Bảo vệ tim mạch

Theo chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Julia Zumpan, một trong những lợi ích nổi bật nhất của hạt macca là khả năng cải thiện sức khỏe hệ tim mạch nhờ chứa lượng lớn chất béo không bão hòa đơn. Các chất béo lành mạnh này giúp làm giảm nồng độ cholesterol xấu (LDL) và triglycerides trong máu, đồng thời duy trì mức cholesterol tốt (HDL) ở ngưỡng ổn định.

Việc bổ sung hạt macca vào chế độ ăn uống hàng ngày giúp ngăn ngừa tình trạng xơ vữa động mạch, giảm áp lực lên thành mạch và phòng ngừa hiệu quả các biến chứng nguy hiểm như đột quỵ hay nhồi máu cơ tim.

Hỗ trợ quá trình giảm cân, kiểm soát cân nặng hiệu quả

Nhiều người thường lầm tưởng rằng ăn các loại hạt nhiều dầu mỡ sẽ dễ gây tăng cân, tuy nhiên hạt macca lại là một ngoại lệ tuyệt vời cho những ai đang ăn kiêng. Hạt macca giàu chất xơ, protein và chất béo tốt, giúp tạo cảm giác no lâu và hạn chế những cơn thèm ăn vặt trong ngày.

Bên cạnh đó, axit palmitoleic có trong hạt macca còn hỗ trợ thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giúp cơ thể hạn chế tích tụ mỡ thừa và hỗ trợ kiểm soát cân nặng một cách an toàn, bền vững.

Hạt macca giúp ngăn ngừa tình trạng táo bón, giảm nguy cơ mắc các bệnh lý viêm nhiễm đường tiêu hóa.

Tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa

Hạt macca chứa một hàm lượng chất xơ hòa tan và không hòa tan dồi dào, đóng vai trò như một "nguồn thức ăn" nuôi dưỡng các lợi khuẩn trong đường ruột. Nhờ hệ vi sinh đường ruột được cân bằng, quá trình tiêu hóa thức ăn sẽ diễn ra trơn tru hơn, giúp ngăn ngừa tình trạng táo bón, đầy bụng và giảm nguy cơ mắc các bệnh lý viêm nhiễm đường tiêu hóa.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Đối với những người đang lo ngại về vấn đề đường huyết, hạt macca là một thực phẩm bổ sung cực kỳ lý tưởng trong thực đơn dinh dưỡng. Loại hạt này có chỉ số đường huyết (GI) rất thấp, kết hợp cùng chất xơ và chất béo lành mạnh giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu.

Việc ăn hạt macca điều độ giúp cải thiện độ nhạy của insulin, từ đó hỗ trợ ổn định lượng đường trong máu và giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2.

Nuôi dưỡng làn da mịn màng và làm chậm quá trình lão hóa

Không chỉ tốt cho bên trong cơ thể, hạt macca còn là "bí quyết làm đẹp" tự nhiên được nhiều chị em phụ nữ tin dùng. Nhờ chứa hàm lượng cao vitamin E, chất chống oxy hóa và các axit béo thiết yếu, hạt macca giúp trung hòa các gốc tự do gây hại cho tế bào da.

Ăn hạt macca hoặc sử dụng dầu chiết xuất từ hạt macca giúp duy trì độ ẩm tự nhiên cho da, làm mờ nếp nhăn, tăng độ đàn hồi và bảo vệ làn da khỏi các tác hại từ ánh nắng mặt trời và môi trường ô nhiễm.

Hỗ trợ phát triển hệ thần kinh và bảo vệ xương khớp

Hạt macca chứa nhiều khoáng chất quan trọng như magie, mangan và photpho, giúp củng cố cấu trúc xương, tăng mật độ xương và phòng ngừa tình trạng loãng xương ở người lớn tuổi. Đồng thời, các vitamin nhóm B và các hợp chất chống oxy hóa trong hạt còn hỗ trợ bảo vệ tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ, giảm căng thẳng tinh thần và duy trì hoạt động tối ưu của hệ thần kinh trung ương.

Mặc dù mang lại vô số lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe, việc sử dụng hạt macca cũng cần có chừng mực để tránh phản tác dụng. Vì hạt macca chứa hàm lượng calo và chất béo rất cao, bạn chỉ nên ăn một lượng vừa phải mỗi ngày (khoảng 10-15 hạt tương đương 28-30 gram) để tránh gây tăng cân hoặc áp lực cho hệ tiêu hóa.

Bên cạnh đó, hãy ưu tiên chọn mua hạt macca nguyên vị (sấy khô tự nhiên) thay vì các loại macca tẩm muối, đường hoặc bơ để hạn chế nạp thêm natri và đường hóa học vào cơ thể. Những người có tiền sử dị ứng với các loại hạt kiên (tree nuts) cần thận trọng và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.