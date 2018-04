Thực phẩm chống viêm tự nhiên tốt cho sức khỏe

Quả việt quất: Một nghiên cứu được tiến hành bởi tạp chí Dinh dưỡng, cho thấy rằng ăn quả việt quất mỗi ngày có thể giảm viêm đáng kể. Quả việt quất được chứa đầy chất chống oxy hoá được gọi là flavonoid và anthocyanins có hiệu quả loại bỏ các gen viêm và miễn dịch. Quả việt quất cũng chứa vitamin C và polyphenol thúc đẩy phản ứng chống viêm trong cơ thể. Rau xanh: Các loại rau lá xanh có nhiều chất chống oxy hoá để phục hồi sức khoẻ tế bào. Súp lơ xanh, rau cải ... là một số loại rau giàu chất chống oxy hoá, vitamin A, vitamin K, vitamin C giúp bảo vệ não chống lại stress oxy hoá. Cần tây có chứa chất chống oxy hoá và các tính chất chống viêm giúp duy trì mức cholesterol và cải thiện huyết áp, từ đó ngăn ngừa bệnh tim. Cần tây giúp giảm viêm trong cơ thể và chống lại nhiễm trùng do vi khuẩn. Kết hợp cần tây trong salad để tận dụng tối đa lợi ích của nó. Cải chip giàu chất chống oxy hoá, vitamin và khoáng chất. Cải chip chứa 70 chất phenol chống oxy hóa để tìm kiếm các gốc tự do và diệt chúng ngay lập tức. Bổ sung các loại rau này trong chế độ ăn uống hàng ngày để giảm viêm trong cơ thể. Củ dền chứa chất chống oxy hóa chống lại các tổn thương tế bào do viêm. Một trong những chất chống oxy hoá gọi là betalain có trong củ dền là một chất chống viêm tuyệt vời làm giảm viêm và sửa chữa các tế bào bị tổn thương. Gừng có chứa chất chống oxy hoá, các hợp chất chống vi khuẩn và chống viêm, ngăn chặn một số gen và enzyme gây viêm trong cơ thể. Gừng được sử dụng rộng rãi để hạn chế sưng khớp và viêm. Uống một tách trà gừng hàng ngày để giảm viêm trong cơ thể. Bông cải xanh là một trong những thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, giàu kali, magiê và chất chống oxy hoá có thể chống lại chứng viêm trong cơ thể. Ngoài ra, rau này chứa flavonoids và carotenoids kết hợp cùng nhau để giảm stress oxy hóa trong cơ thể giúp chống lại chứng viêm mãn tính. Trà xanh: Mọi người đều biết trà xanh có lợi ích giảm cân. Nhưng không nhiều người biết rằng trà xanh cũng giúp giảm viêm cơ thể. Đồ uống lành mạnh này có chứa catechins, một nhóm các chất chống oxy hoá làm cho nó trở thành một loại thực phẩm chống viêm rất mạnh, giúp ngăn ngừa sự phát triển các khối u da. Dứa có chứa bromelain, một enzyme tiêu hóa làm giảm sưng và viêm. Nó thúc đẩy việc chữa lành vết thương, làm giảm sự tiêu hóa, giảm đau cơ, khớp và giảm hen suyễn. Sôcôla đen: Ăn sôcôla đen sẽ hạ thấp huyết áp và tiêu diệt các vi khuẩn đường ruột trong dạ dày lên men. Điều này sẽ có lợi cho tim và giữ cho nó khỏe mạnh. Ngoài ra, các chất chống viêm có trong sôcôla đen làm cho nó trở thành một trong những loại thực phẩm chống viêm tốt nhất.

