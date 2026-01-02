Tin vui bất ngờ với người thường xuyên ăn hành lá

Tăng cường hệ miễn dịch và kháng viêm mạnh mẽ

Hành lá được ví như một "kháng sinh tự nhiên" nhờ chứa hàm lượng vitamin C và các hợp chất flavonoid cao. Những chất chống oxy hóa này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do, đồng thời thúc đẩy sản sinh bạch cầu để chống lại các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn và virus. Đặc biệt, hợp chất quercetin có trong hành lá giúp giảm tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể, hỗ trợ điều trị hiệu quả các triệu chứng cảm lạnh, cúm và viêm họng thông thường, giúp bạn phục hồi sức khỏe nhanh chóng hơn.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và kiểm soát huyết áp

Lợi ích đáng kể nhất của hành lá đối với hệ tim mạch nằm ở khả năng làm giảm mức cholesterol xấu và ngăn ngừa xơ vữa động mạch. Trong hành lá chứa chất allicin – một hợp chất lưu huỳnh có tác dụng làm giảm độ cứng của mạch máu bằng cách giải phóng oxit nitric, giúp hạ huyết áp và ngăn ngừa hình thành cục máu đông. Việc tiêu thụ hành lá thường xuyên không chỉ giúp máu lưu thông tốt hơn mà còn làm giảm đáng kể nguy cơ đột quỵ và các bệnh lý về mạch vành, giữ cho trái tim luôn hoạt động bền bỉ.

Ăn hành lá có nhiều lợi ích cho sức khỏe. (Ảnh minh họa: Thanh Niên)

Duy trì hệ xương khớp chắc khỏe

Ít ai ngờ rằng chỉ cần một lượng nhỏ hành lá đã có thể cung cấp gần đủ nhu cầu vitamin K hàng ngày của cơ thể. Vitamin K là thành phần thiết yếu để xương hấp thụ canxi hiệu quả và ngăn ngừa quá trình loãng xương, đặc biệt là ở người cao tuổi và phụ nữ tiền mãn kinh. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong hành lá còn giúp bảo vệ sụn khớp khỏi các tổn thương do quá trình lão hóa, giảm thiểu tình trạng đau nhức và viêm khớp, giúp bạn duy trì khả năng vận động dẻo dai.

Hỗ trợ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón

Hành lá là nguồn cung cấp chất xơ tự nhiên tuyệt vời, giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru và hiệu quả hơn. Chất xơ giúp tăng cường nhu động ruột, làm mềm phân và ngăn ngừa tình trạng táo bón kinh niên một cách tự nhiên mà không cần đến thuốc. Bên cạnh đó, các đặc tính kháng khuẩn trong hành lá còn giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, loại bỏ các vi khuẩn có hại gây đầy hơi, khó tiêu, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho lợi khuẩn phát triển, từ đó cải thiện khả năng hấp thụ dinh dưỡng của cơ thể.

Cải thiện thị lực và bảo vệ đôi mắt

Hành lá chứa một lượng lớn vitamin A và các sắc tố thực vật như lutein và zeaxanthin, những dưỡng chất "vàng" cho sức khỏe đôi mắt. Vitamin A giúp duy trì độ ẩm cho niêm mạc mắt và bảo vệ giác mạc, giúp bạn nhìn rõ hơn trong điều kiện ánh sáng yếu. Trong khi đó, lutein và zeaxanthin đóng vai trò như một bộ lọc ánh sáng xanh, bảo vệ võng mạc khỏi những tổn thương do thiết bị điện tử gây ra và làm giảm nguy cơ mắc bệnh thoái hóa điểm vàng hay đục thủy tinh thể ở người già.