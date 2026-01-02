中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tin vui bất ngờ với người thường xuyên ăn hành lá

Thứ Sáu, 14:10, 02/01/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong căn bếp của người Việt, hành lá thường chỉ được xem là một loại gia vị tô điểm cho món ăn thêm phần bắt mắt và dậy mùi thơm. Tuy nhiên, ít ai biết rằng loại rau gia vị nhỏ bé này lại sở hữu một hàm lượng dinh dưỡng cực kỳ ấn tượng với lượng vitamin K, C và các hợp chất lưu huỳnh dồi dào.

Tăng cường hệ miễn dịch và kháng viêm mạnh mẽ

Hành lá được ví như một "kháng sinh tự nhiên" nhờ chứa hàm lượng vitamin C và các hợp chất flavonoid cao. Những chất chống oxy hóa này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do, đồng thời thúc đẩy sản sinh bạch cầu để chống lại các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn và virus. Đặc biệt, hợp chất quercetin có trong hành lá giúp giảm tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể, hỗ trợ điều trị hiệu quả các triệu chứng cảm lạnh, cúm và viêm họng thông thường, giúp bạn phục hồi sức khỏe nhanh chóng hơn.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và kiểm soát huyết áp

Lợi ích đáng kể nhất của hành lá đối với hệ tim mạch nằm ở khả năng làm giảm mức cholesterol xấu và ngăn ngừa xơ vữa động mạch. Trong hành lá chứa chất allicin – một hợp chất lưu huỳnh có tác dụng làm giảm độ cứng của mạch máu bằng cách giải phóng oxit nitric, giúp hạ huyết áp và ngăn ngừa hình thành cục máu đông. Việc tiêu thụ hành lá thường xuyên không chỉ giúp máu lưu thông tốt hơn mà còn làm giảm đáng kể nguy cơ đột quỵ và các bệnh lý về mạch vành, giữ cho trái tim luôn hoạt động bền bỉ.

tin vui bat ngo voi nguoi thuong xuyen an hanh la hinh anh 1
Ăn hành lá có nhiều lợi ích cho sức khỏe. (Ảnh minh họa: Thanh Niên)

Duy trì hệ xương khớp chắc khỏe

Ít ai ngờ rằng chỉ cần một lượng nhỏ hành lá đã có thể cung cấp gần đủ nhu cầu vitamin K hàng ngày của cơ thể. Vitamin K là thành phần thiết yếu để xương hấp thụ canxi hiệu quả và ngăn ngừa quá trình loãng xương, đặc biệt là ở người cao tuổi và phụ nữ tiền mãn kinh. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong hành lá còn giúp bảo vệ sụn khớp khỏi các tổn thương do quá trình lão hóa, giảm thiểu tình trạng đau nhức và viêm khớp, giúp bạn duy trì khả năng vận động dẻo dai.

Hỗ trợ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón

Hành lá là nguồn cung cấp chất xơ tự nhiên tuyệt vời, giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru và hiệu quả hơn. Chất xơ giúp tăng cường nhu động ruột, làm mềm phân và ngăn ngừa tình trạng táo bón kinh niên một cách tự nhiên mà không cần đến thuốc. Bên cạnh đó, các đặc tính kháng khuẩn trong hành lá còn giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, loại bỏ các vi khuẩn có hại gây đầy hơi, khó tiêu, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho lợi khuẩn phát triển, từ đó cải thiện khả năng hấp thụ dinh dưỡng của cơ thể.

Cải thiện thị lực và bảo vệ đôi mắt

Hành lá chứa một lượng lớn vitamin A và các sắc tố thực vật như lutein và zeaxanthin, những dưỡng chất "vàng" cho sức khỏe đôi mắt. Vitamin A giúp duy trì độ ẩm cho niêm mạc mắt và bảo vệ giác mạc, giúp bạn nhìn rõ hơn trong điều kiện ánh sáng yếu. Trong khi đó, lutein và zeaxanthin đóng vai trò như một bộ lọc ánh sáng xanh, bảo vệ võng mạc khỏi những tổn thương do thiết bị điện tử gây ra và làm giảm nguy cơ mắc bệnh thoái hóa điểm vàng hay đục thủy tinh thể ở người già.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: hành lá ăn hành lá lợi ích của ăn hành lá ăn hành lá có tác dụng gì rau gia vị công dụng của ăn hành lá
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bánh mì chớ dại ăn kiểu này, mất hết dinh dưỡng lại cực hại sức khỏe
Bánh mì chớ dại ăn kiểu này, mất hết dinh dưỡng lại cực hại sức khỏe

VOV.VN - Bánh mì là món ăn sáng quốc dân, tiện lợi và thơm ngon. Tuy nhiên, nếu bạn đang duy trì những thói quen ăn bánh mì dưới đây, cơ thể bạn có thể đang phải đối mặt với những nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng mà bạn không hề hay biết.

Bánh mì chớ dại ăn kiểu này, mất hết dinh dưỡng lại cực hại sức khỏe

Bánh mì chớ dại ăn kiểu này, mất hết dinh dưỡng lại cực hại sức khỏe

VOV.VN - Bánh mì là món ăn sáng quốc dân, tiện lợi và thơm ngon. Tuy nhiên, nếu bạn đang duy trì những thói quen ăn bánh mì dưới đây, cơ thể bạn có thể đang phải đối mặt với những nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng mà bạn không hề hay biết.

Công nghệ và cuộc chiến chống lao
Công nghệ và cuộc chiến chống lao

VOV.VN - Việt Nam là một trong những quốc gia tiên phong ứng dụng công nghệ hiện đại vào công cuộc phòng, chống bệnh lao. Đây được xem là bước đột phá thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc triển khai mô hình Công nghệ – Y tế – Cộng đồng.

Công nghệ và cuộc chiến chống lao

Công nghệ và cuộc chiến chống lao

VOV.VN - Việt Nam là một trong những quốc gia tiên phong ứng dụng công nghệ hiện đại vào công cuộc phòng, chống bệnh lao. Đây được xem là bước đột phá thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc triển khai mô hình Công nghệ – Y tế – Cộng đồng.

Uống gì mỗi sáng để không ốm vặt mùa đông? 7 gợi ý dễ làm
Uống gì mỗi sáng để không ốm vặt mùa đông? 7 gợi ý dễ làm

VOV.VN - Thời tiết mùa đông lạnh và khô dễ khiến sức đề kháng suy giảm, hệ tiêu hóa hoạt động kém. Duy trì thói quen uống thức uống ấm, giàu dưỡng chất vào buổi sáng giúp làm ấm cơ thể, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả trong những ngày lạnh.

Uống gì mỗi sáng để không ốm vặt mùa đông? 7 gợi ý dễ làm

Uống gì mỗi sáng để không ốm vặt mùa đông? 7 gợi ý dễ làm

VOV.VN - Thời tiết mùa đông lạnh và khô dễ khiến sức đề kháng suy giảm, hệ tiêu hóa hoạt động kém. Duy trì thói quen uống thức uống ấm, giàu dưỡng chất vào buổi sáng giúp làm ấm cơ thể, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả trong những ngày lạnh.

Làm đẹp - giảm cân
Dinh dưỡng - món ngon
ĐỜI SỐNG
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe