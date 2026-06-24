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Tập mãi vẫn không lên cơ? Có thể bạn đang mắc 4 sai lầm này

Thứ Tư, 15:15, 24/06/2026
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VOV.VN - Nhiều người tập luyện chăm chỉ nhưng cơ bắp vẫn không cải thiện rõ rệt, nguyên nhân thường đến từ chế độ dinh dưỡng, phương pháp tập hoặc khả năng phục hồi chưa phù hợp. Nhận diện sớm những yếu tố này sẽ giúp điều chỉnh kế hoạch tập luyện hiệu quả hơn và hỗ trợ tăng cơ tốt hơn.

Chế độ dinh dưỡng chưa đáp ứng nhu cầu cơ thể

Dinh dưỡng thiếu cân đối là nguyên nhân hàng đầu khiến cơ bắp chậm phát triển. Ngoài tập luyện, cơ thể cần đủ năng lượng và đặc biệt là protein để phục hồi và xây dựng mô cơ mới. Nếu lượng calo nạp vào quá thấp, quá trình tăng cơ sẽ bị hạn chế.

Để hỗ trợ phát triển cơ bắp, nên ưu tiên thực phẩm giàu dinh dưỡng như protein từ cá, trứng, thịt nạc, đậu và đậu phụ; chất béo lành mạnh từ quả bơ, các loại hạt, dầu ô liu; cùng tinh bột phức hợp từ ngũ cốc nguyên hạt, rau củ và trái cây. Người trưởng thành nên bổ sung khoảng 0,8-1,2g protein/kg cân nặng mỗi ngày, đồng thời duy trì bữa ăn đều đặn để cơ thể hấp thu hiệu quả hơn.

Không tăng dần mức độ thử thách trong quá trình tập luyện

Việc duy trì cùng một mức tạ, số lần lặp hoặc thời lượng tập trong thời gian dài là sai lầm khá phổ biến ở người tập thể hình. Cơ bắp chỉ có thể tiếp tục phát triển khi được đặt dưới những áp lực lớn hơn thông qua nguyên tắc “quá tải tiến triển”. Khi cơ thể đã quen với một mức vận động nhất định, khả năng tăng cơ sẽ dần chững lại nếu không có sự điều chỉnh.

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Dinh dưỡng thiếu cân đối là nguyên nhân hàng đầu khiến cơ bắp chậm phát triển

Để tạo điều kiện cho cơ bắp phát triển, người tập nên tăng dần cường độ theo từng giai đoạn bằng cách nâng mức tạ, tăng số hiệp, số lần lặp hoặc giảm thời gian nghỉ giữa các hiệp tập. Việc thay đổi phù hợp sẽ giúp cơ bắp liên tục nhận được kích thích cần thiết để phát triển.

Bỏ qua thời gian nghỉ ngơi và phục hồi

Không ít người cho rằng, tập càng nhiều thì cơ bắp càng phát triển nhanh. Tuy nhiên, sự phát triển của cơ bắp chủ yếu diễn ra trong giai đoạn nghỉ ngơi, khi cơ thể sửa chữa những tổn thương nhỏ ở sợi cơ sau quá trình vận động. Nếu luyện tập quá sức hoặc ngủ không đủ giấc, cơ thể sẽ khó phục hồi, dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi và làm giảm hiệu quả tăng cơ.

Bên cạnh đó, áp lực tâm lý kéo dài cũng có thể tác động đến sự cân bằng nội tiết, ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp protein và khả năng phát triển cơ bắp. Vì vậy, người tập nên đảm bảo ngủ đủ khoảng 7 - 8 giờ mỗi đêm, đồng thời kết hợp các hoạt động giúp thư giãn tinh thần như thiền, hít thở sâu hoặc các hình thức giải trí nhẹ nhàng.

Không quan tâm đến thời điểm bổ sung protein

Protein không chỉ cần bổ sung đủ mà còn phải đúng thời điểm để hỗ trợ phục hồi và phát triển cơ bắp. Sau tập luyện, cơ thể cần khoảng 20-30g protein trong 30-60 phút đầu để tối ưu quá trình tổng hợp cơ. Bên cạnh đó, nên chia đều lượng protein trong ngày thay vì dồn vào một bữa để hấp thu hiệu quả hơn.

Tăng cơ không chỉ phụ thuộc vào tập luyện mà còn liên quan đến dinh dưỡng, giấc ngủ và phục hồi. Những sai lầm trong ăn uống, tập luyện hoặc nghỉ ngơi đều có thể làm chậm quá trình phát triển cơ bắp.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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