Tin vui không ngờ với những người thích ăn xoài xanh

Chủ Nhật, 14:00, 17/05/2026
VOV.VN - Nhiều người thường nghĩ xoài xanh chỉ là món ăn vặt "vui miệng". Thế nhưng, các chuyên gia dinh dưỡng khẳng định rằng xoài xanh chứa hàm lượng vitamin C và chất chống oxy hóa chẳng kém xoài chín. Đây những lý do tại sao bạn nên bổ sung loại quả này vào chế độ ăn uống của mình.

Điều trị các vấn đề về tiêu hóa

Xoài xanh là một phương thuốc tự nhiên tuyệt vời để điều trị các vấn đề về đường tiêu hóa thường gặp vào mùa hè. Nó kích thích sự tiết dịch tiêu hóa và tăng cường sức khỏe đường tiêu hóa bằng cách điều trị táo bón, khó tiêu, ợ chua, ợ nóng, ốm nghén và buồn nôn.

Tốt cho tim mạch

Hàm lượng vitamin B thiết yếu niacin và chất xơ dồi dào trong xoài xanh rất có lợi cho sức khỏe tim mạch. Nó giúp giảm mức cholesterol, cải thiện lưu thông máu và ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

tin vui khong ngo voi nhung nguoi thich an xoai xanh hinh anh 1
 Xoài xanh chứa hàm lượng vitamin C và chất chống oxy hóa không kém xoài chín. (Ảnh minh họa)

Thúc đẩy sức khỏe gan

Xoài xanh rất tốt cho sức khỏe gan và điều trị các bệnh về gan. Loại quả này có thể kích thích tiết axit mật và tăng cường hấp thu chất béo bằng cách thanh lọc độc tố ra khỏi cơ thể nếu biết xử dụng đúng cách.

Tốt cho sức khỏe răng miệng

Xoài xanh là một loại quả tuyệt vời giúp loại bỏ hơi thở hôi, điều trị chảy máu nướu răng và giảm nguy cơ sâu răng. Nếu bạn muốn có hàm răng chắc khỏe và sạch sẽ hơn, hãy tìm hiểu cách tận dụng xoài xanh một cách hiệu quả

Tăng cường hệ miễn dịch

Các vitamin C, A và dưỡng chất thiết yếu trong xoài xanh giúp tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện thị lực, giúp da và tóc khỏe mạnh, đồng thời giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Ăn xoài xanh cũng giúp bảo vệ cơ thể khỏi nhiều bệnh nhiễm trùng như cảm lạnh, ho thông thường…

Kiểm soát các rối loạn máu

Nhiều bằng chứng cho thấy ăn xoài xanh giúp điều chỉnh các rối loạn về máu như thiếu máu, cục máu đông và bệnh máu khó đông. Giàu vitamin C, xoài xanh thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen, tăng độ đàn hồi của mạch máu và hỗ trợ tạo ra các tế bào máu mới.

Kiểm soát cân nặng

Nếu bạn muốn giảm cân, xoài xanh là lựa chọn thực phẩm được ưa chuộng nhất. Xoài xanh với lượng calo và đường tối thiểu giúp kích thích trao đổi chất, tạo cảm giác no lâu và đốt cháy lượng mỡ thừa.

Chữa bệnh Scorbut (bệnh thiếu vitamin C)

Bệnh Scorbut là một bệnh về nướu do thiếu vitamin C gây ra, dẫn đến phát ban, bầm tím và chảy máu nướu. Xoài xanh giàu vitamin C rất có lợi trong việc chữa trị bệnh Scorbut. Nó cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường vệ sinh răng miệng bằng cách ngăn ngừa hôi miệng và chống sâu răng.

Tác dụng phụ

Ăn xoài xanh với lượng vừa phải có lợi cho hầu hết người lớn. Tuy nhiên, ăn quá nhiều xoài xanh có thể gây khó tiêu, đau bụng, tiêu chảy và kích ứng cổ họng. Hãy nhớ không uống nước lạnh ngay sau khi ăn xoài xanh vì điều này có thể làm tăng thêm sự kích ứng.

Xoài: Trái cây ngọt nhưng có thể giúp giảm nguy cơ tiểu đường?

VOV.VN - Nhiều người thường e ngại các loại trái cây nhiệt đới vì nghĩ rằng, hàm lượng đường cao có thể làm tăng nguy cơ tiểu đường. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới cho thấy, xoài - loại quả chứa hơn 30 g đường mỗi quả, lại có thể mang đến lợi ích bất ngờ cho những người tiền tiểu đường.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Dịp hè khát đến mấy những người này cũng không nên uống nhiều nước mía
VOV.VN - Nước mía chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, giúp bù điện giải rất tốt vào những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, việc uống nước mía cũng có thể gây ra những biến động tiêu cực đối với một số nhóm người có bệnh lý nền hoặc cơ địa đặc biệt.

Tóp mỡ giòn béo hấp dẫn nhưng 3 nhóm người này nên tránh xa
VOV.VN - Tóp mỡ là món ăn quen thuộc, hấp dẫn nhờ vị béo giòn nhưng lại chứa nhiều chất béo bão hòa và năng lượng. Ăn quá nhiều có thể làm tăng nguy cơ rối loạn mỡ máu, ảnh hưởng tim mạch và sức khỏe chuyển hóa, đặc biệt với một số nhóm người cần hạn chế.

6 bài tập giúp giảm mỡ mặt hiệu quả, lấy lại gương mặt thon gọn
VOV.VN - Gương mặt thon gọn, cằm V-line là mong muốn của nhiều người, nhưng mỡ thừa tích tụ theo tuổi tác và thói quen sinh hoạt thiếu khoa học có thể khiến khuôn mặt kém săn chắc. Bên cạnh chế độ ăn uống hợp lý, các bài tập giảm mỡ mặt đơn giản có thể giúp cải thiện nọng cằm, má đầy và tình trạng da chảy xệ.

Cà phê sữa hòa tan: Uống thế nào để không lo tăng cân?
VOV.VN - Cà phê sữa hòa tan được nhiều người ưa chuộng nhờ tiện lợi và dễ uống, nhưng cũng khiến không ít người lo ngại về nguy cơ tăng cân do lượng calo "ẩn" trong mỗi gói. Vậy uống loại đồ uống này mỗi ngày có thực sự gây béo?

Siêu thực phẩm ăn vào dẻo quánh, vị đậm lại cực tốt cho sức khỏe và sắc đẹp
VOV.VN - Khác với sữa chua thông thường, sữa chua Hy Lạp đã được tách bỏ phần váng sữa (nước lỏng), tạo nên kết cấu đặc mịn, dẻo quánh và hương vị đậm đà. Không chỉ ngon miệng, đây còn là nguồn dinh dưỡng vàng cho sức khỏe.

Suýt tắc đường thở vì thói quen nhai đá lạnh giải nhiệt
VOV.VN - Một người đàn ông 66 tuổi ở Hà Nội vừa thoát cơn nguy kịch sau khi bị áp xe amidan gây chít hẹp đường thở cấp tính. Nguyên nhân được cho là liên quan đến thói quen uống nước đá và nhai đá lạnh ngay sau khi đi nắng hoặc vận động mạnh để giải nhiệt.

