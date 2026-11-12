Thuốc bổ tự nhiên có sẵn ở chợ, gió mùa về ăn vào bổ đủ đường lại tăng miễn dịch

Tăng cường thị lực và bảo vệ đôi mắt

Một trong những công dụng nổi bật nhất của bí đỏ là khả năng chăm sóc sức khỏe đôi mắt. Bí đỏ chứa lượng Beta-carotene cực kỳ cao, khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành Vitamin A - dưỡng chất quan trọng giúp võng mạc hấp thụ ánh sáng tốt hơn. Bên cạnh đó, hai chất chống oxy hóa Lutein và Zeaxanthin trong bí đỏ có khả năng lọc tia sáng xanh có hại, làm giảm đáng kể nguy cơ thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể ở người lớn tuổi.

Bổ não, cải thiện trí nhớ và tăng cường tập trung

Bí đỏ được coi là "thức ăn cho não bộ" nhờ chứa lượng Axit Glutamic phong phú. Chất này đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các phản ứng chuyển hóa ở tế bào thần kinh, giúp nuôi dưỡng não bộ, tăng cường trí nhớ và khả năng tập trung.

Đối với trẻ nhỏ đang độ tuổi phát triển, học sinh học tập căng thẳng hay người già suy giảm trí nhớ, bí đỏ là món ăn không thể thiếu trong thực đơn hằng ngày.

Bổ sung bí đỏ thường xuyên vào thực đơn mang lại những công dụng kỳ diệu cho sức khỏe.

Tăng cường hệ miễn dịch

Hệ miễn dịch của bạn sẽ được củng cố mạnh mẽ nhờ sự kết hợp của Vitamin A, C, E và Sắt có trong bí đỏ. Vitamin C giúp kích thích sản sinh các tế bào bạch cầu, giúp cơ thể chống lại vi khuẩn và virus gây bệnh. Vitamin A và vitamin E giúp ủng cố hàng rào bảo vệ niêm mạc (đặc biệt là niêm mạc đường hô hấp và ruột) và chống lại các gốc tự do gây hại.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả

Mặc dù chứa nhiều dưỡng chất, bí đỏ lại có hàm lượng calo rất thấp (100g bí đỏ chỉ chứa khoảng 26 calo) và hơn 90% thành phần là nước. Lượng chất xơ phong phú trong bí đỏ giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, kéo dài cảm giác no, từ đó giảm cảm giác thèm ăn. Đây là lựa chọn thực phẩm tuyệt vời cho những ai đang trong chế độ ăn kiêng, giảm cân hoặc duy trì vóc dáng.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và huyết áp

Bí đỏ chứa hàm lượng Kali, Vitamin C và chất xơ rất cao – bộ ba hoàn hảo cho sức khỏe tim mạch. Kali giúp điều hòa huyết áp bằng cách đào thải lượng natri dư thừa ra khỏi cơ thể. Đồng thời, chất xơ và các chất chống oxy hóa giúp làm giảm lượng cholesterol xấu (LDL), ngăn ngừa nguy cơ xơ vữa động mạch, đau tim và đột quỵ.

Thúc đẩy hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Chất xơ trong bí đỏ đóng vai trò như một chất làm mềm phân tự nhiên, kích thích nhu động ruột và ngăn ngừa tình trạng táo bón hiệu quả. Ngoài ra, việc ăn bí đỏ thường xuyên còn giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh vật có lợi trong đường ruột, hỗ trợ quá trình hấp thu dinh dưỡng và bảo vệ niêm mạc dạ dày khỏi tình trạng viêm loét.

Làm đẹp da và chống lão hóa từ bên trong

Các chất chống oxy hóa như Beta-carotene, Vitamin C và E trong bí đỏ hoạt động như một "kem chống nắng tự nhiên" bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV. Vitamin C thúc đẩy quá trình sản sinh collagen, giúp da duy trì độ đàn hồi, làm mờ nếp nhăn và mang lại làn da hồng hào, mịn màng.