Tác dụng kỳ diệu của lá đu đủ mà nhiều người không biết

Chữa sốt xuất huyết: Uống 25 mL nước ép lá đu đủ (pha với nước) hai lần một ngày để làm tăng số lượng tiểu cầu và giảm nhiễm trùng. Ngoài ra, chiết xuất lá đu đủ có các hợp chất hoạt tính sinh học thiết yếu như papain, chymopapain và caricain giúp điều trị buồn nôn và cải thiện tiêu hóa. Chống sốt rét: Một nghiên cứu năm 2011 cho thấy chiết xuất lá đu đủ có hiệu quả khi điều trị sốt rét, nó làm giảm tốc độ tăng trưởng của Plasmodium trong cơ thể của bạn, gián tiếp kiểm soát sốt rét. Nước ép lá đu đủ làm tăng mức độ chống oxy hóa ở bệnh nhân, do đó ngăn ngừa bệnh thiếu máu do sốt rét gây ra. Hỗ trợ tiêu hóa: Nước ép lá đu đủ có thể giải quyết các vấn đề tiêu hóa như đầy hơi, ợ nóng do trào ngược axit, táo bón và đi tiêu buốt. Nó có nhiều chất chống oxy hóa và các hợp chất như papain, chymopapain và chất xơ, giúp tiêu hóa protein, giải phóng các enzyme tiêu hóa và tăng sự thèm ăn. Nước ép lá đu đủ cũng có thể làm dịu tổn thương thành dạ dày dẫn đến loét do lạm dụng rượu và những căng thẳng khác nhờ thành phần sinh hóa của nó. Bảo vệ gan: Tăng cholesterol máu hoặc nồng độ cholesterol trong huyết thanh cao dẫn đến các bệnh tim mạch phức tạp, béo phì và các bệnh về gan. Nước ép lá đu đủ có thể làm sạch máu bằng cách hạ thấp mức cholesterol. Ngoài ra, nó cũng giúp bảo vệ gan khỏi các bệnh viêm do gốc tự do gây ra, chẳng hạn như xơ gan và vàng da. Làm sáng da: Vì lá đu đủ có hàm lượng chất chống oxy hóa cao nên bạn có thể sử dụng chất chiết xuất của nó để chăm sóc da. Những chất chống oxy hóa này cùng với các vitamin C và A, loại bỏ các gốc tự do trong máu, cải thiện lưu thông máu qua da, giúp da vẫn giữ được kết cấu và giảm các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, mụn,... Chống ung thư: Thành phần phytochemical của nước ép lá đu đủ có hoạt tính chống ung thư mạnh và ngăn ngừa ung thư di căn. Ngoài ra, nó có thể thúc đẩy các thành phần chính của hệ thống miễn dịch như tế bào lympho T, từ đó sản sinh ra nhiều chất hóa học khác nhau để bảo vệ cơ thể khỏi tác dụng phụ từ hóa trị liệu. Trị gàu: Chiết xuất lá đu đủ giúp da đầu loại bỏ dầu dư thừa và bụi bẩn. Nó là một phương thuốc tuyệt vời để trị gàu và ngứa da đầu. Chiết xuất lá đu đủ cân bằng độ ẩm và dầu trên da đầu - nguyên nhân làm cho nó dễ bị khô và nhiễm nấm có thể dẫn đến hói sớm. Có tác dụng chống viêm: Chất chiết xuất từ lá đu đủ có tác dụng kháng viêm mạnh do sự hiện diện của các polyphenol, saponin và alkaloids. Đây là thuốc giảm đau tự nhiên và thuốc kháng độc tố. Những hợp chất này hoạt động trực tiếp trên hệ thần kinh trung ương và ngăn chặn sự lây truyền các hóa chất gây đau để giảm đau và viêm.

Chữa sốt xuất huyết: Uống 25 mL nước ép lá đu đủ (pha với nước) hai lần một ngày để làm tăng số lượng tiểu cầu và giảm nhiễm trùng. Ngoài ra, chiết xuất lá đu đủ có các hợp chất hoạt tính sinh học thiết yếu như papain, chymopapain và caricain giúp điều trị buồn nôn và cải thiện tiêu hóa. Chống sốt rét: Một nghiên cứu năm 2011 cho thấy chiết xuất lá đu đủ có hiệu quả khi điều trị sốt rét, nó làm giảm tốc độ tăng trưởng của Plasmodium trong cơ thể của bạn, gián tiếp kiểm soát sốt rét. Nước ép lá đu đủ làm tăng mức độ chống oxy hóa ở bệnh nhân, do đó ngăn ngừa bệnh thiếu máu do sốt rét gây ra. Hỗ trợ tiêu hóa: Nước ép lá đu đủ có thể giải quyết các vấn đề tiêu hóa như đầy hơi, ợ nóng do trào ngược axit, táo bón và đi tiêu buốt. Nó có nhiều chất chống oxy hóa và các hợp chất như papain, chymopapain và chất xơ, giúp tiêu hóa protein, giải phóng các enzyme tiêu hóa và tăng sự thèm ăn. Nước ép lá đu đủ cũng có thể làm dịu tổn thương thành dạ dày dẫn đến loét do lạm dụng rượu và những căng thẳng khác nhờ thành phần sinh hóa của nó. Bảo vệ gan: Tăng cholesterol máu hoặc nồng độ cholesterol trong huyết thanh cao dẫn đến các bệnh tim mạch phức tạp, béo phì và các bệnh về gan. Nước ép lá đu đủ có thể làm sạch máu bằng cách hạ thấp mức cholesterol. Ngoài ra, nó cũng giúp bảo vệ gan khỏi các bệnh viêm do gốc tự do gây ra, chẳng hạn như xơ gan và vàng da. Làm sáng da: Vì lá đu đủ có hàm lượng chất chống oxy hóa cao nên bạn có thể sử dụng chất chiết xuất của nó để chăm sóc da. Những chất chống oxy hóa này cùng với các vitamin C và A, loại bỏ các gốc tự do trong máu, cải thiện lưu thông máu qua da, giúp da vẫn giữ được kết cấu và giảm các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, mụn,... Chống ung thư: Thành phần phytochemical của nước ép lá đu đủ có hoạt tính chống ung thư mạnh và ngăn ngừa ung thư di căn. Ngoài ra, nó có thể thúc đẩy các thành phần chính của hệ thống miễn dịch như tế bào lympho T, từ đó sản sinh ra nhiều chất hóa học khác nhau để bảo vệ cơ thể khỏi tác dụng phụ từ hóa trị liệu. Trị gàu: Chiết xuất lá đu đủ giúp da đầu loại bỏ dầu dư thừa và bụi bẩn. Nó là một phương thuốc tuyệt vời để trị gàu và ngứa da đầu. Chiết xuất lá đu đủ cân bằng độ ẩm và dầu trên da đầu - nguyên nhân làm cho nó dễ bị khô và nhiễm nấm có thể dẫn đến hói sớm. Có tác dụng chống viêm: Chất chiết xuất từ lá đu đủ có tác dụng kháng viêm mạnh do sự hiện diện của các polyphenol, saponin và alkaloids. Đây là thuốc giảm đau tự nhiên và thuốc kháng độc tố. Những hợp chất này hoạt động trực tiếp trên hệ thần kinh trung ương và ngăn chặn sự lây truyền các hóa chất gây đau để giảm đau và viêm.