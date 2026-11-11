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Sốt xuất huyết khiến tiểu cầu giảm sâu, có cần truyền tiểu cầu ngay?

Thứ Tư, 06:10, 11/11/2026
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VOV.VN - Khi mắc sốt xuất huyết, tiểu cầu có thể giảm xuống mức rất thấp. Tuy nhiên, việc truyền tiểu cầu phải căn cứ vào tình trạng xuất huyết và diễn biến bệnh.

 

Từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước ghi nhận hơn 170.000 ca nghi mắc sốt xuất huyết Dengue trong đó có 21 trường hợp tử vong. Theo chuyên gia, sốt xuất huyết Dengue hiện xuất hiện quanh năm, thay vì tập trung theo mùa như trước.

Tại Đơn nguyên truyền nhiễm, Khoa bệnh Nghề nghiệp, Bệnh viện Thanh Nhàn hiện có khoảng 20 bệnh nhân đang điều trị sốt xuất huyết. BSCKII Nguyễn Thu Hường, Trưởng Đơn nguyên Truyền nhiễm cho biết, số bệnh nhân hiện có xu hướng giảm so với những năm trước nhưng vẫn tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, bệnh có thể diễn biến phức tạp hơn ở những người có bệnh lý nền.

Theo bác sĩ Hường, các trường hợp mắc cúm và sốt xuất huyết phải điều trị nội trú chủ yếu thuộc nhóm người trẻ và người cao tuổi, đặc biệt là những người mắc nhiều bệnh lý nền, một số bệnh nhân sốt xuất huyết đang được điều trị trong tình trạng giảm tiểu cầu, trong đó có trường hợp chỉ số tiểu cầu giảm xuống mức rất thấp. Điều này khiến không ít người bệnh và gia đình lo lắng, thậm chí đề nghị bác sĩ truyền tiểu cầu sớm để phòng ngừa nguy cơ xuất huyết.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Hường không thể đánh giá mức độ nặng của sốt xuất huyết chỉ dựa vào số lượng tiểu cầu. Việc có cần truyền tiểu cầu hay không phải căn cứ vào tình trạng xuất huyết, diễn biến lâm sàng và chỉ định điều trị đối với từng trường hợp cụ thể.

sot xuat huyet khien tieu cau giam sau, co can truyen tieu cau ngay hinh anh 1
Từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước ghi nhận hơn 170.000 ca nghi mắc sốt xuất huyết Dengue trong đó có 21 trường hợp tử vong.

Tiểu cầu giảm sâu chưa đồng nghĩa phải truyền

Một trong những trường hợp đáng chú ý là một trường hợp bệnh nhân mắc sốt xuất huyết ở ngày thứ tư của bệnh, có bệnh lý nền là giảm tiểu cầu vô căn và đang duy trì điều trị bằng corticosteroid liều thấp, cụ thể là Medrol 4 mg/ngày.

Thời điểm nhập viện, chỉ số tiểu cầu của bệnh nhân khoảng 130 G/L. Tuy nhiên, sau hai ngày điều trị, xét nghiệm cho thấy chỉ số này giảm xuống còn 1 G/L. Tình trạng diễn biến nặng khiến bệnh nhân phải chuyển đến đơn vị Hồi sức tích cực để tiếp tục điều trị.

“Đây là một trường hợp cho thấy sốt xuất huyết trên nền bệnh lý có sẵn có thể khiến tình trạng người bệnh diễn biến rất nặng. Sau quá trình can thiệp và điều trị tích cực, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tiểu cầu bắt đầu tăng trở lại và tình trạng sức khỏe dần ổn định”, bác sĩ Nguyễn Thu Hường cho biết.

Từ trường hợp này, bác sĩ lưu ý không thể đánh giá mức độ nguy hiểm của sốt xuất huyết chỉ dựa vào một chỉ số xét nghiệm đơn lẻ. Đặc biệt, những người có bệnh lý nền về máu, tim mạch hoặc đang sử dụng thuốc chống đông, chống ngưng tập tiểu cầu cần được theo dõi chặt chẽ hơn.

Giải thích về việc có phải cứ tiểu cầu giảm là cần truyền máu hay không, bác sĩ Nguyễn Thu Hường cho biết: “Theo những khuyến cáo điều trị của Bộ Y tế mới nhất, với tiểu cầu dưới 5G/L nhưng nếu như không có xuất huyết thì cũng không có chỉ định truyền máu. Chúng ta chỉ truyền máu khi bệnh nhân có rối loạn đông máu và nguy cơ xuất huyết hoặc thậm chí có xuất huyết thì lúc này mới can thiệp bằng cách truyền tiểu cầu”.

Theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết Dengue ban hành kèm Quyết định 2760/QĐ-BYT năm 2023, chỉ định truyền tiểu cầu được cân nhắc trong những trường hợp cụ thể: tiểu cầu dưới 50.000/mm³ kèm xuất huyết nặng; tiểu cầu dưới 5.000/mm³ nhưng chưa xuất huyết thì xem xét tùy từng trường hợp; hoặc tiểu cầu dưới 30.000/mm³ khi người bệnh chuẩn bị thực hiện thủ thuật xâm lấn.

Như vậy, không phải tất cả trường hợp giảm tiểu cầu đều cần truyền tiểu cầu dự phòng. Việc quyết định can thiệp phải dựa trên đánh giá tổng thể và chỉ định của bác sĩ.

Bác sĩ Nguyễn Thu Hường cho biết, trong thực tế điều trị, có những bệnh nhân rất lo lắng khi thấy kết quả xét nghiệm tiểu cầu xuống thấp và đề nghị được truyền trước để tránh nguy cơ xuất huyết. Tuy nhiên, truyền tiểu cầu không phải biện pháp can thiệp vô hại. Người bệnh có thể gặp phản ứng dị ứng, thậm chí sốc phản vệ. Với bệnh nhân sốt xuất huyết, nếu xảy ra sốc phản vệ, nguy cơ diễn biến nghiêm trọng và tử vong có thể tăng cao.

sot xuat huyet khien tieu cau giam sau, co can truyen tieu cau ngay hinh anh 2
Không phải tất cả trường hợp giảm tiểu cầu đều cần truyền tiểu cầu dự phòng. Việc quyết định can thiệp phải dựa trên đánh giá tổng thể và chỉ định của bác sĩ.

Giai đoạn hạ sốt tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm

Theo bác sĩ Nguyễn Thu Hường, một trong những điều khiến sốt xuất huyết dễ bị chủ quan là người bệnh có thể cảm thấy đỡ mệt, hết sốt nhưng thực tế lại bước vào giai đoạn nguy hiểm của bệnh.

Trong ba ngày đầu, người bệnh chủ yếu có biểu hiện sốt cao. Từ ngày thứ tư đến ngày thứ bảy, khi nhiều trường hợp bắt đầu hạ sốt, các biến cố nguy hiểm có thể xuất hiện. Trong đó, đáng chú ý là tình trạng giảm tiểu cầu, tăng men gan và tăng tính thấm thành mạch, gây thoát dịch ở màng phổi, màng bụng, màng tim. Một số trường hợp còn có nguy cơ viêm cơ tim cấp do virus Dengue.

“Biến cố lớn nhất thứ nhất là xu hướng giảm tiểu cầu. Biến cố thứ hai nữa là tăng men gan. Cái thứ ba nữa là bệnh nhân có thể tăng tính thấm thành mạch và gây ra thoát dịch ở màng phổi, màng bụng và màng tim”, bác sĩ Hường phân tích.

Do đó, từ ngày thứ tư của bệnh, người mắc sốt xuất huyết cần được theo dõi sát tại cơ sở y tế. Ngay cả khi chưa có dấu hiệu nặng phải nhập viện, người bệnh cũng cần tái khám và xét nghiệm hằng ngày theo hướng dẫn của bác sĩ.

Trong các chỉ số xét nghiệm, công thức máu, số lượng tiểu cầu và tình trạng cô đặc máu là những thông tin quan trọng cần được theo dõi. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm phải được đặt trong mối liên hệ với biểu hiện lâm sàng và diễn biến sức khỏe của người bệnh.

Đặc biệt, những bệnh nhân có bệnh lý tim mạch, tiền sử nhồi máu cơ tim hoặc đã đặt stent mạch vành cần được theo dõi thận trọng. Bởi khi tiểu cầu giảm, việc điều chỉnh thuốc chống đông, chống ngưng tập tiểu cầu có thể đặt bác sĩ trước những nguy cơ trái chiều: nếu tiếp tục sử dụng thuốc, nguy cơ xuất huyết tăng; nhưng nếu ngừng thuốc không phù hợp, người bệnh có thể đối mặt với nguy cơ tắc mạch vành, tắc stent.

Từ thực tế điều trị, bác sĩ Nguyễn Thu Hường khuyến cáo người dân không nên quá lo lắng khi thấy chỉ số tiểu cầu giảm, nhưng cũng không được chủ quan khi hết sốt. Người bệnh cần tuân thủ lịch tái khám, xét nghiệm và hướng dẫn điều trị; không tự ý yêu cầu truyền tiểu cầu hoặc can thiệp bằng các biện pháp y tế khi chưa có chỉ định.

Điều quan trọng không phải là tìm cách đưa chỉ số tiểu cầu tăng lên bằng mọi giá, mà là theo dõi sát diễn biến bệnh, phát hiện sớm các biến chứng và can thiệp đúng thời điểm.

Tiểu cầu là các tế bào máu rất nhỏ, được sinh ra từ tủy xương, có chức năng tham gia quá trình đông cầm máu bằng cách tạo các cục máu đông bịt các vết thương ở thành mạch máu.

Ngoài ra, tiểu cầu còn làm cho thành mạch mềm mại, dẻo dai nhờ chức năng tiểu cầu làm "trẻ hóa" tế bào nội mạc. Đời sống của tiểu cầu khoảng 7 - 10 ngày. Tiểu cầu được coi là giảm khi số lượng tiểu cầu còn dưới 150 G/L bằng xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu (hay xét nghiệm công thức máu).

Nguyên nhân của tình trạng giảm tiểu cầu khi mắc sốt xuất huyết là do tủy xương (nơi sản xuất tiểu cầu) bị ức chế; các kháng thể được tạo ra trong giai đoạn người bệnh bị sốt xuất huyết đã phá hủy một lượng lớn tiểu cầu; tăng kết dính tiểu cầu với các tế bào nội mạch; tiểu cầu bị các tế bào thực bào phá hủy…

Số lượng tiểu cầu trong máu giảm sẽ gây tình trạng xuất huyết, máu khó đông, khả năng chống nhiễm trùng của người bệnh cũng giảm đi.

Các biểu hiện xuất huyết có thể gặp ở người mắc sốt xuất huyết Dengue:

- Xuất huyết dưới da: Xuất hiện các chấm xuất huyết rải rác trên da, thường gặp ở cẳng tay, cẳng chân, nách, ngực hoặc thắt lưng.

- Xuất huyết niêm mạc: Chảy máu chân răng, chảy máu mũi, kinh nguyệt kéo dài hoặc xuất hiện sớm hơn bình thường.

- Xuất huyết nặng: Có thể biểu hiện bằng chảy máu mũi nhiều, nôn ra máu, đi ngoài phân đen hoặc phân có máu, tiểu ra máu, xuất huyết trong cơ, phần mềm hoặc các cơ quan nội tạng.

Bên cạnh xuất huyết, người mắc sốt xuất huyết Dengue còn có nguy cơ thoát huyết tương do tăng tính thấm thành mạch. Tình trạng này có thể dẫn đến cô đặc máu, tràn dịch màng phổi, dịch ổ bụng và sốc do giảm thể tích tuần hoàn. Người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như đau bụng nhiều, nôn liên tục, chảy máu bất thường, vật vã, li bì, tay chân lạnh hoặc tiểu ít để được thăm khám và xử trí kịp thời.

Nguyễn Hà-Linh Thương/VOV.VN
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