Thời điểm ăn trái cây giúp sức khỏe thăng hạng lại không lo tăng cân giảm cân

Thời điểm ăn trái cây tốt cho sức khỏe

Buổi sáng khi bụng đói là "thời điểm vàng"

Nhiều chuyên gia dinh dưỡng khẳng định rằng việc ăn trái cây ngay sau khi thức dậy và uống một ly nước lọc là cách tốt nhất để khởi động ngày mới. Lúc này, dạ dày đang trống rỗng, các enzyme tiêu hóa có thể làm việc tập trung để phân giải đường tự nhiên (fructose) và hấp thụ các vitamin thiết yếu mà không bị cản trở bởi protein hay chất béo từ thực phẩm khác. Thói quen này không chỉ cung cấp nguồn năng lượng tức thì cho não bộ mà còn giúp thanh lọc đường ruột, hỗ trợ quá trình thải độc tự nhiên của cơ thể sau một đêm dài ngủ nghỉ.

Thưởng thức trái cây vào các bữa phụ giữa ngày

Khoảng thời gian từ 10 giờ sáng hoặc 4 giờ chiều được xem là "khung giờ lý tưởng" để bổ sung trái cây nhằm duy trì sự tỉnh táo. Khi nồng độ đường trong máu bắt đầu giảm xuống sau vài giờ làm việc, một quả táo hoặc vài múi quýt sẽ giúp ổn định đường huyết, ngăn chặn những cơn thèm ăn vặt không lành mạnh. Việc chia nhỏ lượng trái cây vào các bữa phụ này giúp hệ tiêu hóa hoạt động nhịp nhàng, không bị áp lực như khi phải xử lý một lượng lớn thức ăn cùng lúc trong bữa chính.

Ăn trái cây đúng thời điểm cực quan trọng đối với sức khỏe. (Ảnh minh họa: Tuổi trẻ)

Nên ăn trái cây trước bữa ăn chính khoảng 30-60 phút

Nếu bạn có mục tiêu giảm cân hoặc kiểm soát cân nặng, hãy thử ăn một ít trái cây trước bữa trưa hoặc bữa tối. Nhờ hàm lượng chất xơ dồi dào và lượng nước lớn, trái cây tạo cảm giác no giả, giúp bạn giảm bớt khẩu phần ăn chính một cách tự nhiên mà không cảm thấy mệt mỏi. Ngoài ra, việc ăn trái cây trước giúp các vitamin tan trong nước được hấp thụ hiệu quả hơn trước khi dạ dày bị lấp đầy bởi các loại tinh bột và chất đạm khó tiêu hóa.

Trước và sau khi tập luyện thể thao

Đối với những người thường xuyên vận động, trái cây đóng vai trò như một nguồn "nhiên liệu" sạch và hiệu quả trước và sau buổi tập. Ăn các loại quả giàu carbohydrate nhanh như chuối hoặc nho trước khi tập 30 phút sẽ cung cấp năng lượng bền bỉ cho cơ bắp hoạt động. Sau buổi tập, việc bổ sung các loại quả mọng như việt quất hay dâu tây giúp cung cấp chất chống oxy hóa, hỗ trợ giảm viêm và thúc đẩy quá trình phục hồi các mô cơ bị tổn thương trong quá trình tập luyện.

Thời điểm không nên ăn trái cây

Hạn chế ăn trái cây ngay sau bữa ăn chính (tráng miệng)

Thói quen dùng trái cây làm món tráng miệng ngay sau bữa cơm vốn rất phổ biến nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ gây đầy hơi, chướng bụng. Khi trái cây được nạp vào sau một bữa ăn giàu đạm và tinh bột, chúng sẽ bị "mắc kẹt" trong dạ dày và bắt đầu quá trình lên men do thời gian tiêu hóa của trái cây nhanh hơn nhiều so với các thực phẩm khác. Để tránh tình trạng ợ chua hoặc khó tiêu, bạn nên đợi ít nhất từ 1 đến 2 tiếng sau bữa ăn chính mới nên bắt đầu thưởng thức trái cây.

Cẩn trọng khi ăn trái cây vào buổi tối trước khi đi ngủ

Việc ăn trái cây quá sát giờ đi ngủ có thể gây ra những tác động tiêu cực đến chất lượng giấc ngủ và hệ tiêu hóa. Lượng đường tự nhiên trong trái cây có thể làm tăng mức năng lượng đột ngột, khiến thần kinh hưng phấn và khó đi vào giấc sâu. Đặc biệt, các loại quả có tính axit cao như cam, chanh, dứa có thể gây ra tình trạng trào ngược dạ dày khi nằm xuống. Nếu thực sự thấy đói vào ban đêm, bạn chỉ nên chọn một lượng nhỏ các loại quả lành tính như chuối để giúp thư giãn cơ bắp và nên ăn trước khi ngủ ít nhất 2 giờ.