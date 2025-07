Tắm nắng trên sàn bê tông 40°C nhiều giờ, một phụ nữ nguy kịch

Nhận diện dấu hiệu say nóng, say nắng ở trẻ

VOV.VN - Thời tiết nắng nóng, người già và trẻ nhỏ là hai đối tượng dễ bị say nắng say nóng. Ở trẻ nhỏ, do bố mẹ chưa có kiến thức, không nhận diện được dấu hiệu say nắng, say nóng nên thường sơ cứu sai cách dẫn đến tình trạng bệnh trở nặng.