English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thuốc bổ tự nhiên có sẵn ở chợ, gió mùa về ăn vào bổ đủ đường lại tăng miễn dịch

Thứ Năm, 14:00, 12/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Không chỉ chế biến được thành vô vàn món ăn thơm ngon, bí đỏ còn được ví như một "ngân hàng dinh dưỡng" với hàng loạt dưỡng chất thiết yếu. Các nghiên cứu y khoa hiện đại đã chỉ ra rằng, việc bổ sung bí đỏ thường xuyên vào thực đơn mang lại những công dụng kỳ diệu cho sức khỏe.

 

Tăng cường thị lực và bảo vệ đôi mắt

Một trong những công dụng nổi bật nhất của bí đỏ là khả năng chăm sóc sức khỏe đôi mắt. Bí đỏ chứa lượng Beta-carotene cực kỳ cao, khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành Vitamin A - dưỡng chất quan trọng giúp võng mạc hấp thụ ánh sáng tốt hơn. Bên cạnh đó, hai chất chống oxy hóa Lutein và Zeaxanthin trong bí đỏ có khả năng lọc tia sáng xanh có hại, làm giảm đáng kể nguy cơ thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể ở người lớn tuổi.

Bổ não, cải thiện trí nhớ và tăng cường tập trung

Bí đỏ được coi là "thức ăn cho não bộ" nhờ chứa lượng Axit Glutamic phong phú. Chất này đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các phản ứng chuyển hóa ở tế bào thần kinh, giúp nuôi dưỡng não bộ, tăng cường trí nhớ và khả năng tập trung.

Đối với trẻ nhỏ đang độ tuổi phát triển, học sinh học tập căng thẳng hay người già suy giảm trí nhớ, bí đỏ là món ăn không thể thiếu trong thực đơn hằng ngày.

thuoc bo tu nhien co san o cho, gio mua ve an vao bo du duong lai tang mien dich hinh anh 1
Bổ sung bí đỏ thường xuyên vào thực đơn mang lại những công dụng kỳ diệu cho sức khỏe.

Tăng cường hệ miễn dịch

Hệ miễn dịch của bạn sẽ được củng cố mạnh mẽ nhờ sự kết hợp của Vitamin A, C, E và Sắt có trong bí đỏ. Vitamin C giúp kích thích sản sinh các tế bào bạch cầu, giúp cơ thể chống lại vi khuẩn và virus gây bệnh. Vitamin A và vitamin E giúp ủng cố hàng rào bảo vệ niêm mạc (đặc biệt là niêm mạc đường hô hấp và ruột) và chống lại các gốc tự do gây hại.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả

Mặc dù chứa nhiều dưỡng chất, bí đỏ lại có hàm lượng calo rất thấp (100g bí đỏ chỉ chứa khoảng 26 calo) và hơn 90% thành phần là nước. Lượng chất xơ phong phú trong bí đỏ giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, kéo dài cảm giác no, từ đó giảm cảm giác thèm ăn. Đây là lựa chọn thực phẩm tuyệt vời cho những ai đang trong chế độ ăn kiêng, giảm cân hoặc duy trì vóc dáng.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và huyết áp

Bí đỏ chứa hàm lượng Kali, Vitamin C và chất xơ rất cao – bộ ba hoàn hảo cho sức khỏe tim mạch. Kali giúp điều hòa huyết áp bằng cách đào thải lượng natri dư thừa ra khỏi cơ thể. Đồng thời, chất xơ và các chất chống oxy hóa giúp làm giảm lượng cholesterol xấu (LDL), ngăn ngừa nguy cơ xơ vữa động mạch, đau tim và đột quỵ.

Thúc đẩy hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Chất xơ trong bí đỏ đóng vai trò như một chất làm mềm phân tự nhiên, kích thích nhu động ruột và ngăn ngừa tình trạng táo bón hiệu quả. Ngoài ra, việc ăn bí đỏ thường xuyên còn giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh vật có lợi trong đường ruột, hỗ trợ quá trình hấp thu dinh dưỡng và bảo vệ niêm mạc dạ dày khỏi tình trạng viêm loét.

Làm đẹp da và chống lão hóa từ bên trong

Các chất chống oxy hóa như Beta-carotene, Vitamin C và E trong bí đỏ hoạt động như một "kem chống nắng tự nhiên" bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV. Vitamin C thúc đẩy quá trình sản sinh collagen, giúp da duy trì độ đàn hồi, làm mờ nếp nhăn và mang lại làn da hồng hào, mịn màng.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Vị thuốc siêu bổ đen sì từ trong ra ngoài, ăn vào giúp cơ thể ngày càng trẻ khoẻ
Vị thuốc siêu bổ đen sì từ trong ra ngoài, ăn vào giúp cơ thể ngày càng trẻ khoẻ

VOV.VN - Tỏi đen từ lâu đã được xem là một "siêu thực phẩm" nhờ hàm lượng dinh dưỡng vượt trội và hương vị ngọt thanh, dễ ăn hơn rất nhiều so với tỏi trắng thông thường. Nhưng tỏi đen có tác dụng gì đối với sức khỏe và vì sao sản phẩm này lại được ưa chuộng đến vậy?

Vị thuốc siêu bổ đen sì từ trong ra ngoài, ăn vào giúp cơ thể ngày càng trẻ khoẻ

Vị thuốc siêu bổ đen sì từ trong ra ngoài, ăn vào giúp cơ thể ngày càng trẻ khoẻ

VOV.VN - Tỏi đen từ lâu đã được xem là một "siêu thực phẩm" nhờ hàm lượng dinh dưỡng vượt trội và hương vị ngọt thanh, dễ ăn hơn rất nhiều so với tỏi trắng thông thường. Nhưng tỏi đen có tác dụng gì đối với sức khỏe và vì sao sản phẩm này lại được ưa chuộng đến vậy?

Mướp hương bổ dưỡng nhưng 5 nhóm người này cần thận trọng khi ăn
Mướp hương bổ dưỡng nhưng 5 nhóm người này cần thận trọng khi ăn

VOV.VN - Mướp hương giàu vitamin, khoáng chất và chất xơ, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, một số người mắc bệnh nền hoặc có cơ địa nhạy cảm cần thận trọng khi ăn để tránh những ảnh hưởng không mong muốn.

Mướp hương bổ dưỡng nhưng 5 nhóm người này cần thận trọng khi ăn

Mướp hương bổ dưỡng nhưng 5 nhóm người này cần thận trọng khi ăn

VOV.VN - Mướp hương giàu vitamin, khoáng chất và chất xơ, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, một số người mắc bệnh nền hoặc có cơ địa nhạy cảm cần thận trọng khi ăn để tránh những ảnh hưởng không mong muốn.

Bước sang tuổi 30, phụ nữ cần bổ sung kẽm vì những lý do này
Bước sang tuổi 30, phụ nữ cần bổ sung kẽm vì những lý do này

VOV.VN - Kẽm là khoáng chất thiết yếu, giúp duy trì hệ miễn dịch, cân bằng nội tiết và hỗ trợ sức khỏe sinh sản. Bước sang tuổi 30, phụ nữ càng cần chú ý bổ sung đủ kẽm để duy trì sức khỏe và các chức năng sinh lý của cơ thể.

Bước sang tuổi 30, phụ nữ cần bổ sung kẽm vì những lý do này

Bước sang tuổi 30, phụ nữ cần bổ sung kẽm vì những lý do này

VOV.VN - Kẽm là khoáng chất thiết yếu, giúp duy trì hệ miễn dịch, cân bằng nội tiết và hỗ trợ sức khỏe sinh sản. Bước sang tuổi 30, phụ nữ càng cần chú ý bổ sung đủ kẽm để duy trì sức khỏe và các chức năng sinh lý của cơ thể.

Trời lạnh, tắm và thức dậy thế nào để bảo vệ tim mạch?
Trời lạnh, tắm và thức dậy thế nào để bảo vệ tim mạch?

VOV.VN - Trời lạnh khiến mạch máu co lại, huyết áp có thể tăng, bác sĩ lưu ý cách tắm, thức dậy và giữ ấm để bảo vệ tim mạch, nhất là với người cao tuổi.

Trời lạnh, tắm và thức dậy thế nào để bảo vệ tim mạch?

Trời lạnh, tắm và thức dậy thế nào để bảo vệ tim mạch?

VOV.VN - Trời lạnh khiến mạch máu co lại, huyết áp có thể tăng, bác sĩ lưu ý cách tắm, thức dậy và giữ ấm để bảo vệ tim mạch, nhất là với người cao tuổi.

 
ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe