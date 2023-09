Tại sao trẻ thường thiếu cùng lúc sắt và kẽm?

Can thiệp sớm giúp trẻ tự kỷ hoà nhập vào cuộc sống

VOV.VN - Đối với nhiều cha mẹ có con không may bị tự kỷ, mong ước con mình khỏe mạnh, vui vẻ và phát triển toàn diện thật xa vời. Tự kỷ chưa có thuốc điều trị khỏi hẳn nhưng nếu can thiệp và điều trị sớm sẽ đem lại cơ may cho trẻ hòa nhập xã hội nhiều hơn