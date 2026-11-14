Tin vui cho bệnh nhân ung thư: Nga công bố kết quả khả quan trong điều trị khối u

Theo Viện Nghiên cứu Gamaleya, các di căn ở một bệnh nhân ung thư hắc tố đã biến mất. Đơn vị phát triển phương pháp điều trị mang tính đột phá này cho biết, bệnh nhân đầu tiên được điều trị bằng vắc-xin ung thư của Nga đã không xuất hiện thêm khối u mới nào trong suốt bốn tháng thử nghiệm.

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Ông Alexander Gintsburg, Giám đốc Viện Nghiên cứu Gamaleya – người đứng đầu quá trình thử nghiệm vắc-xin Neooncovac – xác nhận rằng các di căn (tế bào ung thư đã lan rộng ra ngoài khối u nguyên phát) của bệnh nhân này đã biến mất. Các bác sĩ vẫn tiếp tục thăm khám cho bệnh nhân hàng tháng và dự kiến ​​sẽ theo dõi tình trạng của bệnh nhân này trong ba năm tới.

"Tình trạng của bệnh nhân hoàn toàn ổn. Hiện không có khối u mới nào được phát hiện”, ông Alexander Gintsburg thông tin, đồng thời cũng cho hay các bác sĩ sử dụng phương pháp chụp CT độ phân giải cao để kiểm tra các dấu hiệu ung thư tại các hạch bạch huyết và trên khắp cơ thể bệnh nhân.

Hình thành phản ứng miễn dịch có khả năng chống lại các tế bào ung thư

Bệnh nhân thử nghiệm vắc-xin ung thư của Nga là một người đàn ông 60 tuổi, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hắc tố giai đoạn 3 với các tế bào ung thư đã lan rộng ra ngoài khối u nguyên phát. Ông bắt đầu được điều trị bằng vắc-xin Neooncovac từ tháng 4/2026 tại Viện Nghiên cứu Ung bướu Herzen ở Moscow. Đến tháng 7, bệnh nhân vẫn khỏe mạnh và đã hình thành phản ứng miễn dịch có khả năng chống lại các tế bào ung thư.

Vắc-xin Neooncovac sử dụng công nghệ mRNA và được thiết kế riêng cho từng bệnh nhân. Các nhà nghiên cứu phân tích vật chất di truyền từ các mẫu mô khối u và mô lành để tạo ra loại vắc-xin giúp huấn luyện hệ miễn dịch nhận diện và tấn công các tế bào ung thư.

Ông Andrey Kaprin, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Y học Quốc gia về Xạ trị, mô tả công nghệ này là một phương pháp tiếp cận hoàn toàn mới trong điều trị ung thư. Ông cho rằng thay vì nhắm trực tiếp vào các khối u, phương pháp này tập trung huấn luyện hệ miễn dịch của cơ thể để nhận diện và tiêu diệt các tế bào ác tính.

Đến nay, đã có 6 bệnh nhân được tiêm vắc-xin Neooncovac, và dự kiến ​​sẽ có tổng cộng 20 bệnh nhân được điều trị tại Viện Herzen vào cuối năm nay. Chương trình cũng đang được lên kế hoạch mở rộng sang các khu vực khác của Nga.