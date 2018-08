Sự thật kỳ lạ về thai kỳ hiếm khi bác sỹ nói với bà bầu

Kích thước của tử cung: Hầu hết các cơ quan trong cơ thể con người đạt được kích thước chuẩn khi họ trưởng thành. Sau đó, các cơ quan thường giữ lại kích thước và cấu trúc của chúng. Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn đúng khi nói về tử cung của một người phụ nữ. Đây là một cơ quan có thể mở rộng đến hơn 500 lần trong quá trình mang thai. Khi đứa trẻ được sinh ra, nó lại co lại. Tuy nhiên, tử cung không thể quay trở lại dạng ban đầu. Vân tay: Hầu hết mọi người tin rằng con người được sinh ra mới bắt đầu hình thành dấu vân tay. Tuy nhiên, vân tay được hình thành khi chúng ta còn là một mầm thai từ giai đoạn 13 - 19 tuần tuổi. Lúc đó cơ thể chúng ta chưa hình thành nhưng những mầm chi và não bộ đã phát triển. Ở não bộ, nơi nào dày đặc nơ ron thần kinh, ở nơi đó biểu bì vân tay phát triển càng nhiều. Đi tiểu: Rất nhiều người thắc mắc không biết một thai nhi trong bụng mẹ sẽ đi ị và tè ra sao? Thực ra cơ chế bài tiết chất thải của bé hoàn toàn không như những gì chúng ta vẫn tưởng tượng. Từ tam cá nguyệt thứ hai, trẻ bắt đầu đi tiểu. Điều đặc biệt nhất để môi trường nước ối xung quanh thai nhi luôn được sạch sẽ đó là nhờ vào khả năng tuần hoàn, trao đổi và tái tạo của nước ối. Trung bình cứ mỗi 3 tiếng, nước ối lại được làm mới để phục vụ cho nhu cầu sự sống của thai nhi. Bài tiết: Phân của các bé chỉ bắt đầu tích lũy dần từ lúc bước qua tuần 21 của thai kỳ. Lượng phân này được gọi là phân su và không được bài tiết ra khỏi cơ thể cho đến khi trẻ được sinh ra. Đây là lý do tại sao các cơn co thắt của một người vẫn diễn ra sau khi đứa trẻ được đưa ra ngoài. Một khi em bé đã ra ngoài, cơ thể của người mẹ vẫn sẽ trải qua các cơn co thắt để đẩy phân su ra khỏi cơ thể. Giới tính thai nhi: Theo quan điểm khoa học, giới tính của một đứa trẻ thực sự được xác định bởi người cha. Tinh trùng thụ tinh có 23 nhiễm sắc thể. Nhiễm săc thể X và Y của người cha chính là những gì quyết định giới tính của em bé. Sự phát triển của cơ quan: Các cơ quan quan trọng trong cơ thể con người bắt đầu phát triển ngay từ những tuần đầu tiên của thai kỳ. Sự phát triển tiếp tục trong giai đoạn cuối của thai kỳ. Và phổi của một đứa trẻ thường là những cơ quan phát triển và hoàn thiện cuối cùng. Cơ quan cảm giác: Trong quá trình mang thai, thai nhi phát triển các cơ quan khác nhau của nó. Về mặt y học, nó đã được chứng minh rằng trẻ có thể nhìn thấy, nghe và cảm nhận những thứ xung quanh chúng từ khi chúng vẫn còn trong bụng mẹ. Chuột rút cơ bắp: Chuột rút cơ khi mang thai là điều mà hầu hết mọi bà mẹ quen thuộc. Tuy nhiên, chúng ta không biết là thực tế rằng những cơn co thắt cơ bắp là cách cơ thể ngăn chặn mất máu dư thừa. Nếu những cơn co thắt này không tồn tại, sẽ rất khó để cơ thể con người hồi phục sau khi mất máu rong quá trình sinh con. Hương vị: Cảm giác thèm ăn khi mang thai là điều mà hầu hết mọi người quen thuộc. Tuy nhiên, thực sự một đứa trẻ chưa sinh có thể nếm thức ăn mà người mẹ đang ăn. Điều này có thể giải thích tại sao phụ nữ mang thai lại thèm một thứ gì đó mà họ không hề thích. Khóc: Khi một đứa trẻ được sinh ra, hầu hết mọi người tin rằng đây là tiếng khóc đầu tiên của một đứa trẻ. Tuy nhiên, bác sĩ phụ khoa đã xác nhận rằng em bé thực sự đã biết khóc khi còn ở trong tử cung. Điều này xảy ra khi người mẹ buồn, căng thẳng, mệt mỏi...

