẩn nặng đã lan đến tim và não. Việc thăm khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là nghe tim và siêu âm tim giúp phát hiện sớm các bệnh lý van tim và viêm nội tâm mạc, từ đó điều trị kịp thời và ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm.